Ramis: "Vamos a tener que trabajar mucho y hacer un partido extremadamente competitivo"

Google Plus

Luis Miguel Ramis, este viernes, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Un encuentro difícil el que tiene por delante la UD Almería, el próximo domingo ante el Real Valladolid. La ilusión por cumplir el objetivo es una de las armas con las que el conjunto almeriense intentará ganar el partido ante su afición en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Luis Miguel Ramis, en su comparecencia ante los medios en la rueda de prensa previa a la cita frente al cuadro pucelano, comenzó interviniendo: "Ahora comienza un bloque de partidos en los que se va a jugar una Liga de seis jornadas y en las que hay 13 o 14 equipos todavía sin definir o con posibilidades de tener dificultades, y entre ellos, estamos nosotros. En esa Liga tenemos que quedar en los puestos de arriba si no queremos llegar al final con apuros. El próximo partido sigue siendo igual de decisivo que los siete anteriores".

"El Valladolid es un equipo que vendrá a ganar"

El técnico rojiblanco no cree que la necesidad de los tres puntos pueda condicionar mucho el partido: "Cada uno tratamos de cumplir con nuestros objetivos. El Valladolid es un equipo que vendrá a ganar como todos los que han venido al estadio, como hacemos nosotros cuando vamos fuera y cuando jugamos en casa. Vamos a intentar trabajar bien el partido como siempre, sabiendo de la capacidad y de las cualidades del rival, que está peleando también por un reto importante para él y seguro que ellos no van a regalarnos ni siquiera un minuto para intentar también cumplir con su objetivo. Se van a encontrar enfrente con un equipo que también tiene la intención de ir a por el partido y por supuesto pensar en los tres puntos".

La calma no abunda en el vestuario a pesar de haber logrado salir del descenso tras más de cuatro meses consecutivos en él: "Ha sido una semana intensa, bien trabajada por parte de los jugadores, con la misma ilusión que las otras semanas de seguir haciendo las cosas bien. Como siempre, esto es una carrera de fondo en la que cada domingo vamos adquiriendo nuevos retos, nuevas finales. Insisto, mi discurso no cambia, aunque hayamos obtenido buenos resultados y hayamos mejorado en la tabla clasificatoria, pero no cambia con respecto a lo que queda de temporada, que va a ser igualmente difícil".

Además, el entrenador catalán señaló: "Vuelvo a repetir, todo son valoraciones a posteriori de lo que hemos trabajado y de lo que hemos conseguido, pero que no hay que olvidar que nos ha permitido solo posicionarnos para poder disputar con garantías estas seis jornadas que nos quedan. Yo no sé cómo llegan los demás a este tramo final, yo quiero ver que mi equipo llega con la ilusión de poder revertir una situación que era complicadísima porque, con todo lo bien que comentáis que se está haciendo, la situación sigue siendo critica, por lo cual si no llegamos a hacerlo tan bien como decís que lo estamos haciendo, pues imaginaos dónde estaríamos. Bueno, calma, estamos bien posicionados, insisto, mantenemos un camino firme y claro, y los jugadores tienen ilusión por conseguirlo, a partir de ahí, como os dije la semana pasada, el domingo a las 18:00".

"Las sensaciones y las dinámicas no te garantizan ganar partidos"

Tras las declaraciones de Borja Fernández sobre la sensación de poder sentirse un poco mejor actualmente a la hora de conseguir la permanencia, Ramis ha respondido: "Sí, pero son sensaciones, él lo dijo, las sensaciones y las dinámicas no te garantizan ganar partidos; termina uno y empieza otro. Debemos centrarnos en eso. Obviamente, estamos contentos por cómo están saliendo las cosas pero hay que seguir tiendo mucha precaución y sobre todo máxima atención y concentración en mirar hacia delante y ver que el domingo tenemos un equipo muy difícil con un potencial enorme que está ahí arriba peleando por un reto muy importante, y que nos va a exigir en centrarnos al 150% en el partido. En cuanto regalemos segundos, tendremos problemas, de momento el equipo no lo está haciendo, y queremos que siga manteniendo esos niveles porque en el fútbol todo cambia en dos minutos, igual que salimos en 90 minutos de Elche, hay una posibilidad de volver a entrar en otros 90, de eso somos conscientes y vamos a intentar pelear con uñas y dientes para que así no sea".

En cualquier caso, tras los buenos resultados, el míster del cuadro andaluz afirma que todo es más agradable: "La semana ha sido buena, como todas las anteriores. Quizás cada jugador durante la semana ve en su entorno algo más de luz en cuanto a su vida cotidiana a su casa. Ten en cuenta que aquí solo estamos un rato pero luego cada jugador tiene una vida por las tardes, aunque parezca que no. Obviamente, estas situaciones crean un entorno mucho más agradable para llevar el día a día, para volver a trabajar al día siguiente y eso es normal, pero también te digo que los jugadores son conscientes todavía de la dificultad que queda por delante y de lo mucho que vamos a tener que hacer las cosas bien para finalmente conseguir nuestro objetivo".

El momento actual del Valladolid no está siendo el mejor de la temporada, aunque si está luchando por el ascenso, es por méritos propios, como así lo ha comentado el preparador tarraconense: "Más allá de los resultados, lo conocemos y cuando un equipo está peleando por meterse en playoffs es porque durante muchas fases de la temporada han hecho las cosas bien. Quizás, algo irregular en las últimas jornadas, en el último bloque de partidos y eso le ha hecho no estabilizarse en esa zona de playoffs, pero desde luego equipo tiene para hacerlo. Van a venir aquí a intentar seguir teniendo opciones. Es un equipo de mucho potencial ofensivo, de buen juego de combinación, equipo de criterio; vamos a tener que trabajar mucho y hacer un partido extremadamente competitivo para acertar y poder superarlo".

"Estamos encantados de sentir el respaldo de la afición"

Por último, Luis Miguel Ramis mostró su felicidad por el hecho de que la hinchada unionista esté mostrando su apoyo al equipo y pueda registrar esta jornada la mejor entrada del curso: "La afición es extraordinaria, estamos en deuda con ellos y desde que hemos conseguido buenos resultados y le hemos transmitido desde el campo hacia fuera ilusión por hacer las cosas bien, ellos han respondido. Estamos encantados de sentir ese respaldo y cuantos más sean, mejor porque, insisto, nos aportan muchísima energía, no solo en el día a día, sino también en la parte más importante para nosotros de la semana, que es el día de partido. Nos sentimos respaldados y nos hemos sentido así también fuera de casa, con lo cual el equipo también lo comenta y lo acoge de muy buen grado".