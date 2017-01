Cádiz - Almería: a vida o muerte

Google Plus

A vida o a muerte. Esa es la consigna de la entidad almeriense de cara al complicado encuentro ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. Los almerienses vuelven a desplazarse para intentar revertir la situación negativa y, de paso, alzarse con el primer triunfo fuera de las fronteras almerienses. La situación no es la mejor, de hecho es posiblemente la peor para disputar un encuentro ante un equipo como el Cádiz, rocoso y espoleado siempre por su fiel afición. Pero, ¿qué mejor que coronarse ante una de las escuadras más importantes de la historia del fútbol español?

Por su parte, el conjunto que dirige Álvaro Cervera intentará olvidar la dura derrotada cosechada en su feudo ante un Valladolid al alza. Pese a la no consecución de los tres puntos, los amarillos siguen en los puestos nobles de la tabla, con visos de asaltar el segundo puesto del ascenso directo, máxime cuando el primero parece coto privado del Levante.

A retomar el camino

Hasta hace muy poco, tan solo una semana, decir Cádiz significaba aludir a victoria. Justo antes de la derrota en casa ante el Valladolid (0-1), los gaditanos acumulaban cuatro triunfos seguidos, cuatro victorias contundentes que permitieron aupar al cuadro cadista a los puestos de privilegio de la Segunda División española. Hasta el encuentro disputado en el Ramón de Carranza ante el conjunto pucelano, los de Cervera se habían mostrado intratables en el último mes de competición, con un despliegue de buen juego y goles, y con actuaciones estelares de Ortuño, Aitor García o Salvi. Un gol de Jordán en el minuto 16 lapidó las opciones de los amarillos para sacar el partido adelante, si bien es cierto que tuvieron más de una ocasión para haber equilibrado el encuentro.

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera | Foto: VAVEL - Juan Ignacio Lechuga

Después de ese pequeño punto de inflexión, el Cádiz se presenta ante su afición para retomar la buena marcha, consiguiendo una victoria, que le acerque aún más al ascenso directo, hasta el momento propiedad de Levante, líder incontestable, y Girona, segundo clasificado.

Y es que la temporada no comenzó de la mejor forma para los de la 'Tacita de plata', inmersos en los puestos de descenso gran parte de la misma, lograron reponerse a base de buen juego y capitaneados por un Álvaro Cervera efectivo y buen conocedor del fútbol de plata. No hay que olvidar que pese a la historicidad que alberga el cuadro andaluz, acaba de ascender de la infernal Segunda División B, después de un periplo demasiado extenso para un equipo como el Cádiz. Una vez cerrado ese capítulo negro de su historia, no se conforma con permanecer en la categoría de plata del fútbol español, sino que peleará por regresar a la Liga de las Estrellas, para volver a pisar las huellas que dejaron en cada uno de los míticos estadios de los equipos más importantes de este país.

La otra cara de la moneda

Es difícil describir la situación que atraviesa el cuadro rojiblanco, rival del Cádiz en la presente jornada. Es difícil justificar los errores constantes a balón parado, la pasividad defensiva, la falta de eficacia ofensiva, la falta de intensidad en los momentos clave del partido, la falta de acierto del entrenador para revertir una situación negativa, que se prolonga casi desde comienzo de temporada. La situación del Almería, en definitiva, es injustificable.

El entrenador del Almería, Fernando Soriano | Foto: VAVEL - Fran Santiago

Es cierto que la salvación no está lejos, a tan solo dos puntos, pero las sensaciones que transmite el equipo rojiblanco no invitan al optimismo entre la hinchada almeriense, que asiste ojiplática a uno de los capítulos más oscuros de la corta historia de la entidad urcitana. El miedo se palpa en el ambiente, el miedo a regresar a la intransitable Segunda B, el miedo a caer en el ostracismo, el miedo a desaparecer.

La pasada jornada, los rojiblancos desaprovecharon una nueva oportunidad para redimirse y asestar un golpe sobre la mesa, venciendo en el campo del también recién ascendido Reus. En un partido gris (1-0) de los dos conjuntos, el cuadro local consiguió alzarse con el triunfo sin llegar al sobreesfuerzo, con criterio cuando tenían la posesión, con organización cuando carecían de ella y con efectividad en las pocas ocasiones de las que gozaron. El Almería, por su parte, parecía un muñeco de trapo, totalmente maniatado e impasible ante el empuje del cuadro catalán. Ni una sola ocasión clara, ni un viso de esperanza. El resultado, derrota nuevamente.

Para intentar cambiar la situación radicalmente, la comisión deportiva del Almería se puso manos a la obra, adquiriendo en propiedad a dos futbolistas con experiencia en el fútbol español, como son Borja Fernández, veterano exjugador del Getafe entre otros, y Javi Álamo, procedente de Osasuna. De hecho, es tan crítica la situación, que los dos futbolistas han entrado en la convocatoria para el encuentro ante el Cádiz, y no sería desdeñable su debut inmediato.

Soriano, entre la espada y la pared

Nunca antes había sido tan cuestionado. El técnico maño del Almería atraviesa, como su equipo, el peor momento al frente de la nave rojiblanca desde que se hiciera cargo del equipo en las últimas cuatro jornadas de la pasada temporada. El mal juego del los suyos, los constantes errores en defensa, la poca efectividad en ataque y los irrelevantes cambios con los que parece haber experimentado han lastrado la labor del entrenador. De hecho, se podría decir abiertamente que el técnico aragonés se está jugando el puesto ante el Cádiz, por coherencia deportiva, aunque él mismo haya asegurado no saber si su continuidad depende de lo que hagan sus pupilos en tierras gaditanas.

El presidente del Almería pareció explotar en el encuentro ante el Getafe con la derrota del conjunto que comanda, mantuvo la calma la pasada semana ante el Reus, pero puede volver a explotar si su equipo no demuestra al menos la intencionalidad para conseguir los tres puntos, con buen juego y ocasiones. Por ello, Cádiz puede ser la redención o la muerte. La última palabra la tiene el Almería.

Bajas

En lo que respecta al apartado de las bajas, el técnico local no contará para el encuentro ante el Almería con Mantecón, Abel Gómez, Luis Ruiz, Carlos Calvo y Gastón del Castillo. Por contra, Cervera recupera a José Mari, que lleva sin disputar un encuentro casi dos meses.

En lo que respecta al cuadro almeriense, Fernando Soriano no tendrá a su disposición a Juanjo Expósito, con una sobrecarga muscular, Ximo Navarro, sancionado, y Jonathan Zongo, que se lesionó en la Copa África y está a la espera de conocer los resultados finales. Se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica Iago Díaz, que saldrá del club en el presente mercado de invierno, así como José Ángel.

Convocatorias

Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fernández, Aridane, Sankaré, Servando, Brian, Carpio, Abdullah, Garrido, José Mari, Álvaro García, Nico Hidalgo, Aitor García, Eddy Silvestre, Salvi, Rubén Cruz, Ortuño, Santamaría y Dani Güiza.

UD Almería: Julián Cuesta, Casto, Isidoro, Fran Vélez, Trujillo, Morcillo, Nano González, Diamanka, Azeez, Joaquín Fernández, Pozo, Corona, Antonio Puertas, Fidel, Borja Fernández, Javi Álamo, Quique González y Chuli.

Posibles onces iniciales