El Almería rescinde el contrato de José Ángel Jurado

José Ángel, durante un entrenamiento con la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

José Ángel Jurado ha resultado ser el centrocampista de la Unión Deportiva Almería sacrificado debido a lo concurrida que se encuentra la posición en la que se desempeña en el terreno de juego. Y es que, tras el fichaje de Borja Fernández, son hasta seis los futbolistas que pueden ocupar, y han ocupado en algún momento de esta temporada, el doble pivote indálico.

Es por ello que, según la versión dada por el club que preside Alfonso García, se le transmitió al sevillano hace aproximadamente dos semanas que le iba a resultar difícil contar con minutos, aun siendo el tercer pivote más utilizado del plantel por Fernando Soriano, por encima de Azeez, Corona, Diamanka y, obviamente, el recién llegado Borja Fernández, y superado solo por Joaquín Fernández y Fran Vélez, que en algún momento del curso han ejercido como centrales.

Con este panorama, se antoja complicado entender los motivos que han llevado a las altas esferas indálicas a prescindir de un jugador con cuya renovación se especulaba no hace mucho. Finalmente no ha sido así y el ex del Betis se marcha con la carta de libertad bajo el brazo tras tres campañas como rojiblanco, ascendiendo desde el filial, con el que llegó a disputar los playoffs de ascenso, hasta el primer equipo gracias a una gran pretemporada, la de la 2015/2016, y a la confianza que en él depositó Sergi Barjuan.

Dos años y más de una treintena de partidos después en Segunda División, en los que llegó a anotar un gol de gran importancia frente al Mallorca, la trayectoria de José Ángel Jurado en el Almería llega a su fin, suponiendo ser la sexta y última salida que se concreta en las filas unionistas en esta ventana de traspasos tras las ya confirmadas de Sebastián Dubarbier, Álex Quintanilla, Iván Sánchez, Iago Díaz y Chuli.