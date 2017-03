Raúl Lozano: "Si sacamos esta situación adelante, el club volverá a crecer"

Raúl Lozano, este miércoles en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Raúl Lozano, nuevo director deportivo de la UD Almería, ha sido presentado de manera oficial como tal ante la prensa y ha aprovechado para dar su particular versión sobre la situación actual del club andaluz y cómo afronta la contratación del técnico que se encargue de sustituir en el cargo a Fernando Soriano, algo que, ha asegurado, se está encarando "con cierta calma" en aras de tomar la decisión acertada. "Estamos mirando todas las posibilidades que hay en el mercado porque se trata de una responsabilidad muy grande y no podemos fallar", ha precisado. En cualquier caso, afirma que no es tarea fácil dar con un preparador que cumpla los requisitos exigidos, algo a lo que tampoco ayuda la situación deportiva del cuadro indálico: "Hay entrenadores que piensan que igual no pueden sacar al equipo de abajo u otros que prefieren entrenar en Primera División. Parece que hay mil entrenadores, pero cuando te pones a buscar siempre hay algún hándicap".

Con todo y con eso, el castellanoleonés ha concretado que el fin es firmar un técnico que conozca la categoría y a la plantilla, que, ha subrayado, es lo más importante de todo porque es de quien debe obtener el rendimiento. En definitiva, un técnico, ha incidido, que conjugue el carácter con la mano izquierda. "Necesitamos a alguien que haga resurgir a los chicos. Son buenos jugadores y se lo tienen que creer, aunque en la situación en la que estamos pueda parecer que son un desastre". A colación de ello, ha apostillado que es importante dar con un entrenador que refuerce, a sus ojos, a "una excelente plantilla que ha entrado en una dinámica de derrotas", para ir creciendo poco a poco. "Lo importante es sacar al equipo de donde está y lo demás llegará con el tiempo".

"Nuestra intención es tener al entrenador cuanto antes, pero no queremos precipitarnos"

Hasta entonces, Fran Fernández, técnico del filial, se está encargando de preparar al primer plantel de cara al partido del próximo domingo en Lugo e incluso podría ser él quien se sentara en el banquillo del Anxo Carro, como ha informado el propio Lozano: "Es una posibilidad que Fran sea quien viaje a Lugo. Nosotros hablamos con él y ha preparado la semana para que así sea, pero puede ocurrir que entre hoy o mañana firmemos al nuevo entrenador. Nuestra intención es tener al entrenador cuanto antes, pero no queremos equivocarnos ni precipitarnos".

Echando la vista atrás, el nuevo director deportivo rojiblanco ha querido rememorar su etapa como jugador en el club del Mediterráneo -entre 2003 y 2006- y dar buena cuenta de los cambios que se han sucedido en la entidad: "Recuerdo cuando teníamos que ir a Pechina a entrenar. El club ha crecido muchísimo y es una maravilla; de eso se tienen que dar cuenta los jugadores, de dónde estaba el club y a dónde ha llegado, y eso es gracias a ellos. Por mucho que venga yo o un entrenador con nombre, los que tienen que sacar esto adelante son los futbolistas y para eso se lo tienen que creer y trabajar".

"Estoy encantado de que me den esta nueva oportunidad"

Aludiendo a cómo se fraguó su fichaje, el salmantino ha explicado que los primeros contactos se produjeron tras la derrota almeriense frente al UCAM Murcia: "Se pusieron en contacto conmigo el domingo, aunque es cierto que en anteriores etapas yo he venido aquí para ver partidos muchas veces y mi relación con el presidente siempre ha sido muy buena. El lunes ya estaba todo arreglado porque no había mucho que negociar; estoy encantado de que me den esta nueva oportunidad".

A continuación, el de Salamanca ha abogado por que el entorno de la entidad se mantenga unido y ha querido enviar un mensaje a la hinchada unionista: "A la afición nunca se le puede pedir nada porque siempre ha estado con el equipo y es una afición increíble, pero nos quedan quince jornadas y tiene que apoyar a los chicos. Si somos capaces de sacar esta situación adelante, el club volverá a crecer y a creer".

Ángel Luis Catalina, al filial

Tras las destituciones que se han producido en el seno de la Unión Deportiva Almería en las últimas horas, se ha llevado a cabo una reestructuración en el organigrama del club, a través de la cual se diluye la denominada comisión deportiva, de la que solo quedaba Ángel Luis Catalina, que a partir de ahora pasará a desempeñar su labor en las categorías inferiores junto a Agustín Sánchez, por lo que todo lo que ataña al primer equipo, desde este momento, recaerá sobre los hombros de Raúl Lozano.