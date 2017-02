Alfonso García: "El máximo responsable soy yo"

Alfonso García, atendiendo a los medios tras la derrota frente al UCAM Murcia. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Alfonso García vive, dice, los momentos más duros desde que se hiciera cargo de la presidencia de la Unión Deportiva Almería, en un momento en el que, subraya, "el equipo ha tocado fondo". Y lo ha hecho tras caer derrotado frente al UCAM Murcia, lo cual ha precipitado la destitución de Fernando Soriano, su cuerpo técnico y Andrés Fernández, director deportivo del club. "Cuando los hechos se dan de esta manera, el equipo está hundido en la clasificación y sin visos de mejorar uno tiene que tomar decisiones", ha declarado el empresario murciano, que asegura que su confianza en el técnico maño era total, aunque, matiza, que tras la derrota en Tenerife le transmitió que, en caso de no ganar el próximo fin de semana, sería cesado, lo cual ha acabado sucediendo.

Asimismo, ha mostrado su pesar por la ristra de técnicos que han pasado por el banquillo indálico en las últimas temporadas: "Tengo ganas de encontrar un entrenador de presente y de futuro, pero por lo pronto no ha sido ni de presente; los resultados y la imagen del equipo han propiciado que destituyamos a Fernando (Soriano) y a Andrés Fernández".

Sobre el sustituto del preparador aragonés, García afirma que no es fácil dar con uno de garantías y que este podría conocerse en las próximas horas: "Tengo que empezar a mirar, no sé los entrenadores que puede haber y, a partir de este momento, lo analizaré". En cualquier caso, el aguileño no ha querido eludir ningún tipo de responsabilidad por lo que considera el fracaso de un proyecto. "Me siento el máximo responsable, aposté por un entrenador que como futbolista lo fue todo en Almería y para mí hoy (por el domingo) es el día más triste desde que estoy en el club". A raíz de ello, asegura que el inquilino del banquillo unionista hasta el final de temporada debe conocer la categoría y confiesa que hasta la fecha no ha habido contactos con ningún preparador: "Hasta que no he destituido a un entrenador nunca he hablado con ningún otro ni he hecho gestiones, os lo puedo asegurar".

Sin querer señalar a ningún futbolista en concreto, el presidente de la entidad del Mediterráneo no ha dudado en reconocer que "no se ha hecho equipo" y que cada uno deberá reflexionar como profesionales que son. "Tienen que mirarse todos a la cara y remar en la misma dirección y, si no lo hacen así, seguiremos sufriendo".