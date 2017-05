Jorge Morcillo: "Ahora somos un equipo muy difícil de batir"

Jorge Morcillo, este miércoles, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Jorge Morcillo, defensa central de la Unión Deportiva Almería, ha pasado este miércoles por sala de prensa para analizar la actualidad de su equipo a las puertas de la 37ª jornada de Liga, que pondrá en liza al equipo indálico y al Real Valladolid en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El zaguero reconoce que se encuentran "en el mejor momento de la temporada" aunque tira de cautela para recordar que la situación del equipo en la tabla no es, ni mucho menos, boyante: "Todavía no hemos conseguido nada y seguimos en apuros. Estamos solo un punto por encima del descenso, con muchos equipos de por medio y partidos suficientes como para depender de nosotros mismos y salvar la temporada de una forma más holgada que el año pasado".

"Nuestro objetivo debería ser no volver a entrar en descenso"

En este sentido destaca la posibilidad de poner tierra de por medio con el descenso que presenta el choque de este fin de semana, al tiempo que subraya que, en caso de derrota, podría suponer un paso atrás: "Tenemos la opción de ponernos a dos partidos, pero si no se consigue la victoria podemos meternos otra vez en descenso a falta de cinco. Nuestro objetivo debería ser no volver a entrar en esa zona, pero hay que empezar por el domingo y sumar los tres puntos".

Un triunfo que buscarán conseguir ante un equipo, a ojos del central, "un tanto irregular" que no ha terminado de definir su objetivo este curso: "Puede que este partido sea su última oportunidad para posicionarse en la zona de arriba y agotar la última bala para meterse en playoffs". En cualquier caso, el "23" rojiblanco concreta que deben estar centrados en sí mismos, sin olvidar que tienen enfrente a un rival que "hay que estudiar y saber sus puntos fuertes".

Por todo ello, el ex del Rayo Vallecano no ha dudado en catalogar la cita frente al cuadro pucelano como una "final" y considera fundamental no pensar en nada más: "Es verdad que mucha gente está pensando en que tenemos dos partidos en casa, en sacar una serie de puntos... Hay que sacar los tres contra el Valladolid y no mirar más allá".

Un vestuario unido

Aunque el valenciano destaca que nunca hubo desunión en el vestuario, matiza que ahora que acompañan los resultados, todo se ve de otra manera: "Hubo un momento de la temporada en el que nos dimos cuenta de que todos teníamos que remar en la misma dirección para conseguir los objetivos. Cuando las cosas van bien, siempre destacan detalles positivos, pero el vestuario siempre ha querido lo mejor para el equipo, el club y la afición".

"El cambio era necesario para salvar la temporada"

Asimismo, Morcillo destaca que los números hablan por sí solos y que los 17 puntos de 27 conseguidos han ayudado a que en el entorno de la entidad del Mediterráneo se respire un ambiente diametralmente distinto: "El bagaje es claro, lo que te pone arriba o abajo son los puntos y ahora estamos en un momento buenísimo. ¿El cambio? No sabría decir a qué se debe, pero era necesario para salvar la temporada". No obstante, no esconde que al equipo se le nota algo diferente y se le ve "más dueño de los partidos": "La palabra correcta es 'solvencia', y eso dice mucho de un equipo que sabe estar con y sin balón, jugar yendo detrás del marcador y por delante de él. Eso es bastante beneficioso para nosotros y se ve reflejado en puntos".

A raíz de ello, el zaguero ha echado la vista atrás para espetar que no sabían manejar los tempos de los partidos, lo cual les costó más de una derrota: "Antes, si empezábamos perdiendo, nos costaba mucho remontar y si nos poníamos por delante tampoco sabíamos muy bien leer el partido. Lo cierto es que ahora somos un equipo muy difícil de batir porque no recuerdo ningún encuentro, salvo el de Córdoba, en el que nos hayamos visto superados por el rival".

"Me sorprendió mucho no jugar ni un partido en el mes de marzo"

En distintos tramos de la temporada se ha dado la circunstancia de que Morcillo, estando en óptimas condiciones físicas y no teniendo que cumplir sanción, se ha quedado fuera de la convocatoria. Ocurrió con Soriano, con Fran Fernández y con Ramis en sus primeras jornadas al frente del equipo. El propio futbolista ha reconocido al respecto no saber los motivos que le llevaron a quedarse fuera de los planes de los técnicos, al tiempo que ha querido quitarle hierro al asunto: "Es verdad que el mes de marzo al completo hubo cuatro partidos en los que no jugué ni un minuto, pero no me he sentido nunca señalado porque creo que el equipo está donde lo ponen los jugadores. No entendí el motivo de esto; no pido explicaciones cuando juego, tampoco las voy a pedir cuando no lo hago. Sí que es verdad que fue algo que me sorprendió mucho y lo único que hice fue seguir trabajando. Mi mentalidad no va a cambiar".