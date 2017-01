Almería - Oviedo: puntuaciones Almería, jornada 23 de Segunda División

Google Plus

Almería - Oviedo: puntuaciones Almería, jornada 23 de la Segunda División

Victoria del Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Tres simples palabras que echaban de menos los aficionados rojiblancos después de una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. El cuadro que dirige Fernando Soriano planteó un encuentro bastante serio desde el primer momento, sin embargo, las prestaciones ofensivas eran nulas. Un equipo plano, sin ideas en tres cuartos de campo y asediado, principalmente en la primera mitad, por un Oviedo con los conceptos mucho más claros. Es más, los ovetenses pudieron adelantarse en más de una ocasión, pero la suerte y Casto desbarataron sus posibilidades.

En la segunda mitad, los hombres del maño Soriano se mantuvieron en su línea, serios atrás y, además, añadieron el ingrediente clave para conseguir la victoria final: velocidad. La conducción de balón se aceleró y gracias a un genial Pozo se produjeron las principales jugadas de peligro, que se tradujeron en los goles almerienses. Borja Fernández, Quique González y Gaspar fueron los encargados de materializar las ilusiones de los almerienses.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Fernando Soriano

6 | El míster maño del Almería planteó un encuentro serio, seguro, para intentar amarrar un resultado positivo ante un rival de entidad. Después de las semanas más difíciles de su carrera como entrenador, sale reforzado de este encuentro, sin embargo y pese al buen orden táctico, el once que puso en liza no era precisamente el más ofensivo y ambicioso para la consecución de los tres puntos. Si que estuvo acertado en los cambios, dando entrada a Diamanka para fortalecer el centro del campo, así como haciendo debutar a Gaspar, que también obtuvo su premio en forma de gol.

Casto

7 | El meta extremeño está en "modo salvador". Cuando su equipo no está, ya se encarga él de salvar los muebles con paradas de bella factura, que certifican la gran temporada que está realizando. Cuando el marcador aún era de 0-0, sacó unos reflejos excepcionales para desviar un disparo a bocajarro de Linares, que se colaba dentro sin oposición. A su vez, se mostró muy seguro en el juego aéreo y en el manejo del cuero con los pies. Partido completo del exjugador del Betis.

Garrido

7 | Muy correcto. El canterano entraba en el once para sustituir al sancionado Nano González e hizo su debut soñado. Partido muy serio del defensor, que se mostró en todo momento muy atento para desbaratar cualquier ocasión de peligro rival. En ataque se prodigó menos, pero cuando lo hizo, dio sensación de peligro. Ante el nivel mostrado partidos atrás por Ximo e Isidoro, se le presenta a Fernando Soriano una variante en la banda derecha.

Joaquín Fernández

6 | Asentado. El central almeriense no cuajó su mejor partido con la elástica rojiblanca, si bien es cierto que se encuentra completamente asentado en el esquema de juego del club urcitano. No fue muy exigido, al igual que su compañero Trujillo, sin embargo en las ocasiones en las que tuvo que actuar, lo hizo de forma correcta, despejando el cuero sin contemplaciones. Un jugador de futuro para el Almería.

Ángel Trujillo

6 | En progresión. Después de una primera mitad de temporada totalmente aciaga, el jugador madrileño del Almería volvió a cuajar un encuentro serio en defensa. No destacó, pero tampoco restó a su equipo como en otras ocasiones durante la presente temporada. Volvió a mandar ante la ausencia de Jorge Morcillo, el eterno líder de la zaga, y se le vio más implicado que nunca. Tiene que seguir ganando confianza en sí mismo para volver a ser el Trujillo de Primera División.

Ximo Navarro

6 | Gris. El lateral almeriense se vio obligado una vez más a cambiar su demarcación natural, la banda derecha, para ocupar el costado izquierdo ante la baja obligada de Nano González por sanción. Cumplió en el aspecto defensivo pero le faltó una marcha más en el juego ofensivo del equipo. Lleva tiempo sin ser el Ximo de antaño que se asociaba a las mil maravillas con los jugadores de arriba. Sin embargo, con la temporada que está realizando el conjunto rojiblanco, es siempre positivo tener a un jugador como Ximo Navarro en la plantilla.

Borja Fernández

7 | Qué bueno que viniste Borja. Partido más que correcto del 'trotamundos' Borja Fernández. El excentrocampista del Getafe, entre otros, completaba su segundo partido en el Almería con la vitola de titular, y se mostró muy seguro principalmente en las tareas ofensivas. No se pronunció tanto en el ataque, si bien es cierto que supo colocar el balón a la perfección en el primer tanto almeriense, con una tranquilidad apabullante. Pese a su edad, mantuvo el tono físico hasta el minuto 90 y no mostró símbolos de cansancio. Buen fichaje para el Almería.

Fran Vélez

5 | Un partido más. El corpulento jugador tarraconense volvió al once del Almería y no desentonó, pero tampoco destacó. Al compartir pivote con Borja no destacó en ningún aspecto de juego. Simplemente estuvo más acertado que en otras citas a nivel defensivo y volvió a mostrar carencias en la elaboración. Fue sustituido por Diamanka, presumiblemente lesionado, en la segunda mitad.

Antonio Puertas

6 | Intermitente. Curiosamente, fue el mejor de los almerienses junto con José Ángel Pozo en los momentos en los que peor se estaba mostrando su equipo sobre el terreno de juego, en la primera mitad. Ante la pasividad generalizada de sus compañeros, el jugador benaducense arrancó el aplauso de los fieles rojiblancos mostrando su típica garra y velocidad punta para deshacerse de sus rivales. Sin embargo, cedió todo el protagonismo en la segunda parte a sus tres compañeros de arriba, Javi Álamo, Pozo y Quique. Pese a ello, sigue siendo imprescindible para el equipo.

José Ángel Pozo

8 | Magistral. El jugador malagueño volvió a dar un golpe sobre la mesa demostrando a Fernando Soriano y al planeta fútbol en general, que no puede estar ni un solo partido más en el banquillo. No desentonó prácticamente en ninguna fase del encuentro, se convirtió en la manija tanto en los buenos como en los malos momentos. Todas las jugadas de peligro pasaron por sus pies bendecidos y tuvo implicación en los tres goles del Almería. En el primero fue el encargado de lanzar la falta, en el segundo dio un pase en profundidad muy bueno a Javi Álamo y en el tercero inició la jugada que acabaría en gol. Cada vez que Pozo toca la pelota, la música comienza a sonar.

Javi Álamo

7 | Esperanzador. El segundo fichaje de la comisión deportiva volvió a ocupar su puesto como titular y fue de menos a más. Con el transcurso de los minutos, fue ganando confianza en el terreno de juego y se mostró como un puntal en las jugadas ofensivas. Aprovechando su altura, ayudó sobremanera a sus compañeros en labores defensivas, principalmente en las famosas jugadas a balón parada, que tanto han perjudicado al Almería esta campaña. A su vez, fue protagonista del segundo gol, gracias a un carrerón por banda y un centro preciso, que acabaría siendo rematado por Quique González.

Quique González

7 | Cuando marca es otro. Buen partido del delantero vallisoletano que volvió a marcar, para afianzarse como Pichichi rojiblanco con nueve tantos. En la primera mitad estuvo un tanto perdido, como el resto de sus compañeros, pero nunca perdió la garra que le caracteriza. En la segunda mitad se echó al equipo a la espalda, junto con el resto de atacantes, y protagonizó alguna que otra jugada peligrosa que pudo acabar en gol. Remató con una gran clase el que sería el segundo gol de los urcitanos, servicio de Javi Álamo. Y es que cuando el ex del Valladolid Promesas anota, el 'chip' es sustituido por otro flamante y se deja el alma en el campo para dar más alegrías a la afición rojiblanca.

Diamanka

4 | Inseguro. El mediocampista senegalés del Almería salió para sustituir a un maltrecho Fran Vélez. Nada más pisar el terreno de juego, fue pitado por los incondicionales rojiblancos, mala señal para empezar. No incidió en demasía en el juego, pero cuando lo hizo denotó una inseguridad latente, propia de su falta de confianza. Perdió un par de balones que pudieron acabar convirtiéndose en una jugada peligrosa.

Gaspar

7 | El revulsivo. Pese a que gozó de pocos minutos para mostrar su talento, el canterano almeriense se dejó el alma sobre el césped para demostrar a Soriano que tiene un hueco en el primer equipo. Para más 'inri', se aprovechó de una serie de rechaces desafortunados de la zaga ovetense para definir correctamente ante Juan Carlos en el tercer gol.

David Medié Jimenez

6 | El colegiado del encuentro, miembro del Comité territorial catalán, cuajó un partido sobrio y con más aciertos que errores. Si bien es cierto que no tuvo que hacer frente a ninguna acción polémica. El trencilla catalán no tuvo miedo en cortar de raíz las jugadas violentas con cartulina y supo mediar entre los contendientes para evitar cualquier altercado.