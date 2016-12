José Ángel Pozo, bañado en bronce

Google Plus

Pozo, durante un partido esta temporada. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

José Ángel Pozo, jugador de la Unión Deportiva Almería y una de las promesas del balompié nacional, ha sido incluido, a sus 20 años, en el Once de Bronce del Fútbol Draft 2016 que cada año premia a los nombres jóvenes más destacados del fútbol patrio. Concretamente han sido 33 los futbolistas que han pasado los distintos cortes -primero fueron 132, luego 77 y posteriormente 55- según el criterio de un Comité Técnico presidido por Iñaki Sáez y formado, entre otras personalidades, por Julen Lopetegui, actual seleccionador español.

Pozo ha participado esta temporada en 16 partidos, 12 de ellos como titular

Y es que el "10" unionista cumple su segunda temporada como profesional tras haber pasado por las categorías inferiores del Real Madrid o del Manchster City, demostrando un crecimiento progresivo y erigiéndose como uno de los jugadores con más calidad del plantel rojiblanco, si no el que más. A ello ha contribuido Fernando Soriano, que, en líneas generales y salvo momentos puntuales, ha dado continuidad al costasoleño a lo largo de esta temporada, en la que acumula 16 partidos jugados, doce de ellos partiendo de inicio, aunque, a diferencia, del curso pasado, no haya conseguido ver puerta aún. No obstante, su incidencia en el juego de su equipo es mayor.

Además del propio Pozo, Gaspar Panadero y Antonio Marín, cedido esta temporada en el Granada, han sido los otros futbolistas en propiedad de la entidad que preside Alfonso García que han participado en un certamen que cuenta con el apoyo de las distintas instituciones que rodean al fútbol español, como son el CSD, la AFE, la LFP, la RFEF y la AEAF.

Cabe destacar que José Ángel Pozo comparte, en este caso, alineación con jugadores que ya han podido debutar en la élite, como son Carlos Fernández, con el Sevilla, o Nahuel, con el Villarreal aunque actualmente esté cedido en el Betis. Por otro lado, Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, y Alfonso Pedraza, del Villarreal, han sido los hombres que han ocupado la demarcación del malagueño en los Onces de Oro y Plata, respectivamente.