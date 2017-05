Fotos e imágenes del Almería 0-3 Valladolid, jornada 37 de Segunda División

Google Plus

Derrota de la Unión Deportiva Almería ante el Real Valladolid de Paco Herrera por un contudente 0-3 que no hizo justicia a lo que se vio sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos, como así lo reflejaron los técnicos de uno y otro equipo.

El encuentro, en el que Ramis dio continuidad al once presentado la semana anterior en el Martínez Valero, deparó a un equipo al que le costó entrar en el mismo, el local, y a otro, el pucelano, que fue creciendo a base de estar bien plantado sobre el verde y completar un gran trabajo táctico. Pero, sin embargo, fueron dos detalles los que marcaron el devenir de la cita; en primer lugar una excelsa respuesta de Becerra a un remate de cabeza de Uche y en segundo, un error de Borja Fernández que derivó en el primer gol de la jornada.

A dicho golpe se intentaron reponer, sin éxito, los rojiblancos, que no expusieron la precisión necesaria para replicar a los vallisoletanos, que defendían sobremanera las acometidas de su rival y trataban de exprimir el arte del contragolpe para sentenciar al mismo.

La segunda parte fue un constante quiero y no puedo por parte de un Almería que, en aras de conseguir el empate cuanto antes, se fue a tumba abierta hacia la puerta de Becerra, dejando desguarnecida una defensa que además contó con un efectivo menos cuando el entrenador local dio entrada a Juanjo Expósito en lugar de Marco Motta.

Al final, los del Mediterráneos no solo no lograron la igualada, sino que se toparon con dos nuevos goles rivales ante los que no pudieron responder.

El partido concluyó con los tres puntos volando del sureste andaluz y una hinchada, la rojiblanca, que pobló el coliseo indálico y se marchó con la sensación de haber encajado una derrota, cuanto menos, abultada a tenor de lo visto sobre el terreno de juego.