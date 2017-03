CD Lugo - UD Almería: puntuaciones Almería, jornada 28 de Segunda División

Celebración del gol de Quique. (Foto: LaLiga 123 )

Fran Fernández tomaba las riendas de la UD Almería con el objetivo de luchar con el equipo por la consecución de puntos hasta la llegada del nuevo entrenador. Y no lo pudo hacer de mejor manera. El combinado rojiblanco conseguía hacerse con la victoria ante un complicado rival, el Lugo, rompiendo así su mala racha lejos de tierras almerienses.

Quique González, antes de que se cumpliese el primer minuto de juego, y Fidel, fueron los encargados de anotar los dos goles urcitanos. Caballero, con la ayuda de Fran Vélez, hacía lo propio para los intereses del Lugo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Fran Fernández

7 | Tras la destitución de Fernando Soriano, las oficinas del club comenzaron la búsqueda de un nuevo míster, pero, mientras tanto, el técnico del filial almeriense iba a encargarse de dirigir al primer equipo frente al CD Lugo. Devolvió la titularidad a Motta, dejó sin convocar a un fijo como Morcillo y colocó a Ximo como central. Además, alineó a Azeez, ausente con Soriano, en la media punta. El equipo realizó una presión continua durante todo el partido frente al Lugo, fue solidario y dispuso de varias ocasiones para hacer gol frente a un rival que lucha por el ascenso. Además, se reencontró con la fortuna en ambos goles. Aun así, todavía existe margen de mejora táctico y técnico del equipo que Fran Fernández, en menos de una semana, no ha podido solucionar.

Casto

6 | El guardameta rojiblanco volvió a ser importante para el Almería. Paró todo menos el gol que se encontró el delantero Caballero tras el despeje hacia la portería de Fran Vélez que acabó entrando hasta el fondo de las mallas tras rebotar en el '9' del Lugo. En varias ocasiones fue superado en los balones aéreos.

Marco Motta

4 | El italiano comenzó el partido correcto en defensa, pero permitió varios centros con peligro desde su banda. Fue protagonista de dos jugadas ofensivas que buscaban la cabeza de un rematador rojiblanco dentro del área, pero ninguno de ellos supuso peligro en la meta rival. En el minuto 30 cayó lesionado por un problema físico en una pierna y tuvo que ser sustituido por Isidoro. La falta de juego durante la pasada campaña ha pasado factura al defensor.

Joaquín Fernández

7 | De nuevo el almeriense volvió a ser titular. Es el zaguero más regular del equipo y partido tras partido demuestra tener el nivel suficiente para competir en la categoría de plata. Esta vez fue menos decisivo que en encuentros anteriores, pero fue un seguro atrás para el Almería.

Ximo Navarro

7 | El capitán rojiblanco actuó de central, concediendo la banda derecha a Motta, primero, y a Isidoro, posteriormente. Su velocidad y habilidad en el corte fue de gran ayuda para Nano, que se vió superado en ocasiones. Junto con Joaquín formó una compacta pareja de centrales.

Nano González

5 | El lateral zurdo no estuvo a su mejor nivel. Sobre todo durante los primeros minutos, fue superado por su banda y el Lugo gozó de varias ocasiones de gol, viéndose obligado Ximo a caer en banda para cortar varias jugadas. Con el paso de los minutos fue mejorando pero esta vez el malagueño no fue destacado en ataque.

Fran Vélez

4 | El central catalán reconvertido en centrocampista de corte defensivo volvió a dejar su sello. En la segunda parte, cuando el Lugo se volcó al ataque en busca de un gol que le hiciese creer, Fran Vélez se lo regaló. Primero, con un rechace involuntario que llega a Caballero pero que este no supo aprovechar y seguidamente con un despeje directo sobre el mismo jugador que rebotó en el '9' y se coló dentro de la portería defendida por Casto. Además, recibió cartulina amarrilla y será baja por acumulación para el próximo partido liguero.

Borja Fernández

6 | El fichaje de invierno, de nuevo, fue el encargado de crear juego, pero la labor de los atacantes y centrocampistas gallegos le impidieron hacerlo con comodidad. Contribuyó bastante en labores defensivas y se encargó de mover el esférico hacia los hombre de arriba. En este partido no tuvo destacable influencia en el juego ofensivo.

Ramón Azeez

6 | El nigeriano volvía a sentirse futbolista con la llegada de Fran Fernández. Azeez, que al comienzo de la temporada mostraba un gran nivel, dejó de contar para Soriano. Situado en la media punta, no cesó su presión intentando desbaratar la creación del Lugo. En las jugadas ofensivas de las que dispuso no se mostró muy acertado. Pese a que en la segunda parte pereció diluirse, en cómputos generales realizó un gran trabajo contando que hacía tiempo que no saltaba al verde y no contaba con minutos.

Fidel Chaves

7 | No fue el mejor partido del extremo rojiblanco, pero su insistencia hizo que finalmente anotase un gol. Durante todo el encuentro se mostró algo dubitativo e impreciso con el balón, pero casi todas las jugadas de ataque del Almería pasaban por sus botas. En el minuto 50, con la ayuda del defensor del Lugo, consiguió poner el 0-2 en el marcador que posteriormente daría tres puntos vitales al equipo andaluz.

Javi Álamo

6 | El jugador procendente de Osasuna se mostró un tanto ausente en el ataque. En la primera jugada ofensiva para el Almería, puso un balón en profundidad para Quique que, tras el error defensivo, aprovecharía para anotar el primer tanto del partido. Posteriormente desaprovecharía una ocasión de gol que no supo rematar. En el gol de Fidel, goza previamente de un disparo a bocajarro que fue interceptado por José Juan.

Quique González

7 | El ariete y máximo anotador de la UD Almería volvió en encontrarse con el gol. Su habilidad de cara a puerta fue fundamental para el combinado indálico, consiguiendo poner a favor el encuentro nada más comenzar. Tras el gol, pasó a situarse en banda, cayendo en punta tan solo cuando el Almería gozaba del balón en zona de tres cuartos.

Isidoro Gómez

5 | El lateral derecho ingresó en el terreno de juego debido a la lesión de Marco Motta. Cumplió con su trabajo defensivo pero en ocasiones se vio superado al igual que su compañero Nano. No consiguió crear peligro por la banda derecha debido en gran parte al continuo asedio del Lugo a la porteria defendida por Casto.

Ángel Trujillo

5 | Fran Fernández daba entrada al central Trujillo en detrimento de un hombre de ataque, Javi Álamo, tras encajar el gol de Caballero. Esta cambio buscaba evitar otro gol de Lugo y así fue. El madrileño se colocó entre los centrales y ayudó a defender en los minutos finales, donde el Almería se veía totalmente superado.

Kalu Uche

S. C. | El nigeriano, que fichaba por el Almería por tercera vez tras verse frustrada la incorporación del nueve en el mercado de invierno, saltaba al verde del Anxo Carro en los último minutos de juego. El equipo del sur no dispuso de ninguna opción de peligro y por ello Uche apenas intervino.

Árbitro: De la Fuente Ramos

5 | Actuación correcta, en líneas generales, del trencilla castellanoleonés, pese a que al filo del descanso no decretó penalti por manos en el área de Borja Fernández y en la segunda mitad pudo expulsar a Pablo Caballero por propinar un codazo a Casto cuando ambos porfiaban por un balón.