Pedro Beda, nuevo jugador del Real Jaén

Pedro Beda posando con la camiseta del Real Jaén en su presentación (FOTO: Real Jaén)

La mañana del viernes amanecía con una noticia de máximo interés en la casa blanca, ya que Pedro Beda se ha convertido en jugador del Real Jaén. Se trata de la primera incorporación en este mercado invernal. El delantero de 28 años nacido en Campo Grande (Brasil) llega al equipo blanco procedente del CF Villanovense, club que milita en el grupo IV de Segunda División B. Beda llega al Real Jaén para aumentar la competitividad en los puestos de ataque a Migue Montes y Luizinho. Como dato curioso, podemos destacar que el ex delantero del CF Villanovense se convertirá en el primer jugador brasileño en disputar un encuentro oficial con la elástica blanquimorada.

Un delantero con poco gol

Este 2017 no ha sido su año de cara a gol, al menos hasta ahora, ya que tras disputar 16 partidos con el club extremeño no ha logrado aún sumar un gol a su expediente. Es un delantero que no destaca por presentar datos elevados, a lo que gol se refiere, pues tras disputar 161 partidos en su carrera profesional tan solo ha anotado 27 goles, una cantidad paupérrima para un delantero. Sin embargo, su experiencia en categorías y competiciones superiores a la Tercera División ha fijado la atención en el club lagarto. Pedro Beda ha defendido la camiseta de 10 equipos a lo largo de su carrera, de los cuales podemos destacar el FC Emmen , EC Bahía, SC Heerenven, Villanovense ,Lucena, CD Boiro o CD Lealtad. Su paso por este último conjunto ha sido su mejor momento como futbolista anotando 13 goles en 55 partidos. También es necesario destacar su paso por el CD Boiro que le permitió mandar el balón a la red 7 veces en 35 partidos. A lo largo de su carrera ha conseguido tres ”hat tricks” y dos dobletes.

¿Qué papel tendrá en el Real Jaén?

No se conoce con certeza cuál será su papel en el Real Jaén. Posiblemente formará una dupla en ataque con Migue Montes. Aficionados de su anterior club comentan que Pedro Beda se encuentra con mayor comodidad cuando comparte ataque con un compañero. Una incógnita sin resolver que tan solo puede descifrar Salva Ballesta.

A la espera de más refuerzos

El mercado de fichajes estará disponible para el Real Jaén hasta el 31 de enero. En las próximas semanas llegará un nuevo refuerzo para el Real Jaén. La afición blanca espera un jugador de la medular que acompañe a Rivera, Cervera o Juan Carlos. Existe el rumor de que Mario Martos volverá al Real Jaén tras su paso por Grecia, aunque, otros equipos de la categoría pujan por él, como es el caso del Linares. Desconocemos el donde acabará el futuro del jugador jiennense. Pero sí podemos garantizar que un nuevo jugador llegará al Real Jaén en este mercado invernal.