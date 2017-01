Quique González: "Nos queremos desquitar y conseguir los tres puntos que tanto necesitamos"

Quique González, este jueves en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Quique González, delantero de la Unión Deportiva Almería, ha comparecido este jueves en sala de prensa para ofrecer su particular versión sobre la actualidad de su equipo, que el próximo domingo afronta una nueva cita liguera frente al Reus y, con ella, otra ocasión para estrenar el casillero de victorias a domicilio en la presente campaña. "Una vez más, partido fuera de casa, la misma historia de siempre, pero tenemos que seguir. Nos toca ir a Reus a ganar y esperamos que esta vez sea la definitiva y que sirva como un punto de inflexión", ha comenzado interviniendo.

Sobre cómo puede afectar que el envite se celebre a las 16:00 horas, el ariete indálico ha tirado de profesionalidad para precisar lo siguiente: "Es lo que nos toca y no nos podemos excusar en memeces como estas porque no nos benefician y es de perdedores. Al final tenemos que rendir cuando nos toque y adaptarnos a cualquier campo".

"Nos queremos desquitar y conseguir los tres puntos que tanto necesitamos"

La derrota del pasado viernes frente al Getafe obliga a encarar la cita de este fin de semana, según González, "con la mentalidad de ir a ganar", algo que, añade, hacen en cada encuentro "tanto en el Mediterráneo como fuera". "Nos queremos desquitar y conseguir los tres puntos que tanto necesitamos", ha concretado. Asimismo, opina que la mala situación que atraviesan en la tabla no es fruto de la mala suerte: "Si no ganamos y recibimos tantos goles a balón parado es que algo estamos haciendo mal, pero el equipo intenta corregir esos errores para que no vuelvan a suceder".

En cualquier caso, el "9" unionista incide en que "hay que mejorar en todos los aspectos", ser más ambiciosos y que la mentalidad no varíe en función del estadio en que se juegue. "Siempre que sales a un terreno de juego, la ambición por delante. Luego puedes ganar o perder, pero el trabajo y la entrega tienen que estar ahí".

Haciendo alusión a una posible renovación, el pucelano ha eludido poner sus miras en lo individual y ha abogado por aportar para que el equipo consiga estar lo más arriba posible: "Mi futuro es algo que no me compete. Me estoy jugando mucho con el Almería, estamos en descenso y en una situación complicada como para pensar en ello. Lo que puedo decir es que voy a darlo todo para ayudar a mis compañeros a tirar para adelante". A raíz de ello, refiriéndose al rendimiento que está ofreciendo este curso, erigiéndose, al igual que el pasado, como máximo goleador, ha argumentado: "Tengo la oportunidad de disfrutar de minutos, me encuentro muy a gusto y soy feliz. Está claro que la situación colectiva no acompaña, pero por mi parte no va a quedar; el cuidarse uno mismo supone el beneficio de todos".

"Es momento de que los jugadores tengamos personalidad"

La marcha de los del sureste andaluz en la competición hace que lo ocurrido durante el anterior ejercicio siga planeando sobre el Mediterráneo, pero Quique destaca que hay que dejarlo a un lado, aunque reconoce que, a nivel de resultados, los dos cursos se asemejan entre sí: "Es momento de que los jugadores tengamos mucha personalidad y que los capitanes y los que llevamos más años aquí tiremos del carro. Todos estamos para sumar y saber lo que nos estamos jugando".

Y es que de ellos, de los futbolistas, depende, en gran parte, la continuidad del entrenador de turno, y de ello es sabedor el vallisoletano, que no duda en afirmar que su apoyo, en este caso, a Fernando Soriano es absoluto: "Sabemos que somos nosotros quienes hacemos bueno o malo a un entrenador. Estamos a muerte con 'Sori' y cada partido queremos ganarlo tanto por nosotros como por el cuerpo técnico y la afición. Esto es de todos, pero los protagonistas somos nosotros".