Fran Fernández, ambicioso: "Vamos a ganar, estoy completamente seguro"

Fran Fernández, este viernes en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Fran Fernández, técnico interino de la Unión Deportiva Almería, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para dar a conocer cómo ha vivido una semana atípica en la que ha pasado, dadas las circunstancias, de estar al mando del filial a dirigir al primer equipo indálico, y explicar la manera en la que el vestuario, y él mismo, afrontan el encuentro del próximo domingo frente al Club Deportivo Lugo en el Anxo Carro.

El preparador almeriense, que se considera un hombre al servicio del club, tiene claro que va a ayudar en todo lo que se le requiera y con esa mentalidad ha afrontado una semana en la que, cuenta, se encontró a un equipo "tocado" debido a la crudeza de la derrota del domingo, a la par que destaca que el paso de los días le ha dejado muy buenas sensaciones. "Los jugadores han trabajado muy bien los contenidos y las tareas que hemos llevado a cabo", ha precisado.

Sin querer entrar en materia para no dar pistas al rival sobre los conceptos que ha intentado introducir entre sus jugadores, sí ha subrayado que tiene muy claro qué equipo quiere ver en tierras gallegas y cómo contrarrestar al contrario. "El equipo ha trabajado de maravilla, lo cual nos da más confianza para el partido del domingo". A raíz de ello, ha incidido en que busca que sus muchachos sean más verticales, "sobre todo en zona de finalización" y asegura que los jugadores que va a presentar el domingo están capacitados para ello. "Colectivamente, el equipo tiene que tener las ideas muy claras", ha destacado.

"Esta no es una semana de transición, queremos traernos los tres puntos de Lugo"

Al hilo de lo anterior, augura cambios en la alineación con respecto a lo visto en jornadas atrás y exige que los futbolistas que vayan a ser de la partida en tierras gallegas estén "emocionalmente fuertes". "Queremos que la gente esté muy convencida de que esta no es una semana de transición y de que queremos traernos los tres puntos de Lugo", ha afirmado.

Centrándose en dos jugadores concretos que están viviendo situaciones diferentes como Ramón Azeez y Kalu Uche -el primero no contaba para Fernando Soriano y el segundo aterrizó en Almería hace apenas una semana- el preparador almeriense ha aseverado que ha visto muy bien al centrocampista. "Ha trabajado a un gran nivel y lo veo preparado y centrado", ha concretado para, acto seguido referirse al ariete en los siguientes términos: "Lógicamente no tiene el ritmo de competición de los demás, pero, si necesita ayudarnos durante algunos minutos, lo puede hacer. Está preparado para entrar en convocatoria".

Analizando al rival, Fernández se ha referido al Lugo como un equipo que "siempre quiere llevar la iniciativa en el juego" con un entrenador, a sus ojos, de los mejores de la categoría. "Las variantes tácticas que estamos preparando van en base a que el contrario no se sienta cómodo. Nos enfrentamos a un gran equipo, pero es un rival que nos viene bien en este momento por su estilo de juego. Tenemos argumentos futbolísticos para traernos los tres puntos, estoy convencido de ello".

El míster del filial no esconde que su sueño siempre ha sido llegar al primer equipo, aunque, matiza que quizá el momento no sea el más idóneo, al mismo que tiempo que garantiza estar muy ilusionado por el apoyo que le ha brindado el club. "Te acuerdas de muchas cosas, de muchas fatigas, pero me siento preparado, tengo conocimiento suficiente y puedo ayudar al equipo en todo lo que necesita".

"El domingo no va a jugar Fran Fernández, sino la Unión Deportiva Almería"

Preguntado sobre si una victoria en Lugo podría significar su continuidad en el banquillo del primer equipo, el almeriense ha repetido que se siente un hombre de club y que, actualmente, está para echar una mano. "Lógicamente me gustaría seguir, llevo trabajando muchos años para ello y siento que podría seguir, pero tengo claro que el club está buscando un entrenador con experiencia, yo no la tengo en esta categoría, pero sí de muchísimos años atrás". En este sentido, el entrenador andaluz ha querido dejar claro que solo es un miembro más y que "el domingo no va a jugar Fran Fernández, sino la Unión Deportiva Almería", apelando de este modo a la unión en el vestuario: "Hay que transmitir que sí se puede".

Para concluir, ha sido tajante, a la par que ambicioso, al apostillar que los suyos van a ir a por la victoria en tierras lucenses: "Vamos a ir a ganar y vamos a ganar, estoy completamente seguro".