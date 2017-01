Francisco: "Vamos a ser un rival muy difícil para cualquier equipo"

Google Plus

Imagen: UCAM C.F

Francisco, entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar la primera semana de trabajo del equipo en este 2017, así como al rival de esta jornada, la AD Alcorcón, a quien deberá enfrentarse el próximo domingo a las 12h en el Municipal de Santo Domingo. Del conjunto madrileño, el técnico almeriense destaca que es “un conjunto con un potencial diferente al del resto de equipos de la categoría. Además se trata de un adversario que en casa compite a un gran nivel. Lleva varios años en la categoría y va a ser un partido muy difícil”.

El entrenador está ante su debut en Segunda División con el UCAM Murcia, un partido para el que están trabajando “con la misma ilusión de nuestros primeros días aquí. Solo nos queda disputar el partido del domingo y poder ver reflejadas las sensaciones que tenemos en los entrenamientos”.

Sobre el UCAM Murcia que espera ver en el césped de Santo Domingo, Francisco afirma que "vamos a ser un rival difícil para todos los equipos de Segunda División. Estoy convencido de que los jugadores que estén van a competir al máximo".

Además, confirma que “estamos trabajando para recuperar el buen nivel de todos los jugadores. Hemos volcado esfuerzos en cambiar la dinámica y fortalecer el grupo”. También ha destacado la llegada de Manuel Sánchez 'Manolín' y Cedrick a las filas universitarias, a los que ha agradecido su interés en venir: “llevan un tiempo sin ritmo de partidos, pero van a tardar muy poco en competir al mismo nivel que sus compañeros”.

Tras el Alcorcón, tres partidos en su feudo

Tras la visita a Alcorcón, el UCAM Murcia habrá de recibir en La Condomina al Levante, al Gimnástic de Tarragona y al Real Zaragoza de manera consecutiva. No obstante, Francisco no piensa más lejos del próximo entrenamiento: "lo primero es trabajar mañana y el sábado, y luego jugar en Alcorcón. No miro más allá", sentenció el entrenador de Almería.