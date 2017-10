El Sevilla C bate al líder y se acerca a la cabeza

Duelo de la zona alta del grupo décimo de la Tercera División el acontecido en el Nuevo Mirador. Los líderes, el Algeciras Club de Fútbol, se enfrentaban a uno de sus perseguidores, el Sevilla C. Los locales comenzaban la jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el Cádiz B, mientras que el segundo filial sevillista empezaba a dos puntos de los gaditanos.

En la jornada previa, ambos conjuntos encontraron la victoria. Los locales lo hicieron frente al Castilleja a domicilio por 2-4 mientras que los visitantes recibieron al Cabecense y los batieron 2-0. Turrillo era la única baja del Algeciras para el encuentro, pues continúa con sus problemas en la rodilla.

Tanta ocasión llevó al gol

Los primeros minutos de encuentro fueron intensos, siendo el Sevilla C quien primero probó suerte, con una ocasión que Romero detuvo. Siguieron un par de acercamientos más de los visitantes que tuvieron durante el primer cuarto de hora la batuta del juego. Este fue el tiempo que necesitó el Algeciras para empezar a meterse en el partido.

Ante un Sevilla C que seguía proponiendo más, Pablo de Castro puso un centro a Chico Díaz pero Samuel se apoderó del esférico. El Algeciras se lanzó en una contra liderada por Albertito, pero Vicente lo agarró impidiendo la ocasión local, incurriendo en falta. Ernesto fue el siguiente en intentarlo, en este caso con un disparo desde el exterior del área, pero se fue fuera.

Alberto y Pablo de Castro probaron fortuna desde el borde del área y pusieron en apuros al guardameta visitante, lo que provocó que la afición local se viniese arriba. Pero duró poco la alegría del respetable, ya que Miguel Martín se la pasó a Diego y este desde la frontal la metió por toda la escuadra. 0-1 y reflejo de la primera mitad a cinco minutos del final.

Pese a quedar nada de primera mitad, el Algeciras no se detuvo y lo siguió intentando. En el 42 tuvieron un saque de esquina que la defensa evitó. Otra ocasión más la tuvo Chico Díaz, quien remató de cabeceó una falta que paró Samuel. La última fue de Alberto a centro de Oñate pero su remate de cabeza se fue fuera. El colegiado malagueño pitó el descanso con 0-1 en el marcador.

Inicio intenso

El inicio de la segunda mitad siguió una tónica parecida a los últimos minutos de la primera, culminando con un centro de Ayala que el visitante Genaro erró al despejar y marcó en su portería. 1-1 con medio partido por delante y culminación a las ocasiones locales.

El Algeciras seguía llegando a la meta de Samuel y el delantero Chico Díaz lo intentó de cabeza tras un centro de Ayala, pero el guardameta de la cantera del Sevilla la desvió y salió rebotada del poste. Pero el Sevilla C no estaba muerto, sino que a saque de esquina, tras varios rechaces acabó entrando tras tocarla el local Berlanga. 1-2 y el líder pasaba apuros para llevarse los tres puntos. Los siguientes minutos dejaron claro el mazazo que fue para el equipo local el gol en contra y, pese a que seguían intentando acercarse a la portería de Samuel, los sevillanos lo intentaban a la contra.

José Antonio Asián movió el banquillo y agotó todos los cambios. Hasta el 80 no hubo una ocasión contundente, cuando Albertito recuperó un balón que acabó en un defensa. Pero el Sevilla C contestó rápido cuando Diego disparó con mucha fuerza pero el balón se quedó en el larguero de la meta defendida por Romero.

Los últimos minutos fueron un querer y no poder del Algeciras ante un Sevilla C muy bien plantado que no dejó a los del Campo de Gibraltar empatar el encuentro. 1-2 al final que pone fin a la racha de once partidos sin caer derrotado.

Tras este encuentro el Algeciras Club de Fútbol sigue líder con 24 puntos, pero con solo un punto de ventaja sobre el Cádiz B, que ganó su partido. El Sevilla C se acerca más a la cabeza de la liga quedando con 21 puntos, empatado con la UB Lebrijana.

La siguiente jornada será entre semana y llevará al líder del Grupo X de la Tercera División a Arcos y mientras que el segundo filial del Sevilla Fútbol Club recibirá en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros a un rival directo, la Lebrijana.