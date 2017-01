Corona: "Haciendo un partido como los últimos cuatro de casa, tendremos opciones de ganar"

Corona, este miércoles en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Miguel Ángel Corona, centrocampista y primer capitán de la Unión Deportiva Almería, ha pasado este miércoles por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para ofrecer su particular visión sobre la marcha de su equipo y explicar cómo afronta este el encuentro del próximo viernes frente al Getafe de José Bordalás, que, como no podía ser de otra manera, lo hace con la necesidad propia que provoca no haber obtenido triunfo alguno lejos del Mediterráneo este curso. Todo ello, para, opina el talaverano, no desengancharse en la tabla y que la situación en la que se encuentra el equipo no vaya a peor. "Estamos teniendo una racha en casa como hacía años que no se daba, pero el mal inicio que cosechamos y nuestro rendimiento fuera no nos permiten estar tranquilos", ha subrayado.

"Tenemos que abstraernos de cualquier circunstancia ajena al juego"

El día y la hora de la confrontación de esta nueva fecha liguera resultan atípicos tanto para el espectador como para los propios futbolistas. Y es que el calendario ha dictaminado que el envite entre rojiblancos y azulones se dispute el Día de Reyes a las 16:00 horas. Sobre ello, el "15" unionista ha comentado: "Las circunstancias son las que son, y son las mismas para todos. Para el Getafe pueda que sea peor porque viene a Almería el jueves, duerme aquí y sus jugadores no están en sus casas. Lo único que les puede beneficiar es que el ambiente en el estadio sea frío, así que quiero hacer un llamamiento a nuestra afición para que no sea así, para que el rival se sienta incómodo. Nosotros, como profesionales, tenemos que abstraernos de cualquier circunstancia que sea ajena al juego".

A ello obligará un conjunto, el del sur de Madrid, que ha mejorado sus réditos de forma considerable en las últimas fechas y que, tras un mal inicio, con cambio en el banquillo incluido, ocupa puestos de playoffs de ascenso a Primera División, dejando patente un rendimiento, en cuanto a puntos se refiere, "inapelable", a ojos del capitán indálico, que ha destacado que "es el equipo más en forma" de la categoría, con una gran plantilla y "un entrenador con una trayectoria remarcable". No obstante, confía en darle continuidad a la dinámica positiva que vienen arrastrando ejerciendo como locales, donde no pierden desde septiembre: "Haciendo un partido como los cuatro últimos de casa tendremos opciones de ganar. Tenemos mucho potencial; hemos demostrado saber crear juego, ocasiones y tener una defensa que en esos últimos encuentros en nuestro estadio ha encajado dos goles en propia puerta y uno a balón parado".

"Estoy dispuesto y preparado para lo que pueda venir"

Haciendo alusión al aspecto individual, el centrocampista se ha referido a la lesión de rodilla que le mantuvo lejos de los terrenos de juego alrededor de un mes y medio, la cual está totalmente superada, algo a lo que, confiesa, ha ayudado la minipretemporada que han completado los pupilos de Fernando Soriano a la vuelta de las vacaciones de Navidad: "Obviamente seis o siete semanas sin estar en la dinámica del grupo se notan. Poco a poco fui cogiendo el ritmo de competición y este parón me ha venido fenomenal. Estoy dispuesto y preparado para lo que pueda venir". A colación de ello, como jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio que es, Corona ha asegurado que su porvenir no le preocupa en absoluto actualmente y no se plantea si seguirá jugando o no el próximo año. En cualquier caso, ha querido matizar lo siguiente: "Cuando volví este verano, lo hice con la ilusión de volver a casa y de que me gustaría seguir trabajando en ella. Seguro que encontramos una manera de hacerlo si a las dos partes nos apetece".

Manteniendo sus miras en el futuro, en este caso en el de un compañero como es Antonio Puertas, de cuya renovación se está hablando en las últimas semanas, el capitán rojiblanco afirma que debe tirar de profesionalidad y evadirse, en cierto modo, de los rumores que puedan circular a su alrededor: "Nosotros le pedimos que entrene con ilusión, intensidad y entrega, que es lo que está haciendo. Está viviendo una situación muy natural en el mundo del fútbol, aunque para él quizá sea su primera experiencia de este tipo".