Previa Córdoba - UCAM Murcia: el Nuevo Arcángel no quiere hablar de descenso

Con la segunda vuelta recién comenzada, ya son muchos los que hablan de "partidos vitales" para un equipo u otro, y el de mañana podría calificarse como tal. Más para los murcianos que para los cordobeses, pero ambos se verán las caras a las 16:00 horas en el Nuevo Arcángel con el principal propósito de sumar los tres puntos. Y gran culpa de que dicho encuentro se pueda tildar de vital la tiene las dinámicas de ambos conjuntos. El Córdoba llega al encuentro sumido en una mala racha que le ha llevado a no conocer la victoria desde hace cinco encuentros -dos de ellos de Copa del Rey-. Por su parte, el UCAM Murcia, tras la sorprendente victoria en la pasada jornada ante el Real Zaragoza, quiere confirmar esta mejoría y tener la posibilidad de salir de puestos de descenso después de varias jornadas en él.

Ni hablar de descenso

El conjunto cordobés se encuentra en 16º posición, tres por encima del descenso Esa será la premisa con la que acudirán tanto equipo como aficionados mañana al Nuevo Arcángel: ni hablar de descenso. El Córdoba, tras un inicio de temporada bastante positivo en el cual llegó a colocarse segundo en la clasificación en la jornada número 7, llega con la necesidad de volver a sumar de tres en tres para espantar los fantasmas de descenso. Y es que, el conjunto cordobés no conoce en lo que llevamos de temporada los puestos rojos de la tabla, y tampoco quiere conocerlos. También es cierto que ocupan el 16º lugar de la clasificación, su puesto más bajo de la temporada. A estas alturas suman un total de 26 puntos, tres por encima del descenso -el cual puede ser considerado una renta relativamente suficiente teniendo en cuenta la gran igualdad de la competición este año-.

Sin embargo, una derrota el próximo domingo ante el UCAM Murcia -rival directo hasta el momento- les puede llevar a ocupar por primera vez puestos de descenso. Pero esta idea no entra ni mucho menos en los planes del equipo ni del técnico, el cual aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro que "solo se piensa en ganar". Además, a Carrión no le gusta calificar el encuentro como una final pero si que lo considera un partido muy importante: "Nunca me ha gustado tomar un partido como una final si no es una final en sí, pero si que es un partido importante contra un equipo que ha mejorado. Es muy importante para nosotros conseguir los tres puntos ya en casa". Se espera un encuentro igualado entre dos conjuntos con necesidad de sumar cuanto antes.

Confirmar la mejoría

El UCAM Murcia se encuentra 19º en la clasificación, a un punto de la salvación Por su parte, el conjunto universitario aterriza en tierras cordobesas con el principal objetivo de confirmar la mejoría mostrada tras la llegada de Francisco, tanto el juego como en resultados. La trabajada victoria (1-0) en la pasada jornada de Liga ante un rival potente como el Real Zaragoza ha servido para aumentar la moral y confianza del equipo. Tras un inicio muy similar al de Córdoba, el UCAM Murcia sorprendía a equipos y aficionados consiguiendo situarse en el séptimo puesto de la clasificación en la jornada número 7. Desde dicho encuentro, el conjunto murciano sufrió un tremendo bajón a nivel de juego que les ha llevado a permanecer en descenso durante las últimas cinco jornadas de competición. Es por ello que, tras la última victoria, los murcianos quieren volver a sumar puntos que les permitan tomarse un respiro y salir de los puestos rojos de la clasificación.

Para ello, Francisco no podrá contar con Jesús Imaz, principal noticia durante toda la semana tras su petición de abandonar la disciplina universitaria. El mediapunta catalán -y máximo goleador hasta el momento del equipo con cinco tantos- no estaba tenido tanto protagonismo en el once con el nuevo técnico y ha decidido probar suerte en otro conjunto. Su nuevo destino será el Cádiz CF, club de la Liga123 y que marcha tercero en la clasificación. A pesar de la ausencia de Imaz, se espera que Francisco muestre un once similar al de la pasada jornada, el cual respondió con creces.

Antecedentes

El único antecedente entre ambos conjuntos fue el encuentro de ida de esta misma temporada. UCAM Murcia CF y Córdoba CF se vieron las caras por primera vez en su historia en La Condomina en la jornada número dos de la temporada. El conjunto universitario estuvo muy cerca de conseguir la primera victoria de la temporada ante el conjunto cordobés mediante el tanto de Góngora, sin embargo Luso puso la igualada para el Córdoba en el 92 de partido para poner las tablas en el marcador (1-1).

Jugada correspondiente al encuentro de ida ente UCAM Murcia y Córdoba CF. (Foto: UCAM Murcia CF)

