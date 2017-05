Google Plus

UD Almería - Real Valladolid: puntuaciones Almería, jornada 37 de Segunda División

La UD Almería no logró dar continuidad a la ilusionante racha positiva que encadenaba. Pese a superar al Real Valladolid en gran parte de las facetas del juego, los locales no supieron materializar sus ocasiones de gol y presenciaron atónitos cómo los pucelanos se llevaban la victoria por 0-3. Pese a la derrota, los rojiblancos continúan fuera de la zona de descenso.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Luis Miguel Ramis

4 | El madrileño se había ganado el respeto y el afecto del club tras las grandes actuaciones que el equipo venía aprovechando en las últimas jornadas. En cuanto al once inicial, este parecía coherente por su similitud con el alineado en los partidos frente a Sevilla Atlético y Elche. No obstante, Ramis rectificó y sustituyó a Azeez por Morcillo, adelantando así la posición de Joaquín Fernández. Además, la entrada de Juanjo al terreno de juego no aportó gran cosa al juego ofensivo de los locales.

Casto

7 | Pese a encajar tres tantos, el meta rojiblanco deslumbró por instantes protagonizando varias intervenciones prodigiosas. Salvó el 0-2 al rebañar un balón que parecía destinado a introducirse en la portería local. Además, en los minutos finales el Real Valladolid no sacó más provecho a la fragilidad de la defensa de la UD Almería gracias a sus paradas.

Marco Motta

4 | Ni en ataque ni en defensa. El italiano tampoco mostró las ya habituales pinceladas de técnica con el balón en los pies. En definitiva, Marco Motta no aportó nada al juego de la UD Almería.

Ximo Navarro

7 | El granadino protagonizó la mejor jugada del partido. Una cabalgada que arrancó con un robo en campo propio, continuó con varios regates –túnel incluido– y acabó con una fantástica parada de Isaac Becerra a cabezazo de Uche tras centro de Nano. Además, Ximo desbarató varias jugadas de peligro que podrían haber determinado el devenir del encuentro minutos antes del penalti transformado por Mata.

Joaquín Fernández

5 | El canterano rojiblanco se vio superado por las acometidas de jugadores como José Arnáiz o Míchel. En la segunda mitad Ramis adelantó su posición a la medular y Joaquín tampoco fue capaz de aportar el equilibrio y la contundencia de la que carecía el centro del campo local con Azeez en el terreno de juego.

Nano

6 | En su línea. No es casualidad que el ataque por fuera de la UD Almería volviera a discurrir por el sector izquierdo de la ofensiva rojiblanca. El lateral malagueño siempre es una buena opción de pase y se convierte en una de las mejores bazas atacantes cuando alcanza la línea de fondo. Por si fuera poco, Nano también evitó un tanto que ya celebraban los pucelanos en la recta final del encuentro.

Azeez

5 | El nigeriano estuvo irreconocible. Cuando los locales tenían la posesión del balón, el mediocentro rojiblanco no supo asociarse con la línea de mediapuntas y protagonizó algunas pérdidas impropias de su técnica. En cuanto a su labor defensiva, Azeez tampoco estuvo acertado en esta faceta y la línea atacante de los visitantes supo aprovecharse de varios de sus errores para acercarse al área rojiblanca.

Borja Fernández

3 | Cuando parecía que el orensano era incapaz de generar dudas y descontrol, el veterano mediocentro cuajó su peor actuación con la camiseta rojiblanca. De su cesión imprudente provino el gol visitante que cambió el devenir del encuentro. Durante el resto del partido Borja estuvo desacertado y no supo contrarrestar el juego interior desarrollado por los vallisoletanos.

Fidel Chaves

4 | El onubense no fue el Fidel explosivo, incisivo y peligroso que acostumbra. Estuvo inocente y fallón en instantes clave del encuentro y no supo asociarse con Nano cuando este se incorporaba al ataque.

Pozo

7 | Actitud, clase, criterio, intención, magia. El malagueño se vació físicamente y dio otro recital de fútbol en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fue la baza principal del ataque rojiblanco ante el Real Valladolid pese a su desacierto de cara a la portería defendida por Isaac Becerra.

Quique González

6 | No estuvo a la altura de las expectativas. En los últimos meses se había convertido en el líder del vestuario, responsabilidad que trasladaba al terreno de juego. Sin embargo, Quique anduvo poco participativo y desacertado de cara a puerta.

Kalu Uche

6 | No se vio la mejor versión del nigeriano. Los balones no llegaban y decidió buscarlos cayendo a zona de mediapuntas. Se le veía algo desquiciado y descontento con el transcurrir del partido. Además, no supo resolver las contadas oportunidades que tuvo a lo largo del encuentro.

Morcillo

5 | Ocupó el lugar de Joaquín y tampoco logró contener las cometidas de los atacantes vallisoletanos en la media hora que disputó de encuentro.

Antonio Puertas

S.C. | Los minutos en los que estuvo en el campo fueron un monólogo del Real Valladolid, por lo que su participación en el encuentro fue prácticamente nula.

Juanjo Expósito

S.C. | Su “intento” de chilena es de lo poco rescatable de su participación durante la presente campaña.

David Pérez Pallas

5 | El colegiado gallego estuvo excesivamente permisivo con las faltas realizadas por parte de los visitantes y se ahorró alguna que otra tarjeta amarilla clara. No obstante, señaló correctamente el penalti que puso el 0-2 favorable a los vallisoletanos.