Javi Álamo ya ejerce como jugador de la UD Almería

Javi Álamo, en la matinal de este jueves, en el Anexo. (FOTO: David García - VAVEL)

Javi Álamo, extremo derecho y segundo fichaje de la Unión Deportiva Almería en este mercado de invierno, ya trabaja a las órdenes de su nuevo técnico tras haber tomado tierra en el sureste andaluz el pasado miércoles. El jugador canario, que llega al cuadro unionista tras haber rescindido contrato con Osasuna, ha completado la sesión preparatoria de este jueves con total normalidad y siendo uno más de la plantilla en un entrenamiento en el que las bajas temperaturas se han hecho notar y que se ha extendido en el tiempo por espacio de algo más de una hora y media.

Pero el futbolista isleño no ha sido la única cara nueva de la jornada, toda vez que Marco Motta, defensa central italiano de 30 años con pasado en equipos como la Juventus o el Watford, se ha ejercitado con el plantel indálico sin haber sido anunciado como una nueva incorporación. El motivo, según ha explicado el miembro de la comisión deportiva rojiblanca Andrés Fernández, no es otro que el cambio de residencia, por motivos personales, del propio jugador al sur de España. El zaguero, que lleva seis meses sin equipo, quiere volver a los terrenos de juego y le ha pedido a la entidad que preside Alfonso García ejercitarse bajo las directrices de Fernando Soriano, a lo cual esta ha accedido. Cabe destacar que el zaguero cuenta con ofertas de equipos de su país y que, de momento, no será incorporado a la disciplina indálica.

Marco Motta se encuentra entrenando con la UD Almería a petición propia. (FOTO: David García - VAVEL)

Así las cosas, el míster de Alfamén ha dispuesto para sus muchachos una sesión táctica que ha comenzado con un circuito de activación física alternando este con disparos a portería y circulación del esférico. Tras esto, un partido en mitad de campo con una instrucciones concretas a seguir por los jugadores y otro a campo completo con juego libre han puesto el broche a una jornada que ha contado con la ausencia de Joaquín Fernández, al margen de sus compañeros a causa de unas molestias; y de Juanjo Expósito, en idéntica situación que el almeriense. Por otro lado, Nano González trabajó con absoluta normalidad, mientras que Jorge Morcillo, aquejado de un golpe en la rodilla izquierda., tuvo que retirarse del césped.

Carlos Garrido y Albert Batalla fueron los componentes del filial que estuvieron presentes en el entrenamiento del primer equipo.

Este viernes, a las 10:30, sesión a puerta cerrada para continuar preparando el encuentro que abrirá la segunda vuelta del campeonato en el Ramón de Carranza ante el Cádiz. Tras este, el técnico almeriensista comparecerá en sala de prensa.