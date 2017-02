Francisco: "Nuestro partido ha sido muy completo"

Fotografía: UCAM Murcia CF

El UCAM Murcia consigue vencer 1-0 en La Condomina al Sevilla Atlético y suma así 27 puntos que coloca a los universitarios en la decimosexta posición de la tabla clasificatoria. Tras esta victoria, el técnico Francisco, principal artífice de la mejoría que está experimentando el club murciano, salió a rueda de prensa donde estuvo analizando el partido de su equipo. El técnico almeriense destacó sobre todo la importancia de volver a ganar en casa, una situación que no se daba desde la pasada campaña en Segunda División B: "En casa tenemos que competir siempre tal y como lo hemos hecho hoy. Estoy muy contento con la victoria. Felicito a todos y cada uno de mis jugadores".

"Felicito a todos mis jugadores"

Tres puntos más que elevan al club universitario con 27 puntos hasta la decimosexta posición, mejoría notable pero que según el técnico almeriense, todavía no es suficiente, "no nos sirve de nada tener a día de hoy esos 27 puntos. Tenemos que seguir trabajando día a día y creer en nuestra idea y en que esto es posible. El objetivo es estar salvado a final de temporada, no estarlo ahora".

Francisco achaca este éxito de resultados al trabajo día a día y entrenamientos. Reconoce que sus jugadores trabajan duro y que se siente orgulloso de tenerlos, "El equipo cree en nuestra idea y en nuestro discurso. Es una gozada ver entrenar a estos jugadores día tras día".

"no me gusta individualizar en nadie"

El de Almería ha querido reseñar también el partido tan completo que ha hecho su equipo, en conjunto, "no me gusta individualizar en nadie. El equipo de todo el equipo y sido muy completo". Finalmente, Francisco ha acabado argumentando lo difícil que es ganar un partido en Segunda División y más contra un rival de la entidad y envergadura que es el Sevilla Atlético, "En esta categoría es muy difícil ganar de una forma cómoda".