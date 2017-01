Borja Fernández y Javi Álamo, presentados como jugadores de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

La Unión Deportiva Almería ha presentado de manera oficial a sus dos primeras incorporaciones de este mercado de invierno: Borja Fernández y Javi Álamo. Ambos ya han completado sus primeros entrenamientos como rojiblancos y podrían entrar en la convocatoria para el partido del próximo domingo en el Ramón de Carranza.

La puesta de largo de los dos futbolistas ha corrido a cargo de Andrés Fernández, miembro de la comisión deportiva indálica, que los ha definido como dos hombres con experiencia en el balompié nacional y que pueden empezar a competir en el momento en que Fernando Soriano lo estime oportuno. Asimismo, ha valorado la envergadura de uno y otro -1'88 y 1'90, respectivamente- como arma para mitigar el daño que está sufriendo el cuadro andaluz en las acciones a balón parado.

Borja: "Sé que vengo a un equipo serio y con historia"

Acto seguido, el protagonismo ha pasado a ser para las dos nuevas incorporaciones urcitanas, siendo Borja Fernández en primero en tomar la palabra para explicar cuáles han sido las razones para firmar por la entidad que preside Alfonso García: "Es el equipo al que vi más decidido", ha explicado, añadiendo que tenía algún interés de otros clubes, pero que en cuanto le llegó la propuesta del Almería no se lo pensó. "Sé que vengo a un equipo serio y con historia que está en una posición en la que no debería, que tiene jugadores competitivos y en el que puedo disfrutar de seguir alargando mi carrera", ha destacado.

Borja Fernández, durante su presentación oficial. (FOTO: David García - VAVEL)

Haciendo alusión a su estado de forma, el ex del Valladolid ha querido hacer incidencia en que la edad -36 años- no es más que una mera anécdota y en que se encuentra en plenitud de condiciones: "El año pasado jugué casi toda la segunda vuelta en Valladolid y el anterior, prácticamente igual en Eibar, con lo cual, hasta día de hoy, físicamente estoy bien. Mi último partido en la Liga india, donde disputé todos los minutos, fue el 18 de diciembre y me he estado manteniendo este mes de parón haciendo mi trabajo. Mis sensaciones son bastantes buenas". Y es que el centrocampista gallego ha firmado un contrato de seis meses con la UD Almería, pero confía en que este pueda verse prolongado al final de la presente campaña: "Ojalá pueda estar más tiempo aquí. Esa es mi idea y por eso he vuelto a España".

Fernández ha querido ensalzar la competitividad que, a sus ojos, predomina en el vestuario al que acaba de aterrizar, precisando que "es lo mejor para todos", aunque deja en manos de Fernando Soriano la elección del once titular: "Hay una buena plantilla, a la que llego para completar ese número de mediocentros que todo equipo necesita".

Álamo: "Si el míster decide contar conmigo para Cádiz, estoy preparado"

El testigo fue, entonces, para Javi Álamo, que coincide con su compañero en declarar que se encuentra en óptimas condiciones físicas: "Vengo de entrenar con Osasuna, pero sí es verdad que he competido poco; por eso he decidido salir de ahí, pero me encuentro bien, con muchas ganas y, si el míster decide contar conmigo para Cádiz, estoy preparado".

Javi Álamo es el segundo fichaje de invierno de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

El extremo canario no duda en afirmar que llega a "uno de los mejores clubes de la categoría" a pesar de lo que dice la tabla y que tiene en su haber a grandes jugadores, al tiempo que ha puesto sobre la mesa el margen de mejora con el que cuenta. "Tengo confianza en este equipo, vengo con ilusión y estoy seguro de que la segunda vuelta será mejor y de que podremos ir hacia arriba".

Para concluir, Álamo se ha querido definirse a sí mismo como "un jugador de banda" que se caracteriza por tener una gran velocidad y zancada, además de un largo de recorrido. De hecho, el curso pasado en Girona hizo las veces de carrilero gracias a que el esquema empleado por Pablo Machín con tres centrales propiciaba que así fuera. No obstante, matiza que donde más cómodo se encuentra es en el interior diestro, donde se ha desempeñado en el Zaragoza o el Recreativo de Huelva.