Tigre, sigue con la racha de no poder ganar

Tigre aún no puede encontrar la forma de revertir los partidos y poder quedarse con el triunfo, para poder sumar y comenzar el próximo campeonato en una buena posición y no tener que estar pendiente por los promedios.

Comenzado el primer tiempo a los 5 minutos la primera jugada clave con posibilidad de gol fue para el Matador de Victoria de la mano de Diego "Cachete" Morales, luego de una muy buena jugada de Alexis Castro. Los primeros 15' del encuentro fue un partido atractivo, interesante en el que se puede destacar el bueno juego del equipo de Facundo Sava, pero sin descarta tampoco el juego del equipo de Sebastian Beccacece.

A los 16' aparece la primera tarjeta amarilla para Agustín Cardozo (27). A los 18' tiene la primera pelota y ocasión gol clara Defensa y Justicia con un remate fuera del área de la mano de Castellani. Al momento de atacar por el lado del visitante, podemos destacar la inteligencia de Cachete Morales para armar la jugada y que sea posible la llegada de Tigre al área.

A los 20' luego de una falta que para German Delfino fue roja, que para los periodistas y espectadores fue amarilla y una exageración por parte del árbitro, es expulsado del partido Diego Sosa (29) por cometerle infracción a Jonás Gutierrez. En el campeonato Tigre tiene dos tarjetas rojas mientras que Defensa y Justicia tiene solamente una.

La roja a Sosa condicionó el encuentro para el Matador.

Nuevamente a los 26 minutos Castellani tiene un remate desde afuera del área. En el mismo minuto se produce la primera variante para el equipo visitante, en el cual se retira Cardozo (ya amonestado en el encuentro) e ingresa Martín Galmarini.

Uno de los que mejores mantuvo el juego y la pelota en el "HaencuentroVarela, fue Bouzat que a los 39' tuvo una posibilidad de gol, pero terminó con una buena atajada de parte del arco de Tigre, Javier García.

Como resumen de los primeros, 45 minutos, podemos decir que hasta los primero 20' Tigre tuvo la mas claras del encuentro. Luego de la expulsión de Diego Sosa, Defensa y Justicia se volvió dueño de la pelota pero sin poder aún convertir un gol. Con uno menos Tigre todavía se mantenía en pie, y sostenía el empate del partido 0-0. Se vió mucha dinámica, y muchas faltas por parte del equipo visitante.

Retomando los últimos 45 minutos, se produce la segunda variante en el equipo del "Matador" saliendo el goleador del equipo, que hoy no tuvo un buen partido ya que se interpuso en dos jugadas que podrían haber sido gol de Tigre, Carlos Luna (7) por el colombiano Sebastian Rincon (19). En los primeros minutos no se notaba la ausencia de Sosa ni el 11 vs 10, porque Tigre encontraba la manera de sacar la pelota de su área. m

En el ST, a los 9 minutos, aparece la primera chance de gol para Defensa y Justicia en la segunda parte de este encuentro. Un minuto después, Silva ve la tarjeta amarilla, también Beccacece produce el primer cambio para su equipo, sacando al ex Boca, Gonzalo Castellani, por Nicolás Stefanelli. Luego de este cambio a los 2 minutos, es decir, a los 12, Defensa y Justicia recupera la pelota, después de un mal pase de Iñíguez, y Bouzat es el encargado de mandar el centro y hacer que Andrés Ríos meta el primer y único gol del encuentro (1-0) de un cabezazo y así convertirse goleador del equipo con 6 tantos en este torneo. 17 minutos de estos 45', y Defensa seguia tratando de liquidar el partido pero esta vez con un remate de Rivero que fue atajado por Javier García (arquero de Tigre).

A los 18', Sava agota las variantes en su equipo, Gaspar Iñíguez (16) afuera por Ramón Miérez (20). Pasada la mitad del encuentro, se destaca el desgaste que tenía Tigre por querer empatar el equipo, presionando y creando preocupaciones en el equipo local por la intensa presión que tenía el "Matador" en su cancha. Cinco minutos antes de que termine el suplemento, DyJ hace su segunda variante, deja la cancha Bouzat, quien tuvo manejo del juego y de la pelota, e ingresa Fredes.

Tigre perdió 9 veces de visitante en el torneo, de 13 partidos. Le queda ir a Paraná y Sarandí.

Ya cumplidos los 45', Germán Delfino adiciona 5 minutos que no fueron menos que los 90' anteriores, a los 41' Sebastian (DT de DyJ) hace el último cambio, el goleador del equipo Ríos por BareiroY cuando él reloj marcaba 47', Tigre tenía el empate de la mano de "Cachete" Morales luego de un buen centro de Lucas Janson, pero el arquero Arias impide el empate con los pies. Seguido a esto, 49' Stefanelli tiene un mano a mano con García y no puede convertir el segundo gol para el "Halcón" y como última a los 50 minutos Jonas Gutierrez desaprovecha el gol para liquidar el partido, pero no pudo.

Finalmente termina el partido con la victoria de Defensa y Justifica por 1 a 0 sobre Tigre. Con este triunfo Defensa se mete en zona de Copa Sudamericana 2018.

Sava no levanta cabeza

Como balance hasta el momento de hoy, en la campaña de Tigre, con el Colorado como DT, tenemos que decir:

Lleva dirigidos 9 partidos en el torneo: 2 ganados, 1 empatado y 6 perdidos (7 puntos de 27). Y eliminación de Copa Argentina (ante Deportivo Riestra).

Goles a favor: 10.

Goles en contra: 17.

Vallas invictas: 0.

