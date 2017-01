Chuli se va cedido al Getafe

Chuli, durante un partido esta temporada. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El porvenir, al menos el más inmediato, de Chuli estará finalmente lejos de Almería. El delantero onubense, al que allá por el mes de diciembre se le comunicó que no iba a disponer de los minutos que esperaba y que, por ende, debía buscarse una salida, con la intención también por parte del club de liberar masa salarial y poder acometer otras contrataciones, ha hecho las maletas para poner rumbo al Getafe de Pepe Bordalás en calidad de cedido.

La primera mitad de temporada ha resultado ser, cuanto menos, aciaga para el futbolista andaluz, que pasó de contar de inicio para Fernando Soriano a ser condenado al más puro ostracismo de manera paulatina. Así, el ex del Betis, ha acumulado en Liga un total de 512 minutos disputados, repartidos entre once encuentros en los que, en solo cinco, ha partido como titular, no habiendo conseguido ni un solo gol.

Chuli aterrizó en Almería el curso pasado con la vitola de delantero goleador que se había ganado en una mitad de temporada primorosa en el Leganés, anotando once goles con el cuadro pepinero. Ello propició que la entidad que preside Alfonso García fuera tras él y se hiciera finalmente con sus servicios, previo pago de medio millón de euros al Betis, equipo que por entonces poseía sus derechos.

La tarea goleadora en la que se dibujaba como la temporada del retorno a Primera División le era encomendada al ariete onubense, que firmaba un contrato de cinco años con su nuevo club. Así, cuajó un inicio más que correcto, pero poco a poco se fue contagiando de la mala dinámica del colectivo hasta acabar el curso con un bagaje de seis goles en 36 encuentros.

Chuli anotó seis goles la temporada pasada. (FOTO: @Almeriajuega - VAVEL)

Las esperanzas al comienzo del presente ejercicio eran nuevas, pero su nula aportación al equipo y la irrupción de jugadores como Quique González o Antonio Puertas han ido dejando al “12” en un segundo plano. No obstante, y a pesar de que se le comunicó desde las altas esferas del club que no se contaba con él, quiso tirar de resiliencia en aras de convencer a Fernando Soriano, que en todo momento alabó su trabajo diario y que le devolvió, incluso, la titularidad hace dos jornadas en Cádiz. Pero el pasado lunes, según el técnico maño, se produjo un giro en los acontecimientos y el delantero, tras 20 días expresando su deseo de quedarse en tierras almerienses, comunicó su intención de salir, lo cual no dejó de sorprender a propios y extraños. En cualquier caso, pese a que el míster de Alfamén confesó que no tenía pensado alinearle, el delantero fue convocado para el choque ante el Oviedo y estuvo calentando durante gran parte de la segunda mitad del mismo.

Finalmente, se ha terminado por anunciar lo que era la crónica de una salida anunciada, aunque de forma tardía, y Chuli vestirá los colores del Getafe hasta el próximo mes de junio. Un Getafe que, tras un comienzo de curso dubitativo con cambio de entrenador incluido, se ha instalado en los puestos nobles de la tabla y busca pelear por el retorno a la élite del fútbol español.