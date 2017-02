Fernando Soriano: "Tenemos que hacernos fuertes y sacar este partido adelante”

Google Plus

Fernando Soriano en una rueda prensa (FOTO: Diego Carmona-VAVEL.com)

Este domingo, a las 16:00 horas, la Unión Deportiva Almería recibirá al UCAM Murcia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los rojiblancos, que ocupan el farolillo rojo de la clasificación, saldrán con la intención de llevarse los tres puntos ante el conjunto dirigido por el ex rojiblanco Francisco, que se encuentra justo por encima del descenso, que aunque viene de perder en casa ante el Valladolid estaba sumando puntos en los anteriores partidos. Mientras tanto, el Almería llega con la esperanza de lograr una victoria que consiga calmar los ánimos de la hinchada local y poder abandonar el último puesto de la clasificación del descenso.

Fernando Soriano, técnico rojiblanco, compareció en sala de prensa en la mañana de este viernes y, preguntado por el enfrentamiento en el banquillo entre él y Francisco, confesaba lo siguiente: "Está claro que nos conocemos y mucho. Hemos sido compañeros, ha sido mi entrenador, pero esto es fútbol, cada uno utilizará sus armas. Jugamos en nuestro campo donde tenemos que hacernos fuertes y sacar este importante partido adelante".

El técnico maño opinaba acerca de si el próximo partido podría ser largo y previsible: “Es un poco el guión de nuestros partidos en casa, estamos acostumbrados a jugar ese tipo de partidos. No es nada nuevo, no tememos ese planteamiento. Afrontaremos el partido de la mejor manera para ganarlo”.

Valoraba también acerca de la vuelta de Kalu Uche a la disciplina rojiblanca: “Llega un jugador que viene a sumar. Conoce la ciudad, no necesitará periodo de adaptación. Tenemos que ver cómo viene ya que lleva tiempo sin competir. Lo iremos viendo e intentaremos que los minutos que jueguen sean de calidad como el año pasado. Se valoraron diferentes opciones, algunas eran imposibles y pensamos que la opción de Kalu (por Uche) era la más idónea para este momento”.

Soriano explicaba la opinión que tenía a comienzos de mes de la necesidad de no fichar un delantero: “Dije que no era una necesidad urgente porque como habrás visto no es algo que se haya hecho a la ligera. Salió la posibilidad de manera natural hace unos días, se valoró, nos informamos de cómo estaba y finalmente surgió”.

El técnico rojiblanco catalogaba de importante el recuperar la confianza del equipo: “Es importante. Está claro que para tener ocasiones hay que generarlas y materializarlas. Hay rachas en las que cuesta más. Al principio de temporada nos metían muchos goles, ahora ya no tanto. Antes que hacíamos más goles, ahora no metemos…, así es el fútbol, al final son dinámicas y momentos, y volver a la iniciativa de generar el juego es importante y es lo que queremos”.

También tenía opinión acerca de si añadiría algún matiz destacable para la ‘final’ del domingo: “No, quizás que es rival directo. Está a solo 3 puntos y es lo mismo que haber jugado contra Tenerife o Lugo. Para nosotros cada partido es como si fuera el último y vivirlo como tal”.

Fue preguntado por los pocos minutos que están teniendo jugadores como Ximo Navarro y Azeez y que además finalizan contrato en este mes de junio, a la que Soriano explicaba lo siguiente: “Hay 23 jugadores en plantilla y decidimos según el rendimiento deportivo. Ellos tienen competencia y siempre decidimos quién está mejor. Ya sabéis que me pasó en los partidos que juegan y en los entrenamientos y a partir de ahí decidimos”.

Ante si ve a los jugadores implicados para sacar esto adelante y si es clave recuperar el olfato de gol, Fernando Soriano manifestaba que: “Sí, esta semana por ejemplo, he visto un nivel en los entrenamientos altísimo, un nivel de exigencia elevadísimo y una concentración que demuestra que los jugadores quieren y están con la predisposición suficiente para sacar esto adelante”.

También hacía valoración de lo ocurrido con la Federación de Peñas: “Respeto la manera de organización, entiendo perfectamente la sensación que pueden tener, y nuestra función es salir a dar el máximo los 90 minutos, y a partir de ahí, deseo que la afición nos anime cómo lo ha hecho hasta ahora, que nos apoyen como siempre hacen y es la única manera de sacar esto adelante”

La rueda de prensa finalizaba con la pregunta de si era especial este partido ya que puede ser el último como entrenador del Almería si cosecha un mal resultado: “Llevo jugando partidos así toda mi vida. No es algo especial. Es fútbol y por desgracia cuando nos movemos en esta categoría puedes estar arriba o abajo pero no es nada especial”.