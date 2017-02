Fernando Soriano: "Ya toca ganar fuera, y con esa intención vamos"

Google Plus

Fernando Soriano, en una rueda de prensa (FOTO: David García-VAVEL.com)

Este domingo, a las 16:00 horas, la Unión Deportiva Almería visitará al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. Los rojiblancos, en puestos de descenso, saldrán con la intención de llevarse los tres puntos ante el conjunto dirigido por Rubén Baraja. El cuadro local, se encuentra en una situación un tanto particular, ya que está situado en puestos cercanos al descenso, y con la inestibilidad interna de lo ocurrido con el recién incorporado en este mercado de invierno, el delantero ucraniano Zozulya. Mientras tanto, el Almería, llega con la esperanza de lograr la primera victoria liguera fuera de casa y con muchos movimientos en la plantilla, tanto de fichajes como de salidas.

"Buscábamos gente que aportara experiencia"

Fernando Soriano, técnico rojiblanco, compareció en sala de prensa en la mañana de este viernes y, preguntado por la valoración de lo ocurrido en el Almería en este mercado de fichajes, confesaba lo siguiente: "Buscábamos gente que aportara experiencia, reforzar algunas demarcaciones. Al final lo del punta no pudo cerrarse, seguiremos mirando a ver si hay algo que nos interese. La gente que se ha incorporado viene a ayudar y a intentar sacar esto hacia delante. Estoy contento con los que han venido".

El técnico maño valoró a su próximo rival y lo que espera que suceda en el encuentro de este domingo: "La plantilla que normalmente inicia los partidos estaba el año pasado en Primera. Es cierto que no está en el mejor momento. En casa, con su gente y con los nuevos fichajes que han realizado, es uno de los equipos más potentes de la categoría. Es posible que haya algún cambio en su alineación. Será un partido muy disputado, Vallecas es un campo en el que la exigencia es máxima por las dimensiones que tiene, su público aprieta bastante y hace que el equipo tenga un nivel de agresividad superior pero confío en nuestra labor, en que habrá un arbitraje serio, y a partir de ahí, intentar repetir fuera lo que logramos en casa".

Ante la posibilidad de lograr la primera victoria lejos del Mediterráneo, fue preguntado en sala de prensa por si este es el momento idóneo para hacerlo: "Pues es lo que queremos. El momento ya toca y con esa intención vamos. Quizás nuestro rendimiento no es el mismo en casa que fuera, aunque sí que es cierto que ha habido partidos en los que hemos merecido mejor resultado del obtenido, pero el fútbol es así".

"Considero que hay otros compañeros que están en mejor disposición que José Ángel"

Tras lo ocurrido con la salida en el último día de mercado del mediocentro José Ángel, Soriano quiso dejar claro todo lo sucedido: "Considero que hay otros compañeros que están en mejor disposición que él, vino otro compañero nuevo, analizamos la situación y a partir de ahí tomamos esa decisión. Su comportamiento en los entrenamientos ha sido buena pero tomé la decisión de que no continuara y así decidimos. Quizás el proceso se podría haber hecho de otra manera, pero él conocía con antelación lo que iba a ocurrir y lo que finalmente sucedió".

Por último, respondió a la posibilidad de la vuelta al Almería de Kalu Uche, al estado de los jugadores "tocados" y a si jugarán las recientes últimas incorporaciones (Sereno, Marco Motta y Yoda): Habría que ver cómo está él (Uche), pero ahora mismo no es prioritario. Tenemos variantes como Puertas, Yoda o Juanjo en caso de que hubiera algún contratiempo. En cuanto a los lesionados, ha precisado: "Están todos bien a excepción de Isidoro, que en principio no llega para el domingo, la evolución de Garrido, pero en general el estado es bueno", y en cuanto a los fichajes "mañana (por el sábado) lo veremos. Haremos la convocatoria y, partir de ahí, decidiremos cuál puede ser el once ante el Rayo en el que, por supuesto, todo el mundo tiene opciones. De aquí a 48 horas que es el partido pueden pasar muchísimas cosas".