Iago Díaz es cedido a la Cultural Leonesa

Iago Díaz, durante un encuentro esta temporada. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Decía Iago Díaz el verano pasado que, tras una temporada nefasta como lo fue la anterior, esperaba que este año fuera el suyo y el del equipo. Pues bien, meses después de dichas declaraciones se ha constatado que ni una cosa ni la otra. Con la UD Almería sumida en una profunda crisis, tanto de juego como de resultados, y habiendo sido el concurso del futbolista catalán en los esquemas de Fernando Soriano prácticamente nulo -solo 380 minutos disputados en Liga-, el exjugador del Lugo se ha visto obligado a emigrar de tierras andaluzas dadas las pocas oportunidades de las que iba a gozar en un futuro próximo.

Precisamente, esas opciones de jugar son las que va a buscar el atacante en la Cultural Leonesa, a la que se marcha en calidad de cedido hasta el final de la presente campaña. El conjunto castellanoleonés, que lidera el grupo I de Segunda B y que tiene por fin retornar a la categoría de plata, se guarda una opción de compra sobre el futbolista supeditada al cumplimiento de una serie de objetivos.

Iago Díaz aterrizó en Almería en el verano de 2015 tras consumarse el descenso del equipo entrenado entonces por Sergi Barjuan, aunque el jugador firmó por la entidad unionista antes de que esto se produjera. Procedente del Lugo, donde había desarrollado la mayor parte de su trayectoria balompédica, el barcelonés estampaba su firma en un contrato que le vincularía al club almeriense durante las tres temporadas venideras.

Al igual que sus compañeros, empezó el ejercicio rindiendo a un gran nivel, haciéndose con la titularidad y anotando en el debut liguero ante el Leganés sus dos únicos tantos como rojiblanco hasta la fecha. Después se fue contagiando de la mala dinámica del equipo y, aunque por circunstancias, tuvo que desempeñar su labor en el lateral derecho, donde cuajó actuaciones correctas, cuando Ximo Navarro se hubo recuperado de su lesión y con Michel Macedo en plenitud de condiciones, el "7" se vio relegado a un segundo plano. En cualquier, caso, entró en liza en 20 encuentros, en 16 de los cuales partió de inicio, y acumuló un total de 1442 minutos disputados.

Ha sido el presente curso cuando se ha visto condenado al más puro ostracismo, en el que apenas ha tenido una lesión muscular y no ha tenido que cumplir partido de sanción alguno por acumulación de amonestaciones o por haber sido expulsado. El propio jugador es consciente de su bajo rendimiento y no esconde que su salida se debe a ello. En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, el catalán confiesa que ha sido un "año y medio muy duro" en el que no esperaba que los acontecimiento se desarrollaran como finalmente lo han hecho. No obstante, matiza que hay plantilla con un nivel superior al expuesto hasta ahora y aboga por que esta termine consiguiendo la permamencia en la categoría.

Asimismo, pese a que baja un escalón en cuanto a competición se refiere, espera hallar en su nuevo equipo los minutos que se le han negado en Almería y "contribuir al ascenso".

De esta manera, la marcha de Iago Díaz supone la cuarta baja del presente mercado en las filas indálicas tras las salidas de Dubarbier, Quintanilla e Iván Sánchez. Con solo dos incorporaciones efectuadas por la comisión deportiva, y a falta de cuatro días para el cierre el periodo de traspasos, el plantel rojiblanco queda conformado por 21 futbolistas, sin contar a Jonathan Zongo, lesionado de gravedad y con entre seis y ocho meses en el dique seco en el horizonte.