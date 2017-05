Nano González: "El sábado nos veremos por aquí porque tenemos una auténtica final"

Nano González en el encuentro ante el Valladolid. Fuente: VAVEL

La UD Almería sufrió un duro castigo ante el Valladolid este pasado domingo. La opinión es común, y es que el resultado no refleja lo pasado en el Estadio de Los Juegos Mediterráneos.

Nano González está de acuerdo con las palabras de Luis Miguel Ramis, el resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego: “La clave ha sido esa primera parada que ha tenido Becerra, que ha sido un paradón. Yo creo que el transcurso del partido hubiese cambiado mucho porque hemos salido bastante enchufados aunque, a raíz de esa jugada, el Valladolid ha tenido más el control del partido. Desgraciadamente por una jugada con la que no contábamos, una pérdida de balón nuestra, pues se han puesto por delante. En la segunda parte se ha visto un equipo totalmente diferente a la primera, nos vamos con un sabor de boca muy malo porque yo creo que el que vea el resultado dirá, 'el Valladolid le ha metido un repaso al Almería', pero no ha sido así”.

"El sábado tenemos una auténtica final"

La afición del cuadro rojiblanco estuvo extraordinaria este domingo, y se encuentra con el equipo para las últimas cinco finales: “Sí, empezando por la del sábado. Creo que contra el Numancia tememos otra nueva final porque últimamente vienen siendo casi todas finales pero se puede decir que puede ser incluso más final que la de hoy. Bueno, quiero animar a toda la afición, que hoy ha estado de 10, sobre todo porque se ha visto que ha estado con el equipo, y también por esos últimos minutos que se han esperado para aplaudirnos. Es de agradecer, el sábado nos veremos por aquí porque tenemos una auténtica final”.

Además, el lateral izquierdo del conjunto andaluz, añadió: “Si analizas un poco el partido, ellos creo que han tenido tres ocasiones, las tres de gol. Nosotros en la primera parte, esa que hemos tenido, ha sido clave. También en la segunda parte creo que hemos tenido mucho más empuje que ellos, ya que han aprovechado esas contras que dejábamos porque el equipo estaba muy volcado intentando buscar el empate, y un penalti que creo que ha sido justo, pues nos ha matado”.

El árbitro no estuvo muy acertado en jugadas puntuales del partido, aunque Nano prefiere no hablar: “Son jugadas que son muy complicadas de arbitrar. El árbitro se puede equivocar o te puede beneficiar. En este caso no me gusta hablar mucho de los árbitros”.

El jugador malagueño ha querido incidir en la importancia del envite del próximo sábado: “Sí, ya te digo, la semana que viene contra el Numancia tenemos otra final. Está claro que todo está más apretado que nunca, pero que nadie dude que vamos a dar el 120%, más que hoy, para intentar sacar los tres puntos”.

"Me jode tener que perderme un partido tan importante como el del sábado"

Por último, señaló que lo que más le cabrea es esa tarjeta amarilla que le impedirá estar ante el Numancia, ya que le obligará a cumplir sanción: “Es lo que más me jode, porque encima creo que ha sido una jugada que me pita falta a mí, que no ha sido mía. Comentándole un poco, me dice que ha sido por protestar, quiero ver la jugada de cómo vuelvo, yo creo que vuelvo para mi campo sin hacer ningún tipo de aspaviento. Sí que es verdad que cuando ya me saca la tarjeta, no lo entiendo. En estos momentos, tener que perderme un partido tan importante como el del sábado es lo que más me jode”.