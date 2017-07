El UCAM vence al Mestalla en su segundo test de pretemporada

El UCAM Murcia ha conseguido la victoria, por la mínima, frente al Valencia Mestalla en su segundo choque de preparación. El encuentro tuvo lugar en el campo número 5 de Pinatar Arena ante aproximadamente 400 personas, las cuales decidieron acercarse a las instalaciones de San Pedro del Pinatar para palpar de primera mano las sensaciones que desprende su equipo después de estas primeras semanas intensas de trabajo.

El técnico universitario, Lluis Planagumá, diseño dos onces equilibrados, como suele ser habitual en la pretemporada, de manera que todos los jugadores tuvieron su cuota de protagonismo en este duelo de preparación. Bajo el dibujo del 4-2-3-1 en todo momento, dispuso de inicio de los siguientes jugadores: Germán Parreño en la portería; Chema, Juanito, Frán Pérez y Cárlos Moreno en defensa; Vivi y Luis como organizadores; Isi en la derecha, Víctor Martínez en la izquierda y Moukam en la mediapunta; Y como único delantero, Arturo.

El partido comenzó con un mayor dominio del filial valencianista, fruto de la buena presión global ejercida por el conjunto que dirige el ex futbolista búlgaro, Luboslav Penez, el cual sustituye a Curro Torres que, tras no lograr el ascenso, ha dado el salto al fútbol profesional haciéndose cargo del Lorca FC. El UCAM intentaba sacar el balón jugado desde atrás por mediación de Vivi, que, incrustado entre los centrales, daba orden al inicio del ataque de su equipo, pero no encontraba excesivas líneas de pase. Como consecuencia de la posesión, el equipo de la capital del Turia realizó los primeros acercamientos al área que defendía German Parreño (muy seguro en todo momento), pero no fructificó ninguna acción.

Cerca de la media hora de juego, el UCAM adelantó líneas y llegó el primer tanto del encuentro. Tras presionar en el área rival, forzando el error de Emilio Bernard, guardameta valencianista, Moukam recogió el balón y lo envió a la red, poniendo así el 1-0. A partir de ese instante el equipo azul dorado se encontró más cómodo sobre el terreno de juego y pudo ampliar su ventaja gracias a un cabezazo de Fran Pérez, que finalmente no vio puerta.

En el descanso Planagumá sustituyó a diez jugadores, solo conservó su lugar en el verde Moukam, el protagonista del encuentro. Este fue el once que expuso: Pol Ballesté bajo los palos; Góngora, Dani Pérez, Javi y Nacho; Santana y Kitoko en el doble pivote; Pipo en la izquierda, Marc Fernández en la derecha y Chevi en la mediapunta; Y arriba, como falso nueve, Moukam.

Bajo la batuta de Santana, mediocentro cedido por el Watford, y Kitoko, el equipo universitario mostró su potencial lográndose imponer claramente a su rival, siendo superiores tanto físicamente como técnicamente. En un contragolpe comandado por el jugador congoleño con pasaporte belga, llegó el segundo gol universitario. Kitoko salió velozmente hacia campo contrario y envió un pase interior a Moukam, el atacante leyó perfectamente la jugada, dribló con maestría al guardameta y a puerta vacía marcó su segunda diana del encuentro, tercero de la pretemporada.

Tan sólo cinco minutos más tarde, el Valencia Mestalla redujo distancias, aprovechándo una indecisión de la defensa del UCAM, por medio de Jordi Sánchez que caracoleó dentro del área y consiguió batir a Pol Ballesté. El equipo murciano pudo ampliar la ventaja desde el punto de penalti, ya que el extremo Víctor Martínez fue derribado en el área y un central Ché despejó claramente y voluntariamente el balón con el brazo, pero los colegiados no vieron nada punible en esas dos acciones. También Arturo, el delantero que ha llegado procedente del Cartagena, pudo estrenarse con su nuevo club, pero el remate le salió demasiado centrado, y el lateral izquierdo Góngora lanzó una falta con mucho peligro, pero el balón se estrelló en el lateral de la red.

El Albacete, próximo rival

El equipo manchego, que militará esta temporada en Segunda División tras conseguir el ascenso, será el siguiente contrincante al que tendrá que hacer frente el UCAM Murcia, siendo así el equipo de mayor entidad al que se enfrente el conjunto azul dorado en su periodo de preparación de la temporada que arrancará el 20 de agosto en Granada contra el filial Nazarí. Este encuentro tendrá lugar el próximo jueves, a partir de las 19.00 horas, también en las instalaciones de Pinatar Arena.