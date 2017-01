Nano, Morcillo y Fidel, disponibles para Vallecas

Google Plus

Nano cumplió sanción ante el Oviedo y está disponible para enfrentarse al Rayo Vallecano. (FOTO: David García - VAVEL)

Nano González, Jorge Morcillo y Fidel Chaves, tres de los futbolistas más utilizados por Fernando Soriano y que se perdieron por sanción el encuentro del pasado domingo ante el Real Oviedo, vuelven a estar disponibles para el preparador aragonés de cara a la cita del próximo fin de semana en Vallecas, que será un encuentro entre rivales directos en la pelea por eludir el descenso, separados actualmente por un solo punto en la clasificación.

Y es que, después de recomponer su alineación frente al cuadro asturiano, viéndose obligado a tirar de la cantera, el técnico de Alfamén podría volver a poner en liza un once más reconocible con respecto a fechas anteriores, sobre todo en la línea defensiva, volviendo Ximo Navarro al flanco derecho de la misma y Nano al izquierdo.

Por otro lado, a lo largo de la semana venidera se evaluará la situación de los lesionados Juanjo Expósito, Miguel Ángel Corona e Isidoro Gómez, que, aquejados de distintas molestias, no pudieron ser siquiera convocados para el envite ante el equipo carbayón. Cabe recordar, en este sentido, que Jonathan Zongo, lesionado de gravedad, se perderá lo que resta de temporada.

Fran Vélez, por su parte, no pudo completar el choque del domingo y abandonó el césped en el minuto 71 a causa de un pinchazo muscular que no reviste gravedad y que, salvo imprevisto, no le impedirá viajar a la capital de España.

Este lunes, entrenamiento de recuperación

Una nueva semana de trabajo para el equipo rojiblanco arrancará este lunes con una sesión regenerativa para aquellos que fueron titulares el domingo y algo más intensa para el resto; esta se celebrará a partir de las 10:30 en el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos y dará paso a un día de descanso, el martes, para volver a los entrenamientos el miércoles y completar uno diario hasta el sábado, día en que la expedición unionista viajará hacia Madrid.