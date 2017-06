Google Plus

Facundo Sava: "Hay algo en contra de Tigre"

Tigre cayó nuevamente en la visita a Vélez con un polémico penal sancionado por el árbitro Pedro Argañaráz en el final del encuentro y su director técnico Facundo Sava declaro sentirse robado porque cree que hay una mano negra en contra de su equipo.

En declaraciones pospartido, Sava dijo que no solo cobró el penal si no que le amonestó a dos jugadores a los tres minutos y los condicionó, sumado a que las divididas eran cobradas todas para el conjunto local.

"Me echa porque le dije que me estaba robando. En mi vida, nunca me echaron. Desde el partido de River, que nos robaron dos goles, que todos los arbitrajes fueron alevosos. Ni el sabia que cobro, lo hizo porque era claro teníamos que perder", sostuvo.

Además, el ex Racing aseguro que esta situación le da más fuerza para seguir. "Nunca salí a decir nada porque esto no me gusta pero llega un momento que la situación cansa", cerró enfático.