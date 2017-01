Fernando Soriano: "El partido no ha reflejado tanta superioridad nuestra"

Fernando Soriano, tras la victoria del pasado domingo ante el Real Oviedo. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Fernando Soriano, entrenador de la Unión Deportiva Almería, compareció en sala de prensa para realizar su particular análisis de la victoria que había cosechado su equipo frente al Real Oviedo, a la cual se refirió como "sufrida", pero también "merecida", aunque matizaba que el marcador podría haber sido un tanto abultado. "El partido no ha reflejado tanta superioridad nuestra, pero sí hemos sido más intensos, agresivos y hemos sabido adaptarnos a su situación de cinco defensas. En el primer tiempo hemos tenido el control del juego sin tener las ocasiones pero sí generando las situaciones de peligro donde queríamos y, por fin, un balón parado nos ha abierto el partido".

No obstante, el aragonés ha querido reconocer que tras el tanto inicial de Borja sus pupilos, presos del miedo, se echaron un poco atrás, momento en el que emergió la figura de José Ángel Pozo. "Ha ido apareciendo entre líneas, con muy buenas jugadas individuales que aclaraban las situaciones por fuera", ha comentado sobre el malagueño.

"Gaspar y Garrido han dado un golpe encima de la mesa"

Pero no solo fue protagonista el exjugador del Manchester City, sino que el de Alfamén también ha querido sacar a la palestra los nombres de los dos canteranos que fueron de la partida ante el conjunto carbayón, sobre todo el de Carlos Garrido, que disputó los 90 minutos del choque: "Quiero destacar tanto a Gaspar como a él y el gran trabajo que está haciendo Fran Fernández en el filial, así como la comunicación que intentamos tener cuando nos lo permite el día a día para intentar sacar el máximo rendimiento a nuestra cantera. Hoy han dado un golpe encima de la mesa y a mí me encanta que venga con ese carácter, actitud y ganas".

Asimismo, el técnico indálico ha ensalzado el papel de la afición, que "ha estado al lado del equipo" y "ha sentido el querer" del mismo. "La gente lo que quiere es que le des y, cuando le das, viene contigo. Cuando ve esa casta y esas ganas, es mucho más fácil que te anime".

A menos de 48 horas para que se cierre el mercado de invierno, Soriano asegura que "alguna incorporación habrá" y que están abiertos a todo lo que sirva para mejorar, aunque ha querido subrayar lo siguiente: "No siempre hace falta mejorar a nivel táctico o de calidad, sino de orgullo o de carácter, como ha hecho hoy (por el domingo) Garrido. Solo queremos gente que venga con la máxima ilusión, más que con calidad o prestigio".

El preparador unionista reconoce que, a la hora de afrontar los encuentros, se trata de dejar a un lado la mala situación clasificatoria que atraviesa el equipo que comanda, al tiempo que matiza que no es una empresa sencilla: "Siempre nos centramos en nuestro partido; al final, lo que ocurre antes o después intentas olvidarlo, lo que pasa es que es algo que tienes ahí. Por mucho que quieras olvidar lo que te ocurre en tu trabajo o en tu vida familiar, siempre te queda un poco. ¿Eso cuándo se ve? Pues cuando te pones por delante y luego pierdes la pelota, echas un paso atrás... son situaciones en las que el recuerdo de lo anterior te lleva a no querer perder lo que tienes ganado en ese momento".

Chuli no quiere seguir

Seguidamente, el técnico ha hecho alusión a la situación particular de Chuli, al que al principio del periodo de fichajes invernal se le transmitió que debía buscar una salida, a lo que el onubense respondió con trabajo, llegando incluso a disputar minutos y a gozar de la titularidad. Pero la semana pasada, según Soriano, todo cambió: "Ha sido algo complicado a nivel personal en el sentido de que creo que viene de hacer un muy buen partido en Cádiz, de entrenar a un nivel muy alto y con la sensación de que quería continuar y estar aquí, pero el lunes pasado me encontré con la sorpresa de que parece ser que ahora, después de 20 días diciéndonos que quería estar, no quiere seguir. Ha entrado en la convocatoria por si lo necesitábamos pero no creía conveniente alinearlo de inicio, por supuesto, cuando sé que está pensando en otra cosa". A colación de ello, ha pedido jugadores comprometidos y ha ofrecido soluciones para aquellos que no quieran estar en el equipo: "Me da igual jugármela con once 'Garridos', pero quiero gente de verdad que luche y quiera sacar esto adelante".