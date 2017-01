Nano: "En nuestra situación, lo mejor que nos puede pasar es afrontar el partido más inmediato"

Google Plus

Nano González, durante el entrenamiento de este miércoles. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Nano González, lateral izquierdo de la Unión Deportiva Almería, ha hecho acto de presencia este miércoles en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos para hacer balance sobre la marcha de su equipo en Liga tras el último tropiezo en Reus y explicar cómo evoluciona de la lesión que le dejó fuera de la convocatoria de cara al encuentro frente al equipo catalán, la cual está superada y, salvo, imprevisto, no le impedirá viajar a Cádiz. "Después de una semana de parón me encuentro con muchas ganas", ha confesado.

"Tenemos todas las esperanzas puestas en poder sacar algo positivo"

"Desgraciadamente estamos en una situación en la que lo mejor que nos puede pasar es afrontar el partido más inmediato", ha declarado el futbolista malagueño, que busca ahogar compitiendo las penas de un equipo que ocupa puestos de descenso y que ha cuajado una primera vuelta liguera muy por debajo del rendimiento esperado. En cualquier caso, ha querido incidir en que el partido del próximo domingo en Carranza "es muy complicado", al tiempo que afirma "tener todas las esperanzas puestas en poder sacar algo positivo" del feudo cadista.

El exjugador del Panathinaikos conoce bien a la afición de la tacita de plata, a la que tuvo de cara cuando militó en la escuadra amarilla en la campaña 2009/2010 y sobre la que ha declarado lo siguiente: "No hace falta motivación extra para jugar en un campo como este. Yo, que he vivido este ambiente, sé que va ser un partido bonito, intenso y de mucha brega. Va a hacer falta gente con carácter que no se arrugue".

Valoración de los nuevos fichajes

Es tiempo de traspasos. De idas y venidas. Ante ello, asegura el costasoleño, un vestuario debe evadirse en la medida de lo posible, aunque reconoce que es algo sobre lo que se comenta día a día entre los propios futbolistas: "Nosotros no podemos decidir en estos asuntos, pero sabemos que se escuchan muchas cosas. Siempre es bueno que todo el que venga lo haga para sumar, que es lo que nos hace falta: gente con ganas de aportar cosas al equipo". Y en este sentido, los primeros en llegar a la disciplina rojiblanca, han sido Borja Fernández y Javi Álamo, sobre los cuales Nano ha comentado lo siguiente: "Son dos futbolistas con una gran experiencia que han jugado en Primera División. Al que ya conocemos, que es Borja y que ya ha entrenado con nosotros, es un jugador que da mucha tranquilidad en el centro del campo, que tiene altura, calidad y buen despliegue".

Con el inminente inicio de la segunda vuelta empieza, para González, "la cuenta atrás" de un campeonato en el que el paso del tiempo es relativo, puesto que, opina, queda mucho pero puede hacerse peligroso. "Al jugar dos partidos seguidos fuera de casa se hace aún más difícil; tenemos que sacar ya la victoria sí o sí", ha subrayado.