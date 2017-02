Henrique Sereno y Marco Motta, preparados para competir

Henrique Sereno y Marco Motta, en su presentación oficial como jugadores de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Henrique Sereno y Marco Motta, dos de los fichajes que ha realizado la Unión Deportiva Almería en el mercado de invierno, han sido presentados este miércoles de manera oficial ante los medios de comunicación a fin de que los nuevos futbolistas den sus impresiones sobre cómo han sido sus primeras horas como rojiblancos, aunque el defensa italiano traiga a sus espaldas cierta ventaja, dado que ha estado más de diez entrenando con los que son ya, a todos los efectos, sus compañeros de equipo.

La puesta de largo de los dos jugadores, ambos zagueros, ha corrido a cargo de Mariano Blanco, consejero delegado de la entidad andaluza, y no de Andrés Fernández, cabeza visible de la comisión deportiva indálica que acostumbra acometer dicha tarea.

Atendiendo al orden cronológico de llegada, el primero en tomar la palabra ha sido el ex de la Juventus y la Roma, entre otros, Marco Motta, que asegura encontrarse ya presto y dispuesto para jugar "mañana" si Fernando Soriano así lo precisa. "Me siento muy bien. Es verdad que llevo cinco o seis meses sin competir, pero soy un jugador que vive para el fútbol. Estoy listo, quiero ayudar al equipo y poner mi experiencia; el entrenador será quien tome la decisión".

Motta: "Estoy aquí para trabajar, trabajar y trabajar"

El italiano reconocer que le encantan los lugares en los que considera que se puede hacer un proyecto y, opina, Almería lo es, aunque no esconde que la situación en la tabla clasificatoria no es la más idónea, a la cual se ha referido como "un poco peligrosa". No obstante, afirma que no tiene miedo de competir a ningún nivel y que desde un primer momento se ha sentido acogido tras su llegada a su nuevo equipo. "Me encanta el presidente, el entrenador, el capitán...Toda la gente que está aquí sabe lo que significa trabajar y yo estoy aquí para eso: para trabajar, trabajar y trabajar, sin hablar", ha subrayado.

Motta, durante su presentación. (FOTO: David García - VAVEL)

Motta no duda de la calidad de los jugadores con los que a partir de ahora convivirá, pero precisa que es necesario "centrarse muy bien" para saber que lo pasado, pasado está. "Hoy he entrenado como si ya estuviera el Rayo Vallecano en el campo", ha recalcado.

Explicando cómo fue su aterrizaje en Almería, no elude la particularidad del mismo y explica que tiene un trasfondo familiar y personal: "Mi mujer es española y yo tenía que arreglar mi situación con mi familia porque mi vida es el fútbol, pero lo más importante para mí es mi hijo, que está aquí en España. Hablé con el club, me encantó el proyecto que me presentó y no tuvo ningún problema en que entrenara aquí. También yo quería enterarme de la situación del equipo porque he jugado mucho en Italia y en Inglaterra, alguna vez contra un equipo español como el Villarreal, pero para mí es importante conocer el proyecto que se puede hacer porque en el fútbol tenemos que tener, como se dice, la mirada un poco larga".

Dada su polivalencia, el de Merate ha jugado a lo largo de su carrera en distintas posiciones de la zaga, pero él mismo reconoce que su puesto natural es el lateral derecho o carrilero, dependiendo del sistema de juego empleado, aunque también se ha desenvuelto en el lateral izquierdo o en el eje de la defensa: "Si el entrenador me llama mañana y me dice: 'mira, Marco, te necesito de central', pues perfecto; de delantero, igual; de portero, lo mismo".

El turno de palabra pasó ahora al otro protagonista de la jornada, Henrique Sereno, que, al igual que su compañero, está preparado para competir, como él mismo ha declarado. "Estoy disponible para cuando el entrenador quiera". Un entrenador, Fernando Soriano, con el que se le ha visto dialogando en el inicio de la que ha sido su primera sesión preparatoria como rojiblanco. Sobre lo que ha dado de sí esa charla, el ex del Oporto y del Valladolid ha argumentado: "Hemos estado hablando principalmente de cómo ha ido la evolución del equipo hasta ahora y de lo que puede venir. Me ha comentado que vamos a intentar ganar el mayor número posible de partidos y que esté tranquilo, que todo va a salir bien aquí".

Y es que Sereno asume que la situación no es buena, aunque destaca que hay margen de mejora para revertir la misma: "El fútbol es fútbol y hay un partido cada fin de semana que hay que ganar, o al menos intentarlo. Así vamos a afrontar cada encuentro y seguro que vamos a ir para arriba".

Henrique Sereno, durante su presentación. (FOTO: David García - VAVEL)

Aunque se ha mostrado reticente a la hora de sacar a la luz sus cualidades, el luso, que aboga por demostrar su fútbol en el campo, se define como un jugador alto, rápido y versátil, ya que no tiene problema de ejercer tanto de central como de lateral.

Para concluir, Mariano Blanco, consejero de la entidad que preside Alfonso García, ha explicado los motivos que llevaron a que la contratación de Pablo Caballero no terminara de fructiferar en las últimas horas del periodo de traspasos invernal a la par que ha asegurado que en todo momento se está ojo avizor desde las altas esferas del club para llevar a cabo cualquier tipo de operación: "Un club de fútbol es un ente vivo en constante movimiento. Independientemente de que no pudiera culminarse la contratación de ese delantero centro, que estuvo muy avanzada, hay que destacar que hay muchos agentes implicados; el agente, el club de procedencia, el de destino... No confluyeron esa serie de circunstancias para que pudiera venir Caballero pero eso no implica que el Almería no esté preparándose para la incorporación de cualquier jugador en cualquier momento, incluso pensando en la planificación de la próxima temporada".