El Almería, ante una nueva oportunidad de sumar dos victorias seguidas

Corona conduce el balón ante la oposición de Joaquín en el entrenamiento de este miércoles. (FOTO: David García - VAVEL)

La Unión Deportiva Almería tiene ante sí la octava oportunidad del curso de sumar dos triunfos de manera consecutiva, pero, a diferencia de las anteriores, esta vez lo hace habiendo sumado tres puntos como visitante y afrontando un encuentro como local, donde ha obtenido 22 de los 28 puntos que ostenta.

Dicho envite tendrá lugar el próximo domingo, a partir de las 12:00 horas, ante el Huesca de Anquela, que se encuentra a las puertas de los playoffs de ascenso a Primera División y que no pierde lejos de El Alcoraz desde el pasado 5 de noviembre, cuando cayó por un gol a cero en el Ramón de Carranza frente al Cádiz.

Con esos alicientes, los de Fran Fernández, que seguirá, al menos, una semana más en el cargo, preparan una confrontación de la máxima importancia y, conscientes de ello, han completado este miércoles una intensa y dinámica jornada de trabajo, que ha arrancado en las entrañas del Mediterráneo con una sesión de vídeo.

Ya sobre el Anexo, los rojiblancos han realizado unos suaves ejercicios de calentamiento antes de ponerse el mono de trabajo. Y es que los componentes del plantel indálico se han dividido en varios grupos para llevar a cabo diversos ejercicios tácticos, uno de los cuales también se encargaba de trabajar la parte física, pero siempre con el balón como protagonista.

Así, los almeriensistas han realizado centros laterales con posteriores remates de los delanteros o, en su defecto, despejes de los defensores, o bien una especie de partido en campo reducido en el que se buscaba afinar la puntería con porterías de menor tamaño.

Después, un ensayo general en algo más de mitad de campo, en el que la intensidad y la comunicación entre los futbolistas ha sido constante, ha puesto fin a un entrenamiento que se ha prolongado en el tiempo por espacio de algo más de una hora y media. Al término del mismo, con los jugadores estirando, Fran Fernández ha pasado uno por uno para estrecharles la mano e incluso pararse a charlar, como en el caso de Pape Diamanka.

De la sesión preparatoria no han sido parte Julián Cuesta, con molestias en un dedo de la mano derecha, ni Carlos Garrido, lesionado; ambos se han ejercitado al margen de sus compañeros. Quienes sí han estado presentes han sido los chicos de la cantera Gaspar Panadero, Lluis y Albert Batalla. Por otro lado, Motta, que deberá estar entre dos y tres semanas de baja, no se ha dejado ver por el Anexo y Javi Álamo, aquejado de una dolencia muscular, no ha podido terminar la sesión.

Este jueves, el Almería continuará preparando la cita del domingo y lo volverá a hacer en el Anexo, a partir de las 10:30 horas.