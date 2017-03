El Almería vuelve a ganar como visitante

Google Plus

Lugo: JOSÉ JUAN; MANU, JORDI, CARLOS HERNÁNDEZ, MIQUELl; C. PITA, SEOANE (P. CABALLERO, MIN.56); CAMPILLO, IRIOME (Y. PINO, MIN.65), FEDE VICO (GÓNGORA, MIN.74); JOSELU.

La UD Almería aterrizaba en Lugo como un club hecho añicos. El pasado domingo los rojiblancos encajaban un 2-3 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante un rival directo por la permanencia como el UCAM Murcia. La derrota propició el cese tanto de Fernando Soriano como técnico de la entidad rojiblanco como del preparador físico y parte de la comisión deportiva del club. Finalmente el nuevo entrenador no llegó y Fran Fernández, técnico del filial almeriense, se encargó de dirigir al equipo este domingo en el Anxo Carro.

Por su parte, el CD Lugo no consiguió revertir la mala racha de resultados que encadena desde comienzos de año, habiendo sumado tan solo dos victorias en los nueve partidos que han disputado los gallegos en este 2017.

Gol tempranero y dominio local

En el primer minuto de juego Quique González remachó a portería tras un error defensivo en el área lucense. No obstante, el tanto logrado por la UD Almería no cambió el signo del partido. El Lugo asumió el dominio y la posesión del balón. Los gallegos combinaban y utilizaban las bandas ocupadas por Fede Vico e Iriome como armas principales del ataque local. Tanto Nano como Marco Motta se veían desbordados por las ofensivas de los extremos del Lugo, los cuales creaban mucho peligro a la zaga rojiblanca a través de centros colgados al área. Tanto Casto como Ximo y Joaquín Fernández se tuvieron que emplear a fondo para evitar los remates del altísimo Pablo Caballero.

Punto de inflexión

La UD Almería no ha jugado este domingo su mejor partido de la temporada. Sin embargo, los rojiblancos hicieron honor a uno de los tópicos futbolísticos más recurridos. El equipo estuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego durante los primeros dos tercios de encuentro. Azeez, que volvía al once después de no haber contado para Soriano durante gran parte de la presente campaña, lideraba la presión del Almería y, en la faceta ofensiva, se asociaba a la perfección con Fidel en labores de interior izquierdo. De hecho, el jugador onubense propició el segundo gol de los rojiblancos con un centro que rebotó en Jordi y se introdujo por el primer palo de la meta defensida por José Juan.

Diez minutos después de que la UD Almería estableciera el 0-2 en el marcador, otro mal despeje propició el tercer gol del encuentro. Fran Vélez erraba en el área rojiblanca y Caballero daba alas al Lugo a falta de media hora para el pitido final. El conjunto local comenzó el asedio al área del Almería penetrando por banda como ya se vio en la primera parte. Consciente del peligro de los gallegos al ataque, Fran Fernández sustituyó a Javi Álamo por Trujillo para contar con un efectivo más en defensa. El que también disfrutó de unos pocos minutos fue Kalu Uche. El nigeriano casi ni participó en el juego, ya que el Lugo estaba volcado al ataque. El cuadro gallego hizo sufrir al Almería hasta el minuto final y gozó de varios balones parados y centros al área para poder conseguir el 2-2 en los minutos finales.