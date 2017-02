Alfonso García: "Algún medio se empeña en decir que el club no me importa, pero no es así"

Alfonso García, este jueves en sala de prensa. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El presidente de la Unión Deportiva Almería, Alfonso García, ha aprovechado la presentación oficial de Karim Yoda para hacer balance sobre lo que ha dado de sí el mercado de fichajes y tratar todos los asuntos que rodean la actualidad del club andaluz, empezando por la incorporación frustrada de Pablo Caballero en el día del cierre de la ventana de traspasos, a la que se ha referido declarando que estaba prácticamente hecha. "Había muchísimas posibilidades pero, siempre lo he dicho, hasta que un jugador no esté firmado puede pasar cualquier cosa. Desde dos o tres días antes todo el mundo estaba de acuerdo y todo estaba pactado, pero llegó el último día, alguien en el Sporting dijo que el jugador que tenía que llegar al Lugo en sustitución de Caballero no salía y se truncó todo".

Haciendo referencia a si esta coyuntura puede provocar que se abarque la contratación de un delantero centro que se encuentre en el paro en las próximas fechas, ha concretado: "La comisión deportiva siempre está trabajando. Indudablemente, si encontramos ese jugador que pueda aportar algo al equipo y que reúna una serie de requisitos para poder venir, estamos abiertos a todo", ha comentado el mandamás rojiblanco, que, aludiendo a Kalu Uche, que cumple todas las condiciones que se requieren desde la entidad para ser fichado, subraya que no se puede descartar nada a la par que deja en manos del cuerpo técnico y la dirección deportiva la toma de esa decisión. "Ellos se encargan de barajar las opciones que hay y, cuando tienen algo decidido, me lo comunican, y ahí es cuando yo empiezo a intervenir y a negociar condiciones económicas, de tiempo, etc. ¿Kalu? Puede ser, pero no aseguro nada".

En cualquier caso, el empresario murciano confiesa que finalmente se ha conformado una plantilla competitiva en la que están los futbolistas "que han querido estar", que, subraya, es algo muy importante, y que tienen características semejantes entre sí, como la veteranía o la envergadura. "Se les ha explicado la situación por la que atraviesa el equipo, lo que esperamos de ellos y creo que todos vienen con muchísimas ganas de aportar", ha apostillado.

Sobre las afirmaciones manidas que circulan en ciertos sectores de la afición indálica que aluden a una posible pasividad por parte de la directiva, García ha tildado estas de injustas. "Cuando un fichaje se confirma es cuando sale a la luz, pero eso no quiere decir que no haya miles de horas de gestión y miles de kilómetros para ver a futbolistas. Lo que pasa es que no se puede estar todos los días hablando porque perderíamos el tiempo contando milongas. Es una desventaja que tenemos, que no podemos hablar hasta que no están los hechos consumados. Yo llevo quince años aquí y parece que esto no me importa, pues no es así. ¿Que hay algún medio que se empeña en decir eso y algunos aficionados que se lo creen? Sí, pero no puedo estar siempre hablando porque descubriría mis cartas".

Cambiando de tercio, el dirigente unionista ha hablado sobre la postrera salida de José Ángel Jurado en el último día de mercado. Un José Ángel que podría, según Radio Marca, haberse negado a afirmar el finiquito y habría denunciado al club por haber vulnerado sus derechos como profesional. "A él se le dijo que buscara equipo, como se le dijo a Iago Díaz, Iván Sánchez o Quintanilla porque, por temas deportivos, debíamos enderezar el rumbo. Darle la baja en el último día es para que pueda fichar por algún equipo este año, porque de lo contrario no hubiera sido posible. Entonces, haberle rescindido el contrato el día 1 de febrero sí habría sido una faena, pero se lo comunicamos hace dos semanas. No tiene lugar que denuncie al club porque él su sueldo lo tiene asegurado".

Aludiendo a una posible renovación de Ximo Navarro, García Gabarrón ha declarado que este aún no ha tomado una decisión, aunque ha dejado entrever que esta podría ser negativa. "El fútbol da tantas vueltas como el propio balón y lo que hoy puede ser una cosa mañana es otra", ha aseverado. Como añadido a esto, y respecto a si el contrato de dos años y medio ofrecido a Marco Motta puede ir encaminado a suplir a una supuesta baja del lateral andaluz, ha afirmado: "Motta no está ahora mismo al cien por cien pero en dos o tres semanas lo estará. Solo con su experiencia, calidad y colocación ya puede suplir carencias que podamos tener. Necesitamos gente que aporte y que ayude también a los más jóvenes".

Haciendo referencia a Fernando Soriano, el presidente almeriensista, no ha vacilado a la hora de afirmar que están apostando por él. "Es un entrenador sin experiencia y sabíamos que iba a tener muchos fallos; no es fácil quitarse el pantalón corto y ponerse el chándal de entrenador. Todo eso Fernando lo ha ido asimilando y le ha costado trabajo tomar decisiones. No hemos tenido ningún entrenador tan trabajador como él porque echa todas las horas del mundo, cuando hay otros que vienen a vivir del fútbol. ¿Que las cosas un día no le salen bien? La UD Almería tiene que estar por encima de todos, pero vamos a intentar que siga creciendo para que un día estemos orgullosos de que sea nuestro entrenador".