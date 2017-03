Corona: "Tenemos que tenderle la mano a nuestra afición para que se agarre a ella"

Miguel Ángel Corona, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Cuando en una empresa las cosas no van bien, es habitual que las voces autorizadas que en ella se encuentran den explicaciones y, si en las últimas fechas ya han hecho lo propio el presidente de, en este caso, la Unión Deportiva Almería, y el nuevo director deportivo, el testigo ha pasado ahora para el capitán, elegido por unanimidad, del vestuario.

Miguel Ángel Corona ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para tratar de explicar cómo está viviendo el equipo la pésima situación por la que atraviesa y marcar la hoja de ruta para revertir la misma de manera inminente, para lo que ha considerado clave "vivir al día" y dejar a un lado la incertidumbre que genera no tener entrenador más allá del periodo de interinidad de Fran Fernández: "Hoy Fran es nuestro entrenador y debemos escucharle, atenderle y seguirle. ¿Que mañana es otra cosa? Pues otra cosa. Nosotros estamos para defender la camiseta, por encima del técnico que haya".

Con 45 puntos aún por disputarse, el de Talavera de la Reina no duda de las opciones de permanencia de su equipo, aunque, matiza, que han de centrarse en el partido más inmediato. "Once compañeros se pondrán la camiseta en Lugo, otros tres jugarán un rato, y tendrán que hacer todo lo que esté en su mano por ganar. Esa tiene que ser nuestra semana como profesionales, más allá de quién pueda venir o no".

"Raúl (Lozano) quiere ayudarnos en estas quince jornadas"

Aludiendo a lo que dio de sí una comida que, según informó Radio Marca Almería, se produjo el pasado miércoles entre el nuevo director deportivo, Raúl Lozano, y algunos miembros de la plantilla, el capitán rojiblanco ha argumentado que no fue más que una manera informal de entablar lazos de conexión: "El mensaje de Raúl es que él quiere ayudarnos en estas quince jornadas y se puso a ello desde ese momento, intentando crear ese vínculo", ha comentado.

Fe, unión y convicción

Recuperar la fe, mantener la unión y tener convicción, las credenciales del manchego para eludir los puestos de la quema. "Sin todo eso es muy difícil conseguirlo. Se trata de cogerte de la mano de tu compañero e ir juntos adonde sea. ¿A la guerra? Pues a la guerra, pero vamos juntos. También tendemos una mano a nuestros aficionados para que empujen porque, cuando lo han hecho, se ha notado", ha confesado un Corona que no ha escondido su pesar por lo ocurrido el pasado domingo en el envite frente al UCAM Murcia: "Yo nunca me habría podido imaginar haber vivido un partido en el Mediterráneo en el que parte de nuestra afición dedicara "olés" al equipo rival, es muy sintomático de lo que estamos viviendo y no quiero poner paños calientes: somos los últimos clasificados y los peores jugadores de la categoría, pero si alguien me dice que yo iba a vivir una situación de este tipo en nuestro estadio, nunca me lo hubiera creído".

"El equipo tiene que tender la mano a nuestra afición para que se agarre a ella"

En este sentido, el capitán indálico no duda en asegurar que el descontento de la afición parte de un mal rendimiento de los futbolistas, al tiempo que ha querido dar la receta para que la comunión entre la grada y el césped vuelva a darse: "Sabemos que el corazón de cada aficionado es rojiblanco y el equipo le tiene que tender la mano para que se agarre a ella".

A pesar de que las comparaciones son odiosas, el año que está cosechando la Unión Deportiva Almería es, cuanto menos, semejante -si no igual o peor- al anterior y sobre ello ha opinado el "15", que, a pesar de que lo vivió desde la lejanía, no esconde que ambas situaciones, tanto la actual como la pasada, son "críticas", aunque afirma que el margen de mejora actualmente es mayor.

"Las dos últimas temporadas pesan"

Haciendo alusión a si la marcha actual del equipo es fruto de una sucesión de años malos ha subrayado: "Estar en Primera en descenso no es algo que se salga de lo previsible. La UD Almería, si compite en Primera División, va a pelear por salvarse. Es cierto que fueron años duros, pero el final de uno fue muy bonito. Esos son los éxitos de este club: llegar a final de curso y poder decir que se salvó la categoría. También es cierto que las dos últimas temporadas pesan porque no estamos acostumbrados a vivir una Segunda División en la que estemos abajo".

Como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Corona se ha referido al que fuera su compañero y amigo (Fernando Soriano), y este curso su entrenador, para valorar cómo fue su marcha de un club en el que estuvo más de una década: "Si me dices que Fernando se va a tener que ir de la UD Almería escuchando lo que tuvo que escuchar, no me lo hubiera creído nunca", ha concretado el de Talavera, que añade que considera injusta la forma en la que se ha marchado "una persona que ha dado tanto por el club, en un fútbol en el que constantemente se demandan emblemas y símbolos, en el que los clubes se están desfamiliarizándose y los jugadores van y vienen". "No digo que no haya tenido que haber un despido; al final es un trabajo y sabemos cuáles son las leyes que marcan su devenir, pero todo lo que se vivió me parece injusto y quizá eso pueda indicar que en todo el club en general hemos perdido esa brújula que nos marca dónde estamos y a dónde tenemos que ir".

A colación de ello ha querido explicar que en el vestuario, unos más y otros menos, han sentido de manera personal la marcha del técnico aragonés. "Nunca es agradable la destitución de un entrenador porque eso implica que te pongan un espejo delante y te digan que no estás haciendo las cosas bien, y eso a mí me pesa en la conciencia, más allá del vínculo personal que tenga con quien me dirija".

"Sabemos que no va a haber muchas más balas"

A raíz de ello, ha querido incidir en la importancia de que cada jugador aporte el máximo hasta el final de temporada y no pierda el tiempo pensando en su futuro personal: "La realidad es que ahora mismo no se puede marchar nadie. Es evidente que no hay mercado abierto, que hay contratos en vigor e, incluso, futuro para muchos vinculado a esta entidad. Tenemos una responsabilidad con nuestra propia conciencia como porque a ti, como futbolista, es al primero al que le gusta jugar bien y ganar partidos. Cuando eres niño quieres ganar, aunque no juegues por nada ni para nadie y eso es lo que tiene que hacer el vestuario. Sabemos que no va haber muchas más balas y que la situación que tenemos es perjudicial para todos".