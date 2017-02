Entrevista. Francisco Rodríguez: "Mentiría si dijera que esta visita no genera sentimientos en mí"

Francisco, durante un partido en el Mediterráneo. (FOTO: @Almeriajuega - VAVEL)

Francisco Javier Rodríguez Vílchez, más conocido como Francisco por la afición de la Unión Deportiva Almería, o ‘El Chanchi’, apodo cariñoso con el que también era denominado en su etapa como futbolista, ha atendido en exclusiva a VAVEL.com a pesar de su apretada agenda y la concentración que requiere el preparar un choque en la categoría de plata del fútbol español, más si cabe cuando, como en esta jornada sucede, el equipo que comanda disputa tres puntos frente a un rival directo por la salvación como lo es el Almería de Fernando Soriano.

El UCAM Murcia, equipo al que actualmente entrena, ocupa la decimoctava posición en la tabla, con 28 puntos en su casillero, a solo tres de su próximo contrincante, lo cual añade más leña al fuego del partido del próximo domingo, ya que una victoria de los locales comprometería el trabajo que ha venido realizando desde que sustituyera en su cargo a José María Salmerón, su predecesor en el banquillo murciano hasta que una serie de malos resultados le costaron el puesto. Con Francisco al mando, el equipo murciano parece salir a flote de nuevo, permaneciendo, hasta la pasada jornada 26, fuera del descenso por tan solo un punto que le separa de Córdoba y Mirandés, y a dos del Nàstic.

Francisco, que hasta aterrizar en el banquillo universitario, ha estado cerca de dos años en el paro y, a pesar de que reconoce que no ha sido tarea fácil, asegura que siempre tuvo en sus miras volver a comandar un equipo. “Ha sido difícil. Se pasa muy mal al estar tanto tiempo sin poder hacer lo que te gusta y, además, también se hace muy largo”. Francisco confirma que durante ese periodo en el dique seco hubo acercamientos por parte de algunos clubes que no se llegaron a concretar: “El año pasado hubo ofertas de algunos equipos de Primera División, pero que al final se nos escapaban por algún motivo”.

"Confiábamos en que alguien se acordaría de nosotros"

Pero nunca perdió la esperanza: “Confiábamos en que alguien se iba a acordar de nosotros, y en este caso, ha sido el UCAM Murcia, un equipo de Segunda División que se encontraba en una situación límite”. A pesar de que a su llegada el cuadro murciano se hallaba inmerso en la zona más peligrosa de la tabla, Francisco tenía fe en su grupo de trabajo: “Confiamos en nosotros y en el trabajo que podemos hacer, que es mucho. Tenemos mucha ilusión”.

Cuando se disfruta de un trabajo, este ya no se percibe como una carga, y Francisco, apasionado del fútbol y los banquillos, echaba en falta muchos de los pequeños detalles de esta profesión: “Quizá lo que más he echado de menos ha sido el levantarme cada día para entrenar al equipo, preparar las sesiones o un partido, el roce con los jugadores y la prensa... Es cierto que cuando uno está trabajando hay momentos en los que hay gran tensión y se olvida de esto, pero cuando todo se pierde, llegas a darte cuenta de que hay muchas cosas que son muy valiosas en este mundo y de cuánto te hacen falta”.

Dejando de rememorar tiempos pasados, Francisco ha hecho balance de cómo encontró al UCAM Murcia a su llegada: “Cuando llegamos, el equipo se encontraba a cinco puntos del que marcaba el descenso. No había una buena dinámica y, verdaderamente, estamos muy contentos, hemos cambiado esta tendencia".

"Salmerón hizo muy buen trabajo en el UCAM Murcia"

En este sentido, ensalza la labor que está realizando su plantilla a pesar de las dificultades: "Estamos teniendo buenos resultados y buen juego, pero siempre siendo conocedores de las limitaciones que tenemos, que no son pocas, por lo que debemos permanecer unidos para conseguir un objetivo real como es el de la permanencia para un equipo que está debutando en la categoría". Al mismo tiempo, el almeriense también tuvo palabras de alabanza para su predecesor: “Salmerón hizo muy buen trabajo, consiguiendo muchos puntos en campos difíciles, y a nosotros nos toca hacer otro, conscientes de la dificultad que tiene una empresa como la que nos proponemos”.

El almeriense no esconde que su idea de juego ha tenido que cambiar para poder sacar el mayor rendimiento a su plantilla con respecto a lo que se pudo ver de él en su etapa como técnico rojiblanco: “Al final te tienes que adaptar a la situación del equipo y, sobre todo, a la categoría en la que juegas. Nosotros somos quizá un cuerpo técnico al que gusta tener un poco más el balón, manteniendo la posesión, pero nos hemos adaptado al perfil de jugador que tenemos en el equipo, a las circunstancias en las que se encontraba la plantilla, pretendiendo hacernos fuertes con eso. Tenemos muy buenos jugadores de ataque y creo, sinceramente, que tampoco hemos cambiado mucho esta idea de juego”.

Fueron cinco los años que el técnico estuvo en los banquillos almeriensistas: tres en el filial y dos en el primer equipo, y no duda en reconocer que estos le reportaron una experiencia vital que ahora emplea en su empeño de salvar al UCAM Murcia: “Gracias al tiempo pasado en el Almería hemos sabido tomar decisiones en momentos adecuados y, sobre todo, para hacer ver a los jugadores que estamos preparados para llevarlos a buen puerto, pudiendo confiar en nosotros”.

Francisco vuelve a casa, pero en la esquina opuesta del ring, en la del rival a tumbar sobre la lona si el Almería pretende salvar la categoría y complicar las cosas a un contrincante directo por el cinturón de la salvación. El preparador no puede negar sus emociones a colación de este hecho: “Mentiría si dijera que esta visita no despierta sentimientos en mí. Siempre ha sido mi casa, como persona, como jugador, como profesional… Yo lo he dado todo, no solo al club, sino a la gente que le rodea, a la afición, que para mí es lo más importante. Le debo muchísimo a toda la ciudad. Lógicamente es un partido especial, pero lo importante es el resultado, el conseguir tres puntos en un campo difícil y que nos harían dar un paso importante”.

Ahora mismo, y desde una ‘lejanía cercana’, el almeriense observa a su exequipo, y tiene muy clara su opinión sobre la situación que vive el club rojiblanco: “Se trata de un equipo hecho para otro objetivo del que se está marcando actualmente, con un perfil de jugador que a todos los equipos de Segunda División les gustaría tener en su plantilla. Lo conozco bastante bien, he llegado a tener hasta a nueve de esos jugadores conmigo en Primera, y es un buen equipo, pero que está pasando una situación muy difícil. A nadie le gusta estar abajo, pero creo que está capacitado para poder salir de ahí, por lo que espero que después de este partido consiga esa permanencia que todos los almerienses desean”.

"Soriano es muy buen profesional y siente los colores"

Su homólogo en el banquillo almeriensista, Fernando Soriano, se encuentra en una más que crítica situación, sobre todo tras el devenir de las últimas jornadas, cuando los sectores más críticos con el maño se están haciendo escuchar con mayor fuerza que nunca, trayendo consigo a parte de la afición rojiblanca. “Es normal que los entrenadores seamos cuestionados cuando los equipos están abajo, las dinámicas no son buenas y los resultados no llegan. Es parte de nuestro trabajo y tenemos que admitirlo. No puedo entrar a valorar más la situación de Soriano porque no lo he conocido como entrenador y no he tenido tiempo para analizarlo. Pero lo que sí sé es que es muy buen profesional y que siente los colores del club, por lo que hará todo lo posible por sacar al equipo de la situación en la que se encuentra el equipo”, reconocía 'el Chanchi'.

Haciendo hincapié en lo agitada que se encuentran afición y prensa con la gestión del club indálico de la situación que atraviesa en la competición, llegando a pedirse desde varios frentes la dimisión del técnico maño, salen a relucir las palabras de Miguel Rivera, quien decía que un entrenador debe tener siempre la maleta preparada. Francisco rememoraba esa etapa oscura, la de su salida del Almería, y admitía: “Yo me fui del Almería cuando aún no estaba en la zona de descenso a Segunda, pero este es nuestro mundo y debemos de aceptarlo. El entrenador debe estar preparado para situaciones de este calibre y tratar de trabajar muchísimo para revertir las malas rachas hasta que a uno le dejen y si no, como decía Miguel, tener la maleta preparada. Ojalá en este caso Fernando pueda continuar y pueda salvar la temporada, que es lo que todos queremos”.

La marcha de Francisco de la UD Almería en 2014 aún colea en algunos sectores de la grada rojiblanca, que, tras el baile de técnicos que se ha sucedido en los últimos cursos, llegó a pedir el retorno del míster andaluz, quien ha confirmado que desde su salida no ha habido ningún tipo de tanteo por parte del club urcitano para que se hiciera cargo, de nuevo, del banquillo: “Desde que me bajara de aquel avión procedente de Eibar no he vuelto a saber nada más del club. Simplemente era el entrenador del Almería y llegó mi fin. Yo había tomado también esa decisión; cuando uno se hace entrenador hay que ser responsable y saber que se puede acabar esa etapa. Yo tuve la mía en el Almería. Pero no he dejado de tener muchísimos amigos, desde el presidente al director general, y les deseo lo mejor en lo personal. Lo profesional debe estar, por momentos, apartado”.

Para finalizar la entrevista, Francisco no duda en admitir lo que muchos deseaban escuchar: “Cada vez que tenga la oportunidad de volver a Almería, lo haré siempre. Yo soy almeriense y el indalo siempre lo llevo puesto colgando y en mi casa. Ojalá podamos volver, pero ahora mismo solo pienso en salvar a este equipo, al UCAM Murcia, que ha sido quien me ha dado la oportunidad de volver a trabajar y hay muchas personas por las que merece luchar y trabajar, por lo que daremos el máximo en este club”. Palabras de un Francisco que ha terminado deseando que tanto Almería como UCAM Murcia acaben consiguiendo salvar la categoría.