Fran Fernández: "Nos estamos jugando el futuro del club y tenemos que ser muy responsables"

Fran Fernández, en rueda de prensa (Foto: David García, VAVEL)

Nueva cita para el Almería, nueva oportunidad para Fran Fernández de poder demostrar su valía al cargo del primer equipo. Los cambios fueron patentes en el partido frente al Lugo y la afición del club rojiblanco se muestra satisfecha con la labor del entrenador 'a prueba'.

El míster almeriense ha comparecido ante los medios para dar a conocer sus expectativas y su visión sobre el equipo. En su último partido consiguió romper la mala racha como visitante del equipo andaluz y gran parte del mérito es suyo, pero Fran Fernández quiso dar las gracias a su plantilla: "Ese partido está pasado ya y no hay que recordarlo mucho, pero estamos contentos y satisfechos por el trabajo que hicieron nuestros jugadores".

El técnico indálico prefirió centrarse en el futuro: "Ahora lo más importante es el Huesca. Tenemos un reto muy difícil, ganar dos partidos seguidos, que no lo hemos hecho en toda la temporada. Quedan catorce partidos y estamos en descenso, eso es lo que importa, pero estoy seguro, ya sea conmigo o con otro que venga, de que esta plantilla está capacitada para salir de ahí por la implicación y el trabajo que he visto".

Sobre su rival, el Huesca, séptimo en la tabla de Segunda División, el entrenador rojiblanco opinaba: "Es un equipo que nos va a poner muchas dificultades. Está muy bien trabajado y realiza un juego bastante directo y vertical. Le da mucha amplitud a su fútbol y cuenta con jugadores muy habilidosos, como Borja Lázaro, que bien conocemos. Lo que sí destacaría es su trabajo defensivo, es difícil hacerles gol".

En Lugo se pudieron observar aspectos tácticos distintos a los desarrollados por Soriano durante la temporada, destacando el cambio de esquema llevado a cabo, utilizando un 4-3-3 en ataque, con Azeez en la media punta; y un 4-4-2 cuando al equipo le tocaba defender, con un centro del campo muy solidario que además ejercía una fuerte presión en zona de tres cuartos para evitar la salida desde atrás del rival. El planteamiento surtió efecto, pero este es un cartucho que solo se quema una vez: "Sin dar demasiadas pistas, queremos dar continuidad a lo que hicimos. Dentro de que cada partido es totalmente diferente, le daremos importancia al trabajo colectivo aunque con algunos matices diferentes que veréis el domingo".

Una de las claves en la consecución de la victoria, admitió Fran, fue el tiempo invertido en la mejora de la confianza, aspecto psicológico mermado en una plantilla que no veía frutos a su esfuerzo. Pese a ello, el entrenador de la UD Almería quiso dejar claro que en tan poco tiempo no es posible preparar al equipo de la mejor manera y que esto es algo que es necesario llevar a cabo a medio-corto plazo.

La continuidad del míster del filial es aún una incógnita que ni el propio protagonista conoce: "No he recibido ningún mensaje por parte del club. Simplemente quiero agradecer la confianza que me han dado y la oportunidad de ayudar. No me puedo plantear nada a nivel individual, estamos en una situación tan difícil que hacerlo sería egoísta".

El Estadio de los Juegos Mediterráneos, que en momentos cruciales de la temporada se convirtió en fortín, pareció derrumbarse frente al UCAM Murcia. La afición expresó su descontento y esa fecha quedará como un punto negro en la historia del club. Frente al Huesca podría dar comienzo la construcción de la nueva fortaleza mostrando un buen nivel futbolístico y contentando a los fieles seguidores que asistan: "Los jugadores que participen estarán preparados y tenemos que enganchar a la afición. No se puede volver a repetir lo del último partido en casa. Nuestra imagen debe ser distinta, debemos sumar todos y ser nosotros los que demos pie a que la afición nos ayude".

"Tengo confianza porque creo que podemos mejorar muchísimo y los jugadores se han dado cuenta. Tenemos que ser más verticales y llegar con más gente al área contraria, tener más confianza en el remate", afirmaba un Fran Fernández que cree en que su equipo saldrá del pozo. Para finalizar con la rueda de prensa, apeló, de nuevo, a la unión: "Tenemos que estar unidos y convencidos de que podemos salir adelante. El que gane o pierda no voy a ser yo, va a ser el club, que es la parte importante de todo esto. Nos estamos jugando el futuro del club y tenemos que ser muy responsables de lo que está en nuestras manos".