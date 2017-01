Fernando Soriano: "Respeto mucho al Getafe, pero confío en nuestra forma de trabajar"

Fernando Soriano, este jueves en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

No ha sido un parón navideño fácil para la Unión Deportiva Almería. Tras caer derrotado en Anduva y pasar el periodo estival en puestos de descenso, el equipo rojiblanco regresa a la rutina del campeonato liguero con un firme propósito de enmienda y, según su entrenador Fernando Soriano, "con ganas de competir, de enfrentarte a rivales y de tener ese gusanillo que gusta". Pero los unionistas no tendrán que hacer frente, en este caso, únicamente al Getafe, sino a una serie de circunstancias que sobrevuelan la ciudad a orillas del Mediterráneo, tales como entradas, salidas, renovaciones... de las que, asegura el preparador maño, tendrán que abstraerse. "Todo eso influye a todos, no solo a nosotros. No cabe duda que nuestra necesidad es diferente, la clasificación lo dice todo. El Getafe es un equipo a tener muy en cuenta, que lucha por el ascenso directo y ahora viene a nuestro estadio. Intentaremos plantear el partido de la mejor manera, enfocándolo siempre para conseguir la victoria", ha subrayado.

"Respeto al Getafe, pero confío en lo que tenemos aquí, en nuestra forma de trabajar"

En este sentido, ha confesado que el que no salga a pleno rendimiento estará más lejos de obtener el triunfo: "Si damos los dos nuestra mejor versión, se verá un partido muy disputado porque estamos viendo que las diferencias entre los equipos son mínimas. Respeto mucho al Getafe, por supuesto, pero confío en lo que tenemos aquí, en la forma de trabajar y en lo que se esfuerzan los jugadores". A raíz de ello, afirma que ni la clasificación, ni la calidad ni el prestigio de una plantilla marcan el devenir de un partido, sino saber demostrarlo en el campo.

El entrenador aragonés asegura tener claro el once titular que va a poner en liza, pero ha querido esconder sus cartas, al tiempo que ha explicado los motivos que le llevaron a introducir tantas modificaciones en el anterior choque liguero en Anduva: "El que entrene y compita bien sabe que tiene opciones de jugar. En Miranda, por motivos deportivos, por cómo estábamos rindiendo fuera, por el rival al que nos enfrentábamos y por el campo creí conveniente colocar ese once; puede ser que ahora sea el mismo o puede ser que sea diferente".

Acto seguido ha resaltado que, aunque a la hora de decidir una alineación u otra, influyen muchos factores, pero, fundamentalmente, el comportamiento que tienen los futbolistas en los partidos anteriores y en los entrenamientos. "Hay que tomar decisiones y os puedo asegurar que siempre lo hago por mi bien, por el de mi familia, por el de mis hijas... Yo siempre quiero que el equipo gane, por lo que no voy a hacer algo para que no sea así", ha argumentado.

A colación de ello, ha aseverado tajantemente que sus determinaciones no van en función de la situación contractual de algunos jugadores del plantel: "El que piense eso está muy equivocado y si lo comenta, está mintiendo. El jugador que acabe contrato y no entrene bien, no jugará. No vamos a debilitarnos por eso. Por esa regla de tres, mañana (por el viernes) saldríamos sin portero o sin lateral derecho".

"Mientras no reciba ninguna orden de mis superiores, esta plantilla tiene 23 jugadores"

Cambiando de tercio, el de Alfamén ha puesto sus miras en un componente del plantel al que los rumores sitúan lejos de la disciplina indálica en el presente mercado invernal, como es Chuli, sobre el que ha comentado lo siguiente: "Yo lo estoy viendo muy bien en los entrenamientos. En principio es jugador del Almería y no sé lo que pasará mañana o pasado ni con él ni con los demás ni conmigo. Mientras tenga contrato con este equipo y yo no reciba ninguna orden de mis superiores, esta plantilla tiene 23 jugadores".

A colación de ello, aludiendo a lo que puede dar de sí este periodo de traspasos, ha confesado que está abierto "a todo lo que pueda servir para mejorar", aunque matiza que le gustaría tener una plantilla más corta para "no tener que tomar esas decisiones que tanto cuestan" a la hora de hacer las convocatorias. "Confío plenamente en los que estamos y, si hay salidas, habrá entradas", ha declarado.

Para concluir, se ha referido al primero de los tres partidos de sanción que tendrá que cumplir tras ser expulsado en Anduva y a lo que supondrá su ausencia en el área técnica, según él, "la menos importante" y que será suplida por Juanito, su segundo, con quien estará en comunicación constante. "Es algo que no debe influir en nada, pero no cabe duda de que me gustaría estar ahí porque lo vives más y en un momento determinado puedes hacer correcciones más directas. En el fútbol, lo importante son los jugadores", ha apostillado.