El Almería gasta una bala

El Almería no pudo completar la machada que significaba sumar tres victorias consecutivas. Y no lo hizo porque no gozó de la precisión y la claridad de anteriores ocasiones y porque en las postrimerías del encuentro se suicidó deportivamente en busca de un empate que en apenas tres minutos se tornó en una goleada en contra.

No fue, ni mucho menos, el mejor partido desde que Luis Miguel Ramis se hiciera cargo del banquillo rojiblanco. Tampoco se vio al equipo apático y deshilachado de otras etapas del curso. Simplemente venció el que más acertado estuvo de cara a la meta contraria y más expeditivo se mostró en las dos áreas. Por esto último fue, a causa de un error infantil de Borja en una salida de balón, por lo que llegó el primer tanto de la tarde. El orensano falló y dejó solo ante Casto a un de Tomás que envió un pase a la red.

Isaac Becerra celebra el gol que anotó de Tomás para abrir el electrónico. (FOTO: David García - VAVEL)

Antes, con el marcador aún virgen, los locales gozaron de, a la postre, la mejor ocasión del choque en un atrevimiento osado por parte de Ximo Navarro de disfrazarse de delantero con el que el zaguero salió de la cueva, condujo, dejó atrás hasta a dos rivales, abrió a la banda para Fidel y este puso un centro medido hacia la cabeza de Uche, que se topó con un inspirado Becerra, que, a contrapié, dejó en nada la oportunidad del delantero nigeriano. Lo que pudo ser y no fue.

Yendo a remolque durante el resto de la confrontación, el Almería asistió atónito a cómo se sucedían constantes llegadas que no terminaban de obtener premio. Uche lo volvió a intentar con una de esas acciones en las que de diez intentos, solo uno no concluiría en gol. Tuvo que suceder el pasado domingo. Quique González también llamó a la puerta del gol con un cabezazo que se estrelló en el larguero y Antonio Puertas hizo lo propio con un disparo que se marchó desviado.

Intentos sin premio

Así discurrió el segundo acto de la cita entre andaluces y castellanoleoneses. Los primeros, volcados hacia el área contraria, esperando un halo de inspiración entre sus hombres con más mordiente que no solo no llegó sino que en ocasiones figuras como las de Fidel o Pozo pecaron de imprecisas, especialmente el onubense, que no recordará la tarde del domingo como la más prolífica de su carrera. Por otro lado, un Valladolid que se encomendaba a la velocidad de sus futbolistas para aprovecharse de una desvalijada defensa que bien poco hizo honor a su nombre, movida por la necesidad de poner las tablas en el marcador.

Pozo conduce el balón ante la oposición de Javi Moyano. (FOTO: David García - VAVEL)

Pero nada más lejos de la realidad, las esperanzas locales terminaron por convertirse en desazón. Ambas desde los once metros. Primero, a pelota quieta con un penalti transformado por Jaime Mata y, posteriormente, con una acción desde una distancia similar de Joan Jordán, que recibió de Juan Villar y definió con solvencia para echar el cierre a un partido cuyo marcador no reflejó lo que ocurrió en el transcurso del mismo.

Como mal menor, el hecho de que el golaveraje particular con sus rivales directos mantiene al Almería en puestos de permanencia y que el próximo sábado (18:30) los de Luis Miguel Ramis afrontarán un nuevo partido como local, donde han cosechado la mayor parte de sus puntos. Enfrente estará un Numancia que está cerca de ceritificar su participación un año más en la categoría de plata.