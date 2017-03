Casto: "Queremos ganar, sentirnos mejores y devolverle el cariño a nuestra afición"

Casto Espinosa, este miércoles en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Casto Espinosa, guardameta de la Unión Deportiva Almería, ha comparecido este miércoles en sala de prensa para analizar la actualidad de su equipo y ofrecer su particular visión sobre la marcha del mismo en la competición, máxime después de haber obtenido un triunfo a domicilio por primera vez este curso, donde, según el arquero extremeño, "no se vio a un Almería distinto, sino a un Almería que ganó". "El equipo trabajó duro, hizo las cosas bien en muchos momentos del partido, supo sufrir ante un equipo que mueve muy bien el balón y también tuvo algo de fortuna en los goles. La victoria nos da la vida", ha comentado.

En cualquier caso, ha concretado que durante la semana trabajaron otro tipo de cosas y que el míster quiso dar otro aire al equipo. "En todo momento hicimos lo que el entrenador nos pidió", ha destacado. Algo que también sucedía con Fernando Soriano, según ha explicado: "Hubo muchos partidos que se decidieron por un gol de estrategia o por detalles. No creo que Soriano nos pidiera nada que nosotros no quisiéramos hacer. El otro día, por ejemplo, marcamos dos goles de rebote y, a pesar de que hicimos una presión adelantada, la fortuna también nos ayudó".

Ante el ritmo frenético del torneo doméstico, poco tiempo hay para saborear las victorias o lamentar las derrotas, dado que en apenas cinco o seis días aguarda un nuevo envite, en este caso, frente al Huesca, a ojos del pacense y según su manera de pensar, "un partido más". "Por la forma que tengo de entender el fútbol, afronto todos los partidos de igual manera, con la misma intensidad y las mismas ganas. Entiendo que para el entorno del club es una final, pero en el vestuario estamos todos mentalizados de que es un partido importante y que tenemos que afrontarlo como tal para conseguir la victoria, que es lo que todos queremos", ha afirmado.

"Queremos tranquilidad y gente que venga a sumar"

Aludiendo a la continuidad, una semana más, al frente del banquillo de Fran Fernández, el meta ha subrayado que lo que busca el equipo es gente que venga a ayudar y el míster almeriense lo ha hecho desde que se hizo cargo del primer plantel: "Queremos gente que venga a sumar, a intentar sacar esta difícil situación adelante y cualquier movimiento en falso podría acarrear consecuencias. Lo único que queremos es tranquilidad y gente que aporte".

Respecto a la unión que se vio en el vestuario en el Anxo Carro, Casto afirma que es algo necesario para llegar a buen puerto y fruto del alivio que produjo saberse ganadores en tierras gallegas: "Estamos pasándolo mal. Como profesionales, estamos viviendo una situación difícil y queremos ganar, sentirnos bien y mejores y devolverle el cariño a nuestra afición".

"Hemos tenido conversaciones para renovar, pero lo mejor es centrarnos en salir adelante"

Refiriéndose a su situación contractual (acaba contrato el próximo 30 de junio), el ex de Las Palmas, entre otros, ha asegurado que no es algo que le preocupe: "Hemos tenido algunas conversaciones con el club, pero lo mejor es centrarnos en salir adelante, en hacer las cosas bien y no distraernos en nada que no sea el trabajo deportivo. Yo aquí soy feliz a pesar de que las cosas no estén saliendo de la mejor manera posible en cuanto a resultados".

Para el cancerbero manchego es importante no perder de vista el pasado con el fin de aprender de los errores y no repetirlos. "Me gusta ver los partidos para, en los siguientes, no fallar en lo mismo. Tener presente lo que uno ha hecho no está mal, siempre y cuando sirva para sumar", ha apostillado.