Ramis: "El resultado no refleja lo que ha pasado en el campo"

Luis Miguel Ramis en rueda de prensa tras caer ante el Valladolid. Fuente: David García - VAVEL

La UD Almería ha sido derrotada este domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Valladolid por 0-3. Un resultado abultado tras lo que se reflejó por parte de los dos equipos en el terreno de juego. Tras el pitido final, el míster del cuadro rojiblanco, Luis Miguel Ramis, pasó por rueda de prensa.

El entrenador catalán comenzó haciendo alusión a la labor de sus pupilos, que, según comentó, no dejaron de intentarlo en todo momento: "Un partido, pese al resultado, competido, pero en el que en los momentos decisivos ha caído la moneda de su lado y no del nuestro. El resultado final es producto del empuje y de la acumulación de jugadores y los riesgos que podíamos correr porque veíamos que podríamos empatar el partido. El resultado no refleja lo que ha pasado en el campo, pero a veces sucede, a veces sucede en momentos importantes en los que en varios partidos en casa hemos hecho gol en jugadas de estrategia, y nos hemos puesto por delante, el otro día exactamente igual, y hoy (por el domingo) ha sido al revés, hoy hemos tenido la situación para ponernos por delante, no lo hemos conseguido, el rival ha aprovechado el error, que puede suceder, y bueno, esos momentos puntuales importantes condicionan mucho el partido".

"No ha sido uno de nuestros mejores partidos"

Un resultado injusto para lo que fue el encuentro: "Lo que le he dicho a los jugadores es que no les condicione y que nos hayan hecho tres goles y que parezca que haya sido un debacle, que no lo ha sido, hemos estado dentro del partido siempre, es verdad que no ha sido uno de nuestros mejores partidos, sobre todo en la primera parte, donde nos ha costado demasiado llevar el partido a campo rival, muchos pases atrás, uno de ellos producto del gol, pero que insisto, que puede suceder. Pero bueno, no hemos sido del todo decididos en buscar ese pase entre líneas y en hacer un poquito más de daño, aunque con eso insisto, que hemos tenido la ocasión más clara de todo el partido prácticamente, en una acción extraordinaria del portero en la que en ese momento nos hubiera puesto por delante y el partido hubiera discurrido por otro cauce".

La afición, un factor clave dentro de casa, según el preparador catalán: "Estoy seguro de que el sábado nos van a respaldar igual, porque lo han hecho siempre, es verdad que han dado un paso adelante ahora, porque lo necesitamos también y no dudo de que el sábado van a estar con nosotros. El partido ha terminado, han premiado el esfuerzo del equipo que han visto que lo han intentado, pero bueno hay días, hay momentos que las cosas salen y otros no. En estos momentos, los detalles son importantes, y a veces, esos detalles son aleatorios, y deciden mucho los partidos. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, sabemos que iba a ser muy difícil, los jugadores también, y a nivel mental el vestuario está fuerte, está fuerte para ya empezar a trabajar el partido del sábado".

"Merecemos estar donde estamos"

Luis Miguel Ramis añadió respecto a la situación en la tabla de su equipo, que pese a la derrota continúa ocupando posiciones de permanencia: "Ya sabéis que no soy muy de fijarme en las clasificaciones, ni cuando gano ni cuando pierdo, eso por momentos dice cosas o no, y lo que dice ahora mismo la clasificación es que durante la temporada, merecemos estar donde estamos, porque no hemos sumado los puntos suficientes para estar en otras posiciones, y se acabó. Yo palpo todos los días el sentir de estos jugadores y ellos son conscientes de que queda bastante, y no va a ser fácil. Ganar dos partidos seguidos en casa es muy complicado, no lo hemos conseguido, y tenemos mucha fe en el siguiente, y en eso nos centramos".

"Un partido de 90 minutos, se convierte en uno de 60"

El árbitro fue protagonista en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ya que eran notables los silbidos de parte de la afición que se encontraba este domingo en el feudo almeriense: "Yo, las decisiones técnicas no voy a valorarlas, son las que son, las ha pitado y poco más podemos hacer en ese sentido. Los tiempos añadidos sigo sin entenderlos, por más que lo intento, no encuentro la razón por la que es así. No entiendo cómo está dos veces el juego parado por más de cuatro minutos, que son ocho, más los cambios, es que te tienes que ir a doce minutos de descuento, pero debe ser que el cartelón ese solo da hasta cinco en todos los campos. Es que no entiendo cómo un partido de 90 minutos, se convierte en uno de 60. Ahí sí comento el asunto, lo demás, pues lo ha pitado y ya está. Creo que lo que comento es de fácil solución, es que los cronómetros se paran y se vuelven a arrancar cuando se inicia el juego. Pasa todos los domingos, pero hago esta reflexión porque ha sido un poco más acusado".

Por último, el técnico de la UD Almería, señaló la importancia de afrontar el último tramo de la temporada con garantías: "Todos son finales, es que catalogar esta como 'la fina'l... esta era muy importante, como la de la semana pasada, como la de la anterior y como la del sábado anterior. Nosotros necesitamos seguir centrados en cada partido, en seguir mostrando que tenemos capacidad, que hemos conseguido salir de una situación en la que hace ocho semanas teníamos 29 puntos y éramos colistas, y que estos jugadores han logrado dar un paso adelante, sumar puntos, hasta 42, y veremos a ver hasta dónde tenemos que sumar para lograr nuestro objetivo, pero va a ser difícil, va a ser difícil semana tras semana, porque todos se juegan mucho, todo el mundo defiende lo suyo. Ahora, aquí no va a dudar nadie de que nosotros vamos a defender lo nuestro a muerte. Hoy no ha salido, ya está, a recuperar en todos los sentidos, y el sábado otra vez a plantear un partido en el que el rival sufra, en el que podamos generarle al rival las ocasiones y el fútbol suficiente como para ganar el partido, pero insisto, desde la tranquilidad, y sabiendo que los partidos se sacan adelante con mucho trabajo y estando limpios mentalmente de lo que ha pasado antes, lo que ha pasado ya ha pasado y miramos hacia adelante, y mirar hacia adelante ahora significa el siguiente partido".