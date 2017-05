Ramis: “Éramos conscientes de que podíamos hacerles daño si hacíamos las cosas bien”

Ramis, en el área técnica del Martínez Valero. (FOTO: Andrea Palazón - VAVEL)

Victoria de la UD Almería por 2-3 ante un rival directo como es el Elche. El equipo rojiblanco fue mejor en la tónica general del encuentro y se llevó ‘el gato al agua’. La nota aún más positiva del partido para los de Ramis es que este triunfo les hace abandonar los puestos de descenso dieciocho jornadas después. Borja Fernández, Ximo Navarro y Quique González fueron los autores de los goles en el equipo almeriense.

El técnico catalán atribuía la victoria al trabajo y la actitud mostrada por sus jugadores, pero a la vez llamaba al orden y a la calma ya que no se ha lograda nada aún: “Ahora vamos a disfrutar de estos tres puntos que tanto necesitábamos, pero no está todo hecho ni mucho menos. Hay que seguir en la misma línea porque resta todavía un largo y complicado camino hasta poder conseguir el objetivo”.

"El resultado pudo ser más holgado"

Ramis sabía que el encuentro no iba a ser fácil y tenía la certeza de que si plasmaban en el campo lo trabajado durante la semana, tenían serias posibilidades de llevarse los tres puntos: “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero al mismo tiempo también éramos conscientes de que podíamos hacerle daño al Elche si hacíamos las cosas bien. Hemos tenido fe y el resultado ha podido ser más holgado”.

También quería destacar ante los medios que su equipo está con el míster al 100% y que van a hacer todo lo que estén en sus manos para lograr la salvación: “Anímicamente el equipo está fuerte, tiene fútbol, ilusión, cree en lo que hacemos. El encuentro lo hemos planteado bien y los jugadores han sabido plasmar sobre el campo lo que hemos estado trabajando durante la semana porque este partido se comenzó a ganar desde el primer entrenamiento del lunes”.

"Tenemos que estar muy agradecidos con nuestra afición"

Luis Miguel Ramis no se quería olvidar del apoyo de la afición desplazada hasta Elche y declaraba que: “Tenemos que estar muy agradecidos. En Córdoba no pudimos darle una satisfacción, pero en Elche sí y estamos muy contentos por ello. Nosotros los sentimos y ver tantas camisetas rojiblancas en las gradas del Martínez Valero ha sido muy importante para el equipo”.

Ya en rueda de prensa para todos los medios nacionales, Ramis valoró cómo fue el transcurso del partido en términos generales: “Lo hemos trabajado bien desde el principio. Hemos entrado fuertes sabiendo que ellos (el Elche) iban a tener muchos minutos de intensidad pero hemos respondido bien y hemos ido a más en el partido. Nos llevamos una victoria merecida y estamos contentos”.

"Hay que tener precaución, no nos podemos relajar"

Hay un mensaje importante en el que insiste el entrenador rojiblanco y así lo quiso destacar en la conferencia con los medios de comunicación: “Insisto en tener precaución. Esto no ha terminado. Tenemos sensaciones buenas pero claro, las sensaciones están muy bien tenerlas pero hay que llevarlas al campo. Hoy ha sido así y hemos tenido recompensa. Ahora hay que tener tranquilidad, descansar y trabajar bien durante la semana para afrontar el próximo partido con la ilusión y la energía con la que estamos poniendo todos. Insisto en que hay que tener precaución porque viene un equipo fuerte (el Valladolid) que está peleando por meterse en el playoff y no nos podemos relajar”.

La dificultad que existe en cada partido es sabida por el técnico tarraconense y pese que el equipo no estuvo cómodo sobre el terreno de juego en los primeros minutos del partido, quiso destacar el valor de no venirse abajo y sobreponerse a cualquier bache: “No hemos tenido la continuidad con balón que queríamos en la primera parte, teníamos pérdidas que nos provocaban transiciones. Los primeros minutos han sido del Elche, no hemos conseguido llevar el partido a campo rival que era lo que queríamos pero nos hemos organizado bien defensivamente y hemos estado cómodos. Luego hemos ido haciéndonos con el partido y ya la segunda parte, pese al gol de ellos, que anímicamente lo hemos soportado muy bien, nos hemos venido arriba y no cedimos en ningún momento. Hemos sido mejores y terminamos presionando en campo rival”.

"Estamos acertados a balón parado, algo que trabajamos"

El balón parado está dando muchos puntos al Almería, algo que destacó Ramis pero que espera que los goles no lleguen solamente a través de esta faceta: “Estamos acertados en ese tipo de acciones, las trabajamos también. Es un aspecto más del juego en el que ahora estamos acertando. Ojalá podamos darle más variedad a los goles y no solo a balón parado”.

La próxima jornada, el Almería se enfrentará al Real Valladolid el domingo 7 de mayo a las 18:00 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.