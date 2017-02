Karim Yoda: "Esto es un reto para mí, tengo que demostrar lo que valgo"

Karim Yoda ha estado acompañado por Alfonso García en su presentación. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Karim Yoda, el último fichaje realizado por la Unión Deportiva Almería, en el periodo de traspasos invernal, ha sido presentado este jueves de manera oficial tras haber completado su primer entrenamiento como rojiblanco. El jugador, que llega procedente del Getafe en calidad de cedido, asegura que lo que más influyó en que terminara de decidirse por recalar en la entidad andaluza fue el interés mostrado por la misma en hacerse con sus servicios. "Para mí lo más importante es estar en un equipo que me quiere; esto es un reto para mí, tengo que demostrar lo que valgo", ha subrayado.

Asimismo, afirma que tiene muy buenas referencias tanto de la ciudad como de la plantilla, de la que desde ahora es una pieza más: "He oído que la ciudad es muy bonita y que vengo a un equipo muy familiar, que es lo que necesito. Estoy convencido de que aquí puedo hacer grandes cosas". En ese sentido, confiesa que sus augurios han sido confirmados una vez se ha puesto a las órdenes de Fernando Soriano para ejercitarse en la matinal de este jueves: "Tenemos una plantilla muy buena, con muy buenos jugadores y creo que podemos evitar descender, pero hay que trabajar y morir en el campo", ha confesado el nuevo fichaje indálico, que añade que está listo para jugar al tiempo que ha dejado en manos del entrenador esa decisión.

Un técnico que, confiesa, le ha pedido que aporte su calidad y dribling sin eludir las responsabilidades defensivas, algo que, matiza, es tarea de todo el colectivo: "El míster me da libertad para jugar como yo quiero".

El futbolista galo no esconde que la primera parte de la presente campaña no ha sido todo lo productiva que esperaba, máxime teniendo en cuenta que apenas ha disputado ocho encuentros y que no ha gozado de regularidad y confianza: "Esta temporada con el Getafe no ha sido buena para mí porque no jugué mucho, pero físicamente estoy bien, aunque me falta ritmo de competición". En este sentido, precisa que quiere ganar confianza después de un año, el pasado, que no fue fácil para él, dado que tuvo que superar una grave lesión que le mantuvo en el dique seco seis meses. "Jugué más de lateral que de extremo y la verdad es que fue un poco difícil, pero poco a poco me siento mejor".