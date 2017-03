Fran Fernández: "Hemos ganado sufriendo"

Google Plus

Fran Fernández, compareciendo ante los medios (Foto: David García - VAVEL)

Victoria por 1-2 de la UD Almería ante un rival que se antojaba complicado antes del encuentro. Quique encarriló el mismo en el primer minuto de partido, mientras que Fidel puso el segundo tras una sucesión de ocasiones. Fran Vélez marcó en propia puerta el definitivo 1-2. El juego desplegado, el esfuerzo y el compromiso fueron determinantes para conseguir los tres puntos y salir de la última plaza.

Para Fran Fernández, técnico provisional de la UD Almería, ha sido vital el trabajo realizado entre semana: "Hemos ganado sufriendo mucho a pesar de haber llegado como último clasificado".

También ha recordado los malos momentos que vivía el equipo en partidos anteriores: "Cuando nos marcaban nos veníamos abajo, pero el trabajo de esta semana ha sido para no decaer ante las adversidades".

"Lo que ocurrió la pasada jornada fue una derrota muy dura, y ahora los jugadores saben que se puede mejorar con trabajo en equipo", explicaba el míster a la vez que evidenciaba que los tres puntos logrados van a cambiar la dinámica de sus pupilos.

Respecto a la pregunta sobre si continuará como entrenador del primer equipo, el almeriense fue muy claro: "Estoy a disposición del club. Me dijeron que estaría hasta que hubiese entrenador", aunque no ocultaba sus ganas de continuar al frente del primer equipo: "Me siento preparado para estar aquí".

La próxima jornada los almerienses recibirán la visita de la SD Huesca, afincado cerca de los puestos de playoffs. Será otra dura prueba para los jugadores rojiblancos, aunque la incógnita se centra en quién estará en el banquillo ante los aragoneses. En el partido de ida la UD Almería recibió un 2-0, aunque esta vez la situación es muy diferente y en una dinámica también bastante distinta. Como dato estadístico, cabe resaltar que los rojiblancos no han conseguido encarrilar dos victorias consecutivas esta temporada.