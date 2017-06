Defensa 1-0 Tigre: el Halcón picoteó al Tigre

Google Plus

Cerramos el VIVO con el gol del triunfo de Defensa y Justicia ante Tigre, firmado por Andrés Ríos. ¡Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima!

El Matador sigue en el puesto 25, con 25 puntos, sin poder enderezar el rumbo.

Tigre no levanta cabeza: sumó tan solo una unidad de las últimas nueve en juego, y de visitante, en 13 encuentros, tan solo ganó dos, empató dos y perdió nueve.

Defensa llega a 40 puntos en el torneo, igualando la línea de Rosario Central, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2018.

Campañón del Halcón: tercera victoria al hilo, hace ocho partidos no pierde y sumó 19 de los últimos 21 puntos en juego.

¡FINAL DEL PARTIDO! Defensa venció a Tigre por 1-0 con gol de cabeza de Andrés Ríos.

90' +2 ¡Lo tuvo Cachete! Morales quedó mano a mano con Arias, que le ahogó el empate.

90' +1 Agota variantes Beccacece: Mariano Bareiro entra por Ríos, el autor del gol.

90' Se van a jugar 5' mas.

80' Segundo cambio en Defensa: adentro Hernán Fredes, afuera Bouzat.

76' Defensa tiene para liquidarlo, pero no lo hace aún. Tigre aguarda por algún contragolpe o pelota parada para tratar de empatarlo.

72' Duro choque entre Rincón y el arquero Arias.

63' Tercer y último cambio en Tigre: Ramón Miérez por Iñíguez.

'62' Remate de Rivero, tapó García.

57' ¡GOOOOOL DE DEFENSA Y JUSTICIA! Andrés Ríos abre la cuenta en el Tomaghello. Sexto tanto en el torneo para él.

56' Cambio en Defensa: Nicolás Stefanelli por Castellano.

54' Buena contra empezada por Morales, para Janson, que enganchó para adentro pero no pudo rematar.

Sava realizó en el vestuario el segundo cambio en Tigre: Sebastián Rincón por Luna.

¡ARRANCÓ EL ST!

El Matador dominó durante los primeros 15 minutos. Sin embargo, la expulsión de Diego Sosa cambió todo y el Halcón tomó el protagonismo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Defensa y Justicia y Tigre empatan sin goles en Florencio Varela.

45' Se juega un minuto más.

42' Tigre va de arriba.

40' Gran anticipo de Javi ante Bouzat. Defensa domina el partido; Tigre no puede salir.

34' Bouzat caía en el área y reclamaba penal, para Del fino no fue nada.

29´Buena jugada del Halcón, que aprovecha la ventaja numérica: la volvió a terminar Castellani, de primera, en el área y por arriba del travesaño.

28´Gran cierre de Pucho Castro cuando Delgado arremetía para fusilar a García.

27´ Primer cambio en Tigre: adentro Martín Galmarini, afuera Cardozo, quien ya estaba amonestado.

26´ Buen disparo de media distancia de Castellani, no llegaba Javi García.

20´¡ROJA A SOSA! El lateral de Tigre le fue duro a Jonás Gutiérrez. El Matador se queda con 10-

19´Partido de ida y vuelta; el Halcón emparejó el trámite.

16´Amonestado Cardozo, primero en Tigre.

15´Avisó Defensa, con un reate fuerte de Castellani entrando desde el costado derecho del área, apenas desviado.

11´Remató Castro, le rebotó a Luna. Insólito.

9´ Defensa no puede hacer pie. El Matador está bien plantado.

5´¡Lo perdió Cachete! Centro al segundo palo, se molestaron entre Janson y Luna, la pelota le quedó en el medio del área a Morales, que totalmente solo, la mandó por arriba.

4´Tigre domina el encuentro, presionando arriba.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Se encuentra Jorge Sampaoli en la cancha, el flamante DT de la Selección Argentina. Beccacece puede formar parte del cuerpo técnico de la Albiceleste cuando termine el torneo.

Suplentes del Matador: Nelson Ibáñez, Mariano Echeverría, Diego Castaño, Martín Galmarini, Sebastián Rincón, Emiliano Ellacópulos y Ramón Miérez.

Así va Tigre: Javier García; Lucas Menossi, Erik Godoy, Juan Carlos Blengio, Diego Sosa; Agustín Cardozo, Gaspar Iñíguez; Diego Morales; Lucas Janson y Carlos Luna.

En el banco del Halcón: Ezequiel Unsain, Mariano Bareiro, Elías Gómez, Hernán Fredes, Fernando Elizari, Tomás Pochettino y Nicolás Stefanelli.

Defensa va con: Gabriel Arias; Hugo Silva, Pablo Alvarado, Tomás Cardona; Rafael Delgado, José Ignacio Rivero, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez; Gonzalo Castellani; Andrés Ríos y Agustín Bouzat.

¡Formaciones confirmadas!

El árbitro del partido será Germán Delfino.

Lo que le queda a Tigre: Defensa (V), Vélez (L), Patronato (V), Atlético Rafaela (L) y Arsenal (V).

Lo que le queda a Defensa y Justicia: Tigre (L), Independiente (L), Sarmiento (V), Atlético Tucumán (L), Temperley (V) y Gimnasia (L).

El DT Sava contará con los regresos de Martín Galmarini, quien ya cumpLió su fecha de suspensión, y de Emiliano Elacópulos, recuperado de una lesión. Luego de mucho tiempo, en Victoria no hay suspendidos ni lesionados.

El DT Beccacece no podrá contar con Alexander Barboza, al tener que purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amarillas. En su lugar jugará Pablo Alvarado.

Tigre le ganó por última vez en el Transición 2014, cuando el DT era Gustavo Alfaro. En Victoria, el Matador festejó gracias a los tantos de Facundo Sánchez y Pablo Vitti; empataba parcialmente Washington Camacho.

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Transición 2016 cuando dirigía Mauro Camoranesi. En Victoria, el Halcón se impuso por 2-0 (goles de Fabián Bordagaray y Nicolás Stefaneli).

Jugarán por primera vez en Primera División en el estadio Norberto Tomaghello. Los tres antecedentes previos se dieron en el estadio José Dellagiovanna.

En el historial general, contando Primera División, ascenso y Copa Argentina, Tigre y Defensa se midieron en 31 oportunidades, con 11 victorias del Halcón, 10 empates y 10 éxitos del Matador.

Tigre es uno de los equipos más goleados del campeonato, con 37 goles recibidos en su valla. Sólo fueron más goleados Vélez (38), Quilmes (38) y Arsenal (42). Además, tan solo en dos fechas de 25 en juego que el arco atador no recibió tantos, y fue ante Quilmes (3-0) y Atlético Tucumán (0-0).

Foto: El Litoral.

El Matador se despidió rápido de la Copa Argentina: en el estadio de Arsenal, no pudo ante Deportivo Riestra, que juega en la Primera B Metropolitana. Tras empatar 2-2 en los 90 minutos, el Blanquinegro se impuso 3-1 en la definición por penales.

De visitante, los números son fatídicos para el cuadro de Victoria: de 12 partidos, ganó dos, empató dos y perdió ocho. Sólo pudo sumar ante Independiente (1-1), Lanús (1-1), y en las victorias a Olimpo en Bahía Blanca (4-1) y a Talleres en Córdoba (2-1).

Foto: Infobae.

La campaña matadora está muy lejos de lo que se pensaba en el inicio: está 25° de 30 equipos, con sólo 25 unidades, sumando tan sólo seis triunfos, 7 igualdades 12 caídas. Lleva 29 goles festejados y 37 sufridos.

En su última presentación de visitante, perdió 2-1 ante Vélez en el José Amalfitani, con un arbitraje vergonzoso de Pedro Argañaráz, que al minuto 90, le regaló un penal al Fortín, con el cual terminó ganando.

Foto: Dale Fortín.

Tigre no levanta cabeza: en la fecha 25, en el Coliseo de Victoria, sólo empató 1-1 ante San Martín de San Juan, partido que tenía ampliamente dominado, y hasta llegó a tener superioridad numérica, no obstante, no lo liquidó y lo pagó caro. Ganaba el Matador con gol de Lucas Menossi (1° gol en primera para el volante), pero en el segundo tiempo, empardó para el Verdinegro el delantero Emanuel Dening.

Además, hay que mencionar que Defensa y Justicia sigue adelante en la Copa Sudamericana 2017, al eliminar a San Pablo en el Morumbí, lo que fue una hazaña, por el rival y por haber sido el primer partido de la historia del club fuera del país. Espera rival para la Segunda Fase.

Foto: Télam.

El equipo de Sebastián Beccacece viene de jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina: en la cancha de Banfield, goleó 3-0 a Sol de Mayo, conjunto de Viedma que juega en el Torneo Federal B. Los goles del Halcón fueron de Nicolás Stefanelli, Alexander Barboza Ullúa y Andrés Ríos. Por los 16avos, jugará ante el vencedor de Temperley-Sportivo Las Parejas.

Racha positiva: el Halcón lleva siete partidos sin derrotas (no pierde desde el 0-1 ante Boca, en La Bombonera, por la 18° fecha), y de los últimos 21 puntos en juego, sumó 17, con cinco victorias y dos empates. Además, debe un partido, ante Independiente, por la fecha 17.

Foto: Olé.

El equipo de Florencio Varela se encuentra 13°, con 37 puntos, fruto de 10 victorias, 7 empates y 7 derrotas, con 22 goles a favor y 18 en contra. La meta será estar entre los mejores 11 del campeonato, así podrá estar en la Copa Sudamericana 2018 (irán del 6to al 11vo del certamen).

En su última presentación en el estadio Norberto Tomaghello, el Halcón también ganó por 2-0 y de nuevo ante Quilmes, que fue elegido como su “clásico” en la fecha de los clásicos.

Defensa llega dulce: viene de vencer 2-0 a Quilmes en el estadio Centenario, con goles de José Ignacio Rivero y Andrés Ríos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Defensa y Justicia y Tigre, correspondiente a la 26° fecha del Torneo de la Independencia 2016/17. Comenzamos, ahora.