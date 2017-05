Borja Fernández: "Se tiene que ver que somos tíos de verdad y que no nos dejamos ir"

Borja Fernández, durante un entrenamiento esta temporada. (FOTO: David García - VAVEL)

No será un partido más para Borja Fernández el que el próximo domingo enfrente a su equipo y al Valladolid en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y es que, aparte de la importancia que entraña la cita para los intereses deportivos de los rojiblancos, el aspecto emocional también estará presente para el orensano, que vivió en Pucela cuatro temporadas: "Viene el equipo que más dentro llevo, pero quiero ganar y cuanto menos suframos, mejor", ha confesado el centrocampista, que es consciente de que "cada vez queda menos" y asume que está pesando sobre el vestuario no haber hecho los deberes esta temporada: "Ahora hay más prisas y 'finales', tanto para nosotros como para ellos (el Valladolid). Hemos conseguido salir de ahí, pero de nada vale si volvemos a momentos de la temporada en los que se ha visto que el equipo no iba a ningún sitio".

"Valladolid es el sitio en el que he encajado y en el que más he disfrutado"

Incidiendo en su pasado blanquivioleta, el centrocampista ha asegurado que todos los recuerdos que guarda de su etapa en el club castellanoleonés "son muy buenos": "Mi sueño nunca fue jugar en el Valladolid, pero llegué allí por circunstancias y encajé perfectamente en la ciudad. Hicimos tres años muy buenos, sobre todo el primero, en el que ascendimos con el Almería. Ahora tengo familia allí y es el sitio en el que he encajado y en el que más he disfrutado".

Sobre su exequipo, ha comentado que busca hacer un "fútbol de control" y que "tiene jugadores de mucha calidad": "Le gusta tener el balón, moverlo bien de un lado a otro. ¿Que si le va a meter más intensidad que en otros partidos? Imagino que lo intentará, pero tenemos que saber contrarrestar eso y seguir las pautas que nos marque el míster. El Valladolid no va a venir a ver qué pasa porque se juega mucho".

En cualquier caso, para el gallego es fundamental que su equipo "mantenga la línea de las dos últimas semanas" para corroborar el buen momento que atraviesa en la clasificación: "Se tiene que ver que somos tíos de verdad y que no nos dejamos ir", ha subrayado. En este sentido, no ha dudado en precisar que, de la parte baja, su equipo es el que mejor inercia tiene, pero aboga por no bajar la guardia y seguir con ella: "Por venir de hacer un buen trabajo y cosechar buenos resultados no podemos pensar que van a venir solos".

"Sé que los compañeros me escuchan y respetan, pero yo también a ellos"

Desde que aterrizara el pasado mes de enero en Almería, Fernández se ha erigido en una pieza fundamental en los esquemas indálicos, algo a lo que ha querido restar importancia aludiendo que es su "forma de trabajar": "No me gustan que me llamen 'líder', cada uno se muestra como es. Sé que los compañeros me escuchan y respetan pero yo también a ellos; cuando alguno me corrige, yo encantado. Hago las cosas como me salen y si puedo ayudar, mejor".

Los ánimos han cambiado

Borja percibe que, con los resultados cosechados en las últimas fechas, han cambiado "el ánimo de la gente", lo cual se percibe desde el terreno de juego: "En los últimos partidos de casa se nota que la afición quiere vernos ganar. Ha habido momentos malos en los que no se han escuchado esos silbidos que antes se escuchaban porque el equipo lo está haciendo mejor y la gente está con nosotros, y eso lo notamos. Cuando un jugador está en el campo y tiene un fallo, agradece que en lugar de un murmullo haya una reacción buena por parte del público

Preguntado de nuevo sobre su continuidad en el sureste andaluz, el "5" unionista subraya que es algo que no compete únicamente a él, pero ha vuelto a destacar que le gustaría seguir vistiendo de rojiblanco: "Me gustaría continuar, pero también tienen que querer que yo continúe. Es una cosa de dos partes, aunque es algo que no me preocupa mucho. Ojalá pueda estar aquí, pero lo que me interesa ahora es el partido del domingo, y eso va a dar más posibilidad de que el año que viene el equipo esté en Segunda y el club pueda ponerse a trabajar".