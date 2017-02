Hugo Álvarez: "Tendremos que estar al 100%"

Hugo Álvarez en la pugna de un balón. Fotografía: LaLiga

Este fin de semana el UCAM Murcia CF visita el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para medirse a un UD Almería en horas bajas y que, al igual que los universitarios, necesitan los 3 puntos como el comer. Hugo Álvarez ha sido el que ha comparecido hoy en la previa a este partido. Un encuentro igualado frente a una entidad que, según Hugo Álvarez, “está hecha para otras metas".

El central universitario ya sabe qué es jugar en los Juegos del Mediterráneo y con la camiseta almeriense, por lo que conoce bastante bien al próximo rival de los murcianos, "nos vamos a encontrar una afición muy exigente con su propio equipo, por lo que tendremos que aprovechar nuestras ocasiones". A su vez, el defensor ha afirmado lo cómodos que se siente el equipo andaluz cuando juega en su estadio como local, "se sienten cómodos jugando en casa y somos conscientes de que nos van a poner las cosas complicadas. Esperamos un partido competido en el que tendremos que estar al 100%".

"Tendremos que estar al 100%"

Hugo a su vez reconoce lo difícil que es ser titular en este UCAM Murcia, un equipo muy competitivo y donde es bastante complicado hacerse un hueco en el once inicial, "no se casa con nadie, ya que es un entrenador que valora el rendimiento. Si tú tienes tu oportunidad y la aprovechas, el míster será el primero que te va a premiar con minutos. Todos queremos jugar y yo estoy encantado con la dinámica del equipo. Aquí los nombres no priman. Hay un nivel muy alto en esta plantilla".

El zaguero universitario finaliza su intervención afirmando que el partido frente al Almería será una verdadera finalidad para la escuadra entrenada por Francisco, “Para nosotros es una final, lo principal es llegar a los 50 puntos y para eso hay que puntuar este domingo".