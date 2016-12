Soriano: "Si la renovación de Puertas está en punto muerto es por culpa suya"

Fernando Soriano, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Fernando Soriano, técnico de la Unión Deportiva Almería, ha pasado este viernes por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para analizar el último encuentro del año que pondrá en liza a su equipo y al Club Deportivo Mirándes en Anduva el próximo domingo a partir de las 18:00 horas.

Será una cita en la que el cuadro andaluz tendrá ante sí la oportunidad de superar un reto que se le resiste, como es el vencer lejos de su estadio, donde, según el preparador aragonés, los suyos no están dando el nivel esperado: "Vamos a un estadio complicado y nos enfrentamos a un equipo que estrena entrenador en casa y que viene de perder por cinco goles a cero. Son muchos los alicientes para que ellos den un plus y está claro que tendremos que igualarles en intensidad y agresividad".

No obstante, sostiene que el mal endémico que afecta al cuadro almeriense concierne también a otros conjuntos de la categoría que están obteniendo mayores réditos haciendo las veces de locales: "Todos los equipos de Segunda están consiguiendo valores parecidos en casa, la diferencia está siendo fuera". En este sentido, subraya que, al igual que otras temporadas, el Mirandés sabe jugar muy bien sus bazas en su feudo "por lo que se genera alrededor y el ambiente que se vive de fútbol". Es por ello que el de Alfamén considera primordial tener los cinco sentidos en el encuentro porque si no, añade, les pueden "pasar por encima".

Incidiendo en la mala dinámica que arrastran los unionistas ejerciendo como foráneos, el preparador indálico ha sacado a relucir los números que atestiguan ese pobre bagaje y que, sin embargo, contrastan sobremanera con los obtenidos en tierras andaluzas: "De nueve partidos fuera solo hemos marcado en dos; tres en Girona y uno en Zaragoza, y de penalti. No solo hay que valorar el aspecto defensivo, sino también el ofensivo y la realidad es que no hacemos goles para lo que generamos, como nos pasó en Sevilla o en Valladolid".

"El que esté ahora mismo sexto puede verse en descenso dentro de cuatro jornadas"

Aun así, ha apostado por que impere la calma en una categoría donde reina la igualdad y la competitividad, y en la que prácticamente nadie puede descuidarse: "Estoy convencido de que habrá equipos que estén tres o cuatro jornadas sin ganar y el que esté ahora mismo sexto puede verse en descenso. Tenemos que tener tranquilidad y estar siempre preparados para disputar cada partido como si fuera el último"

Cuestionado sobre si valora introducir modificaciones en su esquema o en las piezas empleadas de cara a la inminente cita del domingo, el técnico rojiblanco aboga por ser conservador y esconder sus cartas: "Si cambio y pierdo diréis que me ha dado un ataque de entrenador; si no cambio y pierdo me diréis que por qué no he cambiado si sabíamos lo que había. Haga lo que haga sé que, dependiendo del resultado, habrá una lectura u otra. Lo que sí tengo claro es que siempre buscamos la mejor forma de conseguir los tres puntos". En cualquier caso, ha querido recalcar que todos los componentes del plantel que comanda se encuentran al 100% y que tiene "donde elegir". "Lo que veo cada día y cada semana es que los jugadores me están pidiendo a gritos jugar".

Sobre la renovación de Puertas: "Si está en standby es por culpa de Antonio, de nadie más"

Como no podía ser de otra manera, ha salido a la palestra la renovación de Antonio Puertas, que, según la versión dada por el club, se encuentra en punto muerto por falta de predisposición a negociar de los representantes del futbolista almeriense. Soriano ha insistido en la postura adoptada por la entidad y alude al propio jugador como responsable de que no haya habido concierto aún: "Si está en standby es por culpa de Antonio (Puertas), de nadie más. Mi opinión y la del club es clarísima y, a partir de ahí, la decisión es suya. ¿Quiere renovar? Perfecto. ¿No quiere? Cada uno es libre de tomar las decisiones que considere. No cabe duda que es un jugador interesante para nosotros, que en casa está dando un rendimiento muy bueno, aunque fuera no tanto, que se está empleando al máximo y trabaja muchísimo todos los días. Sus números están ahí, pero el club está por encima de mí y, si la cosa no avanza, es por culpa suya o de los representantes".

A colación de ello, considerando las altas y las bajas que pudieran darse en el mercado de invierno que comenzará en breve, el preparador maño afirma que no espera demasiados movimientos en una plantilla que considera "numerosa" para lo que se había hablado a principio de temporada. "Veremos si hay alguna salida y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Esto es muy largo", ha concretado.